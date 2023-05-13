Миллиардер Рэтклифф близок к оформлению сделки по «МЮ». Катарский шейх сохраняет интерес к клубу

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф считается лидером в процессе приобретения «Манчестер Юнайтед».

В вопросе покупке английского клуба владелец нефтяной компании INEOS, как сообщается, опережает катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани.

Как пишет Daily Mail, сделка приближается к официальному оформлению, но вряд ли все договоренности получится достигнуть на ближайших выходных.

В то же время неизвестно, предпримет ли Джасим бин Хамад Аль Тани еще одну попытку в переговорах и предложит другие условия за «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что шейх пока остается претендентом на покупку клуба и сохраняет к нему интерес. Обсуждения продолжаются, но Рэтклифф называется фаворитом на данный момент.

Ранее сообщалось, что миллиардер предложил больше катарского шейха. Рэтклифф и его партнеры оценили клуб более чем на пять миллиардов фунтов.

Британец намерен приобрести 69% акций «Манчестер Юнайтед», принадлежащих семье Глейзеров.

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3 комментария

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Руслан
Хотелось бы джасим бин Хамад аль Тани чтоб купил. Трансферы были бы топовые. Какое удовольствие было бы видеть Мбаппе в МЮ.
Мне кажется что в конце шейх и купит. Просто качают шейха
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SergggB
Вашингтон Коммандерс скорее всего продадут за 6 млрд долларов. Вот-вот уже. Если за МЮ дадут хотя бы 5, было бы очень неплохо
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NK23
Ответ SergggB
Вашингтон Коммандерс скорее всего продадут за 6 млрд долларов. Вот-вот уже. Если за МЮ дадут хотя бы 5, было бы очень неплохо
Уже продали https://www.nytimes.com/2023/04/13/sports/football/washington-commanders-sale-dan-snyder.html

А вот на сайте самой лиги:
https://www.nfl.com/news/dan-snyder-nearing-deal-with-josh-harris-group-to-sell-washington-commanders-fra
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