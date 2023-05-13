Миллиардер Рэтклифф близок к оформлению сделки по «МЮ». Катарский шейх сохраняет интерес к клубу
Джим Рэтклифф считается лидером в процессе приобретения «Манчестер Юнайтед».
В вопросе покупке английского клуба владелец нефтяной компании INEOS, как сообщается, опережает катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани.
Как пишет Daily Mail, сделка приближается к официальному оформлению, но вряд ли все договоренности получится достигнуть на ближайших выходных.
В то же время неизвестно, предпримет ли Джасим бин Хамад Аль Тани еще одну попытку в переговорах и предложит другие условия за «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что шейх пока остается претендентом на покупку клуба и сохраняет к нему интерес. Обсуждения продолжаются, но Рэтклифф называется фаворитом на данный момент.
Ранее сообщалось, что миллиардер предложил больше катарского шейха. Рэтклифф и его партнеры оценили клуб более чем на пять миллиардов фунтов.
Британец намерен приобрести 69% акций «Манчестер Юнайтед», принадлежащих семье Глейзеров.
В гонке за «МЮ» резко сменился лидер. Самый богатый британец обходит эмира Катара
Мне кажется что в конце шейх и купит. Просто качают шейха
А вот на сайте самой лиги:
https://www.nfl.com/news/dan-snyder-nearing-deal-with-josh-harris-group-to-sell-washington-commanders-fra