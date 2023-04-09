У Хави лучшая тренерская карьера среди недавно закончивших играть. Артета – 2-й, Креспо – 3-й, Лэмпард – 9-й по версии Daily Mail

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Среди тех тренеров, которые недавно закончили играть, Хави признан самым успешным

В рейтинге из 12 специалистов, составленном Daily Mail, главный тренер «Барселоны» занял первое место.

Список выглядит следующим образом:

1. Хави – «Барселона» (с 2021 года), «Аль-Садд» (2019-2021);

2. Микель Артета – «Арсенал» (с 2019 года);

3. Эрнан Креспо – «Аль-Духайль» (с 2022 года), «Модена» (2015-2016), «Банфилд» (2019-2020), «Дефенса и Хустисия» (2020-2021), «Сан-Паулу» (2022);

4. Андреа Пирло – «Фатих Карагюмрюк» (с 2022 года), «Ювентус» (2020-2021);

5. Венсан Компани – «Бернли» (с 2022 года), «Андерлехт» (2019, 2020-2022);

6. Стивен Джеррард – «Рейнджерс» (2018-2021), «Астон Вилла» (2021-2022);

7. Майкл Кэррик – «Мидлсбро» (с 2022 года);

8. Хаби Алонсо – «Байер» (с 2022 года), «Реал Сосьедад Б» (2019-2022);

9. Фрэнк Лэмпард – «Челси» (2019-2021, с 2023 года), «Дерби Каунти» (2018-2019), «Эвертон» (2022-2023);

10. Скотт Браун – «Флитвуд Таун» (с 2022 года);

11. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед» (с 2022 года), «Дерби Каунти» (2020-2022);

12. Скотт Паркер – «Фулхэм» (2019-2021), «Борнмут» (2021-2022), «Брюгге» (2022-2023).

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25 комментариев

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TiGra
Ответ Пепси пеналдувич
Не следил за Микелем,но вроде у него нету трофея в Арсенале. Это единственная причина его 2 места.
Там просто космическая работа. Прогресс молодежи, постоянный рост командной игры. Без очень мощных трансферов команда постоянно двигается вперед.
Хави и рядом пока не стоит.
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truboprovodchik2019
Ответ Syndycate
Они всерьез считали предголевые, чтобы оправдать левые награды Месси)
ну не голы верблюдам же считать
+1
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truboprovodchik2019
Ответ Xabi Alonso78
Хаве, которого пускаю по кругу в еврокубках - лучший среди начинающих тренеров. Ахахахахахахахахаххахах. Хове - не тренер. Еврокубки и последний класико это продемонстрировали
поспокойнее, маргариновый
+1
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Syndycate
Ответ Bazilic
Суперкубок Испании Да и Барсу он изменил до неузнаваемости всего за год До и после Хави - команды разного уровня
Особенно в еврокубках действительно не узнать)
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Musashi Miyamoto
Ответ Хитон
А какие у него успехи? Может кто-то прояснить? Возглавить барсу - это достижение столь? У того же Артеты есть трофеи хотя бы
У Хави есть Супер кубок Испании
+1
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ɔculpa
Креспо везде по году тренировал. Он там только первые места что ли занимал и сразу уходил, что его на третье место поставили.
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Syndycate
Ответ Роман
Как же для игроков БЧК любят придумывать новые рейтинги и рекорды) Что Месси вчера нарисовали, сегодня Чави.
Они всерьез считали предголевые, чтобы оправдать левые награды Месси)
+2
-4
-2
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shiko101
Ответ Вова Гаврилов
Ну при всем уважении к Хави, но если Артета возьмет Апл, то именно он будет на вершине. Хотя уже даже видно, как Арсенал кардинально изменился по игре
Пфф, сравни " Барсу " Кумана и Хави ? Это небо и земля . " Барса " Хави похожа очень на команды Гвардиолы.
Если бы Педри и Дембеле были здоровы, то и с " Мадридом " , и с "МЮ" были другие игры .
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Lionel Andres Messi 10
Так уж вышло, что никто не зовёт Мостового, а то бы он возглавил рейтинг.
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Universal1000
Лэмпард 9-ый? Ухахахахаха
Да из медиалиги проще было подтянуть кого-то до компании по такой пляске.
Спец по опусканию топ-составов на 10-ое место и подведению Эвертона первый вылет из АПЛ за 70 лет.

С Хави-то всё ясно. Уже 8 трофеев. И через несколько недель станет 9. Успех в двух клубах из двух взятых.
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GuruFutbola
Хави гений, в первом же полноценном сезоне берет чемпионство)
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fc_champion
Где тренер Спортинга Рубен Аморим? Закончил 5 лет назад. Чемпионство в прошлом году оформил и уверенно в ЛЕ сейчас идет, Арсенал выбили в 1/8
+2
0
+2
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Роман
Как же для игроков БЧК любят придумывать новые рейтинги и рекорды) Что Месси вчера нарисовали, сегодня Чави.
+7
-6
+1
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v.belorussky
Ну, новых Гвардиол и Зиданов на горизонте пока не видно, увы.
+1
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Папичслав
у Артеты 3 сезон с Арсеналом, у Хави 1 полноценный, вот почему он на первом
+6
-1
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Полуэктов Пётр
Ответ Bazilic
А Артета не первый сильный сезон проводит?)
У него кубок Англии 19-20. Это пока больше, чем есть у Хави.
+9
-1
+8
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Bazilic
Ответ Хитон
А какие у него успехи? Может кто-то прояснить? Возглавить барсу - это достижение столь? У того же Артеты есть трофеи хотя бы
Суперкубок Испании
Да и Барсу он изменил до неузнаваемости всего за год
До и после Хави - команды разного уровня
+7
-9
-2
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Пепси пеналдувич
Не следил за Микелем,но вроде у него нету трофея в Арсенале. Это единственная причина его 2 места.
0
-1
-1
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TiGra
Что-то Хави выше Артеты поставить - совсем удивительно.
0
-2
-2
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Bazilic
Ответ Xabi Alonso78
Хаве, которого пускаю по кругу в еврокубках - лучший среди начинающих тренеров. Ахахахахахахахахаххахах. Хове - не тренер. Еврокубки и последний класико это продемонстрировали
А Артета не первый сильный сезон проводит?)
+2
-4
-2
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Артур Артур
Артета>Хави
+5
-1
+4
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Александр Кулешов
Лэмпард не тренер.
+3
-2
+1
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Хитон
А какие у него успехи? Может кто-то прояснить? Возглавить барсу - это достижение столь? У того же Артеты есть трофеи хотя бы
+13
-7
+6
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Xabi Alonso78
Хаве, которого пускаю по кругу в еврокубках - лучший среди начинающих тренеров.
Ахахахахахахахахаххахах.
Хове - не тренер. Еврокубки и последний класико это продемонстрировали
+10
-17
-7
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Вова Гаврилов
Ну при всем уважении к Хави, но если Артета возьмет Апл, то именно он будет на вершине. Хотя уже даже видно, как Арсенал кардинально изменился по игре
+24
-3
+21
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