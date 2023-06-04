Угарте согласовал контракт с «ПСЖ» до 2028 года. «Спортинг» хочет, чтобы парижане повторили предложение «Челси» (Санти Ауна)

Мануэль Угарте согласовал контракт с «ПСЖ».

По данным журналиста Foot Mercato, соглашение с опорником рассчитано до 2028 года.

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Ранее появилась информация, что « » выиграл борьбу за Угарте и договорился со «Спортингом».

В этом сезоне провел 47 матчей за клуб, сделал 1 ассист и получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика с здесь.

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