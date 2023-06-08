«Как «Интеру» остановить Холанда? Дробовиком». Сакки о финале ЛЧ

Арриго Сакки высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Как «Интер» может остановить ? Дробовиком... Шутки в сторону, крайние защитники « » будут прикреплены к вингерам «Сити», а это означает, что Холанд останется один среди трех центральных защитников. Если кто-то из троих не закроет Де Брюйне или не подключится другой игрок, «Ман Сити» превзойдет «Интер» численностью в центре поля».

Когда мой «Милан» встречался с «Наполи» Марадоны и Кареки, я беспокоился о том, чтобы не позволить этим двум звездам завладеть мячом. Поэтому я попросил организовать прессинг на плеймейкера.

Однако «Интер» не сильно прессингует. Я думаю, что они построят игру, основанную на внимании к обороне и быстрых контратаках.

Нельзя победить соперника за счет схемы, у вас просто должна быть сильная мотивация, высокий командный дух и план игры, который усиливает качества коллектива и отдельных игроков.

«Интер» хорошо играет на контратаках, они должны сосредоточиться на этом и пугать «Ман Сити» быстрыми вспышками, чтобы они не чувствовали себя так свободно, как им хочется. Против « » нельзя отсиживаться в обороне все 90 минут, рано или поздно они забьют», – сказал бывший главный тренер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?