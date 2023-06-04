Угарте согласовал контракт с «ПСЖ» до 2028 года. «Спортинг» хочет, чтобы парижане повторили предложение «Челси» (Санти Ауна)
Мануэль Угарте согласовал контракт с «ПСЖ».
По данным журналиста Foot Mercato, соглашение с опорником рассчитано до 2028 года.
Теперь «Спортинг» для закрытия сделки хочет, чтобы «ПСЖ» повторил повторил предложение «Челси» – 60 млн евро и бонусы.
Ранее появилась информация, что «Челси» выиграл борьбу за Угарте и договорился со «Спортингом».
В этом сезоне Мануэль провел 47 матчей за клуб, сделал 1 ассист и получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика с здесь.
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Да сейчас все хотят, чтобы предложения были как у Челси 🤷🏼♂️