У Хави лучшая тренерская карьера среди недавно закончивших играть. Артета – 2-й, Креспо – 3-й, Лэмпард – 9-й по версии Daily Mail

Среди тех тренеров, которые недавно закончили играть, Хави признан самым успешным

В рейтинге из 12 специалистов, составленном Daily Mail, главный тренер «Барселоны» занял первое место.

Список выглядит следующим образом:

1. Хави – « » (с 2021 года), «Аль-Садд» (2019-2021);

2. – « » (с 2019 года);

3. – « » (с 2022 года), «Модена» (2015-2016), «Банфилд» (2019-2020), «Дефенса и Хустисия» (2020-2021), «Сан-Паулу» (2022);

4. Андреа Пирло – «Фатих Карагюмрюк» (с 2022 года), «Ювентус» (2020-2021);

5. Венсан Компани – «Бернли» (с 2022 года), «Андерлехт» (2019, 2020-2022);

6. Стивен Джеррард – «Рейнджерс» (2018-2021), «Астон Вилла» (2021-2022);

7. Майкл Кэррик – «Мидлсбро» (с 2022 года);

8. Хаби Алонсо – «Байер» (с 2022 года), «Реал Сосьедад Б» (2019-2022);

9. Фрэнк Лэмпард – «Челси» (2019-2021, с 2023 года), «Дерби Каунти» (2018-2019), «Эвертон» (2022-2023);

10. Скотт Браун – «Флитвуд Таун» (с 2022 года);

11. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед» (с 2022 года), «Дерби Каунти» (2020-2022);

12. Скотт Паркер – «Фулхэм» (2019-2021), «Борнмут» (2021-2022), «Брюгге» (2022-2023).