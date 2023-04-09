У Хави лучшая тренерская карьера среди недавно закончивших играть. Артета – 2-й, Креспо – 3-й, Лэмпард – 9-й по версии Daily Mail
Среди тех тренеров, которые недавно закончили играть, Хави признан самым успешным
В рейтинге из 12 специалистов, составленном Daily Mail, главный тренер «Барселоны» занял первое место.
Список выглядит следующим образом:
1. Хави – «Барселона» (с 2021 года), «Аль-Садд» (2019-2021);
2. Микель Артета – «Арсенал» (с 2019 года);
3. Эрнан Креспо – «Аль-Духайль» (с 2022 года), «Модена» (2015-2016), «Банфилд» (2019-2020), «Дефенса и Хустисия» (2020-2021), «Сан-Паулу» (2022);
4. Андреа Пирло – «Фатих Карагюмрюк» (с 2022 года), «Ювентус» (2020-2021);
5. Венсан Компани – «Бернли» (с 2022 года), «Андерлехт» (2019, 2020-2022);
6. Стивен Джеррард – «Рейнджерс» (2018-2021), «Астон Вилла» (2021-2022);
7. Майкл Кэррик – «Мидлсбро» (с 2022 года);
8. Хаби Алонсо – «Байер» (с 2022 года), «Реал Сосьедад Б» (2019-2022);
9. Фрэнк Лэмпард – «Челси» (2019-2021, с 2023 года), «Дерби Каунти» (2018-2019), «Эвертон» (2022-2023);
10. Скотт Браун – «Флитвуд Таун» (с 2022 года);
11. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед» (с 2022 года), «Дерби Каунти» (2020-2022);
12. Скотт Паркер – «Фулхэм» (2019-2021), «Борнмут» (2021-2022), «Брюгге» (2022-2023).
Хави и рядом пока не стоит.
Если бы Педри и Дембеле были здоровы, то и с " Мадридом " , и с "МЮ" были другие игры .
Да из медиалиги проще было подтянуть кого-то до компании по такой пляске.
Спец по опусканию топ-составов на 10-ое место и подведению Эвертона первый вылет из АПЛ за 70 лет.
С Хави-то всё ясно. Уже 8 трофеев. И через несколько недель станет 9. Успех в двух клубах из двух взятых.
Да и Барсу он изменил до неузнаваемости всего за год
До и после Хави - команды разного уровня
Ахахахахахахахахаххахах.
Хове - не тренер. Еврокубки и последний класико это продемонстрировали