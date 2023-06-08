Кейн сообщил игрокам «Тоттенхэма», что хочет перейти в «Реал» (Хулио Суарес)

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн хочет перейти в «Реал» из «Тоттенхэма».

Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, нападающий сообщил игрокам «Тоттенхэма», что хочет перейти в «Реал».

В этом сезоне у Кейна 30 голов и 3 результативные передачи в 38 матчах АПЛ. Полную статистику форварда, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно изучить здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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48 комментариев

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pit4er
Леви сообщил, что хочет 115 миллионов, коня и пол-царства впридачу
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Kubinec_
Хулио он врёт
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<~Inter~>
Поиграет там 3-4 года и потом обратно в АПЛ за рекордом
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паяльная лампа
надеюсь, что перейдет, редко в примеру такие топы в последнее время залетают
+5
-2
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Bulat89
Ответ Born is the King
Если какого-то Белингема купили за 134 млн то Леви за Кейна спокойно может брать 150 с реала
Сколько лет Кейну и сколко Беллингему?
+3
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krokodilych
Надо было уходить раньше. Хотя бы два года назад, когда ему было не 30, а только 28.

При всем уважении к "Тоттенхэму", сейчас этот клуб не годится для больших побед. Ему всегда чего-то не хватает. Иногда не хватает совсем чуть-чуть, но от этого, пожалуй, ещё обиднее.

Потенциал Кейна как игрока выше, чем возможности "Тоттенхэма" как команды. С учетом возраста следует добавить слово "пока" - пока ещё выше.

И продлится это "пока" года два-три, много - четыре. Дальше возраст возьмет своё.
+3
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llolishe
Его можно понять
+2
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Mario14
Напомню что крайние пару топов АПЛ, в Ла лиге так и не заиграли (Коутиньо и Азар)
каким образом то, что не заиграли эти, значит, что не заиграет и Кейн?
+5
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Mario14
Ответ паяльная лампа
надеюсь, что перейдет, редко в примеру такие топы в последнее время залетают
Напомню что крайние пару топов АПЛ, в Ла лиге так и не заиграли (Коутиньо и Азар)
+3
-2
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Danik S
El Chiringuito TV источник желтуха
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SAKE01
Завтра скажет Кейн хочет остаться Шпорах, он любить 5-6места выиграть .
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Акира_1
Ответ Алексей Тарасюк
И кого думает Тоттенхем ставить в центр нападения? Или владельцы клуба не реагируют?
Ришарлисона. Его ж для этого брали, не?
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Алексей Тарасюк
И кого думает Тоттенхем ставить в центр нападения? Или владельцы клуба не реагируют?
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Mr. Galacticos
если сообщил игрокам - заднюю давать не по-мужски
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Бен Гаан
30 лет ✔️
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makar_pistolet
Ответ trav
Левандовски вот перешел в Барсу в 34 и ничего. Кейну всего 30
Да и Кейн не только забивать может
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Йозеф Блаттер
Ответ Акира_1
Вообще не верится в этот трансфер. Леви будет до последнего фунта торговаться, Кейну 29, а Реалу есть ли смысл платить за него столько и где гарантия, что заиграет. Авантюра короче.
Последним 7 обладательям ЗМ было 30+.
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Милан37
Ну наконец то решился ...
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Jazzzz
Хочет перейти в Реал и побить рекорд Ширера🤷🏻‍♂️
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Yury Sin
Оставался бы уже. Стал бы легендарной легендой Тоттенхэма. Но ему конечно виднее.
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Zubilo88
Игрок 10и сезонов
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Семён
А кто бы не сообщил что хочет в Реал
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HellLight
не важно чего хочет кейн, важно чего хочет леви.
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Дмитрий Кириченко
кто такой этот хулио🤣
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trav
Ответ krokodilych
Надо было уходить раньше. Хотя бы два года назад, когда ему было не 30, а только 28. При всем уважении к "Тоттенхэму", сейчас этот клуб не годится для больших побед. Ему всегда чего-то не хватает. Иногда не хватает совсем чуть-чуть, но от этого, пожалуй, ещё обиднее. Потенциал Кейна как игрока выше, чем возможности "Тоттенхэма" как команды. С учетом возраста следует добавить слово "пока" - пока ещё выше. И продлится это "пока" года два-три, много - четыре. Дальше возраст возьмет своё.
Левандовски вот перешел в Барсу в 34 и ничего. Кейну всего 30
+1
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