Райс признан лучшим игроком сезона Лиги конференций

Хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс стал лучшим игроком сезона Лиги конференций.

Английский клуб стал победителем турнира, обыграв «Фиорентину» в финале (2:1). Комиссия технических наблюдателей УЕФА признала капитана «молотобойцев» лучшим игроком турнира.

В рамках Лиги конференций 24-летний футболист провел 11 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Точность его передач составила 92,6%.

Райс уйдет из «Вест Хэма»: «Обещали, что отпустим. Мы давали контракт на 200 тысяч фунтов в неделю, но он отказал»

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