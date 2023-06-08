Харри Кейн хочет перейти в «Реал» из «Тоттенхэма».

Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, нападающий сообщил игрокам « », что хочет перейти в « ».

В этом сезоне у 30 голов и 3 результативные передачи в 38 матчах . Полную статистику форварда, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно изучить здесь.

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