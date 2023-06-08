«Как «Интеру» остановить Холанда? Дробовиком». Сакки о финале ЛЧ
Арриго Сакки высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.
«Как «Интер» может остановить Эрлинга Холанда? Дробовиком... Шутки в сторону, крайние защитники «Интера» будут прикреплены к вингерам «Сити», а это означает, что Холанд останется один среди трех центральных защитников. Если кто-то из троих не закроет Де Брюйне или не подключится другой игрок, «Ман Сити» превзойдет «Интер» численностью в центре поля».
Когда мой «Милан» встречался с «Наполи» Марадоны и Кареки, я беспокоился о том, чтобы не позволить этим двум звездам завладеть мячом. Поэтому я попросил организовать прессинг на плеймейкера.
Однако «Интер» не сильно прессингует. Я думаю, что они построят игру, основанную на внимании к обороне и быстрых контратаках.
Нельзя победить соперника за счет схемы, у вас просто должна быть сильная мотивация, высокий командный дух и план игры, который усиливает качества коллектива и отдельных игроков.
«Интер» хорошо играет на контратаках, они должны сосредоточиться на этом и пугать «Ман Сити» быстрыми вспышками, чтобы они не чувствовали себя так свободно, как им хочется. Против «Ман Сити» нельзя отсиживаться в обороне все 90 минут, рано или поздно они забьют», – сказал бывший главный тренер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.
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