Кейн сообщил игрокам «Тоттенхэма», что хочет перейти в «Реал» (Хулио Суарес)
Харри Кейн хочет перейти в «Реал» из «Тоттенхэма».
Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, нападающий сообщил игрокам «Тоттенхэма», что хочет перейти в «Реал».
В этом сезоне у Кейна 30 голов и 3 результативные передачи в 38 матчах АПЛ. Полную статистику форварда, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно изучить здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
При всем уважении к "Тоттенхэму", сейчас этот клуб не годится для больших побед. Ему всегда чего-то не хватает. Иногда не хватает совсем чуть-чуть, но от этого, пожалуй, ещё обиднее.
Потенциал Кейна как игрока выше, чем возможности "Тоттенхэма" как команды. С учетом возраста следует добавить слово "пока" - пока ещё выше.
И продлится это "пока" года два-три, много - четыре. Дальше возраст возьмет своё.