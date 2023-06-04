Угарте согласовал контракт с «ПСЖ» до 2028 года. «Спортинг» хочет, чтобы парижане повторили предложение «Челси» (Санти Ауна)

Теги ПСЖ Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте Футбол

Мануэль Угарте согласовал контракт с «ПСЖ».

По данным журналиста Foot Mercato, соглашение с опорником рассчитано до 2028 года.

Теперь «Спортинг» для закрытия сделки хочет, чтобы «ПСЖ» повторил повторил предложение «Челси» – 60 млн евро и бонусы.

Ранее появилась информация, что «Челси» выиграл борьбу за Угарте и договорился со «Спортингом».

В этом сезоне Мануэль провел 47 матчей за клуб, сделал 1 ассист и получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика с здесь.

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19 комментариев

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Los Galácticos
ПСЖ только раззадорили трансферного лудомана Боули, они еще не поняли что ему неважно кого покупать, для него главное выиграть трансферный спор за игрока. Сейчас увеличит предложения до 100 млн. а Угарте прежложит контракт на 8 лет с два раза большей зарплатой.
+26
-6
+20
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Aleksey Yashin
"«Спортинг» хочет, чтобы «ПСЖ» повторил повторил предложение «Челси»"

Да сейчас все хотят, чтобы предложения были как у Челси 🤷🏼‍♂️
+5
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predMBAPPE
Будет полный Угарте, если он не сможет посадить на лавку Батшиабу)
+4
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sacha2
Источник — твиттер Санти Ауны. Как сказал Козьма Прутков - не верь словам своим. На заборе тоже написано... :)
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Акира_1
Так сегодня с ПСЖ, вчера с Челси, завтра с кем нибудь ещё. Журналисты в своём репертуаре.
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Бременер
Кто в теме, что это за золотой 3.14... колпак, что за него так рубятся? Стата ни о чем не говорит, а стоит как новый мост через Енисей.
+3
-2
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che kaif
Ответ predMBAPPE
Будет полный Угарте, если он не сможет посадить на лавку Батшиабу)
Батшиабу и так на лавке когда Маркиньос. Кимпембе здоровы
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Maxh35
Продуманные в Спортинге, нормально так Челси кинули ...
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NottinghamForest79
запарили
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Ноно Гомес
Только утром писали что Челси уже согласовал)))
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jexOn
С таким количеством карточек, что он получил, ему дорога в чемпионат Франции. Среди местных костоломов будет как родной.
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№7
Ответ Акира_1
Так сегодня с ПСЖ, вчера с Челси, завтра с кем нибудь ещё. Журналисты в своём репертуаре.
Позавчера МЮ был
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London.is.blue
Ответ Los Galácticos
ПСЖ только раззадорили трансферного лудомана Боули, они еще не поняли что ему неважно кого покупать, для него главное выиграть трансферный спор за игрока. Сейчас увеличит предложения до 100 млн. а Угарте прежложит контракт на 8 лет с два раза большей зарплатой.
Как раз за Угарте стоило бы побороться.
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London.is.blue
Ответ predMBAPPE
Будет полный Угарте, если он не сможет посадить на лавку Батшиабу)
Угарте опорник.
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London.is.blue
Ответ Бременер
Кто в теме, что это за золотой 3.14... колпак, что за него так рубятся? Стата ни о чем не говорит, а стоит как новый мост через Енисей.
Машина в центре поля. Быстрый, цепкий, хорошо выжигает. Для АПЛ самое оно.
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