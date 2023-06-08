«Как «Интеру» остановить Холанда? Дробовиком». Сакки о финале ЛЧ

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Арриго Сакки Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Арриго Сакки высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Как «Интер» может остановить Эрлинга Холанда? Дробовиком... Шутки в сторону, крайние защитники «Интера» будут прикреплены к вингерам «Сити», а это означает, что Холанд останется один среди трех центральных защитников. Если кто-то из троих не закроет Де Брюйне или не подключится другой игрок, «Ман Сити» превзойдет «Интер» численностью в центре поля».

Когда мой «Милан» встречался с «Наполи» Марадоны и Кареки, я беспокоился о том, чтобы не позволить этим двум звездам завладеть мячом. Поэтому я попросил организовать прессинг на плеймейкера. 

Однако «Интер» не сильно прессингует. Я думаю, что они построят игру, основанную на внимании к обороне и быстрых контратаках.

Нельзя победить соперника за счет схемы, у вас просто должна быть сильная мотивация, высокий командный дух и план игры, который усиливает качества коллектива и отдельных игроков. 

«Интер» хорошо играет на контратаках, они должны сосредоточиться на этом и пугать «Ман Сити» быстрыми вспышками, чтобы они не чувствовали себя так свободно, как им хочется. Против «Ман Сити» нельзя отсиживаться в обороне все 90 минут, рано или поздно они забьют», – сказал бывший главный тренер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Екн Лор
Спортс, уточняйте в новостях какому именно Интеру. С переходом величайшего в Майями теперь только один Интер на уме у сотен миллионов!
Я конечно извиняюсь, но даже переход Месси не сделает клуб из Майами более важным для футбольных фанатов, чем миланский гранд и финалист ЛЧ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Тюрин
В футболе конечно случаются чудеса, но как будто бы Интеру нечего противопоставить Сити, думаю их раскатают, но всё равно верю в чудо
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноябрьский Набат
Всё решится в 1 тайме, МС просто сомнёт Интер именно в 1 тайме. Это план Пепа. Он раскатывал в этом сезоне всех топов в 1 тайме.чтобы не было валидольной концовки.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Да хватит из Холанда какую-то страшилку делать. Интеру нужно просто без недооценки и шапкозакидательства подойти к тому, как противостоять ему, подсмотрев у тех команд, кто смог его закрыть, а не слушать всяких заслуженных пердунов и гореаналитиков. Далеко ходить не надо - у Эрлинга в последних 4 матчах 0 голов. Помимо норвежца у Сити есть и другие опасные игроки, не стоит забывать про них. Вполне возможно, что в следующем сезоне у него уже не будет такой дикой статистики, потому что так или иначе соперники учатся на своих ошибках и адаптируются к стилю игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий