Райс признан лучшим игроком сезона Лиги конференций

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Деклан Райс Лига Конференций УЕФА Футбол

Хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс стал лучшим игроком сезона Лиги конференций.

Английский клуб стал победителем турнира, обыграв «Фиорентину» в финале (2:1). Комиссия технических наблюдателей УЕФА признала капитана «молотобойцев» Райса лучшим игроком турнира. 

В рамках Лиги конференций 24-летний футболист провел 11 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Точность его передач составила 92,6%.

Райс уйдет из «Вест Хэма»: «Обещали, что отпустим. Мы давали контракт на 200 тысяч фунтов в неделю, но он отказал» 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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4 комментария

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Антон Чугунов
Логично, что MVP выбирают из состава победителей
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Royal Watcher
Пора в топ клуб
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Спартак Уокер
Это чтобы повысить на него цену
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