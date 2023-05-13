Миллиардер Рэтклифф близок к оформлению сделки по «МЮ». Катарский шейх сохраняет интерес к клубу

Джим Рэтклифф считается лидером в процессе приобретения «Манчестер Юнайтед».

В вопросе покупке английского клуба владелец нефтяной компании INEOS, как сообщается, опережает катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани.

Как пишет Daily Mail, сделка приближается к официальному оформлению, но вряд ли все договоренности получится достигнуть на ближайших выходных.

В то же время неизвестно, предпримет ли Джасим бин Хамад Аль Тани еще одну попытку в переговорах и предложит другие условия за «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что шейх пока остается претендентом на покупку клуба и сохраняет к нему интерес. Обсуждения продолжаются, но Рэтклифф называется фаворитом на данный момент.

Ранее сообщалось, что миллиардер предложил больше катарского шейха. Рэтклифф и его партнеры оценили клуб более чем на пять миллиардов фунтов.

Британец намерен приобрести 69% акций «Манчестер Юнайтед», принадлежащих семье Глейзеров.

В гонке за «МЮ» резко сменился лидер. Самый богатый британец обходит эмира Катара