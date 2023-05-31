Хавбек «Оренбурга» Вера про стереотипы о России: «Военный конфликт, холод и проблемы с социализацией. Оказавшись здесь, я понял, что тут все в порядке»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Лукас Вера I Футбол

Аргентинский футболист «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о стереотипах о России.

– Вы отметили, что перед приездом шли различные разговоры в Аргентине. Не было страха на этой почве у вас?

– Да, это в новостях, которые показывали в Аргентине о России, все нагнетали. Оказавшись здесь, я понял, что тут все в порядке.

– Какие главные стереотипы о России есть в Латинской Америке?

– Военный конфликт (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru), холод и проблемы с социализацией.

Да, русские более серьезные ребята, но, когда они расслабляются, то они по-своему веселые, – сказал полузащитник «Оренбурга» в интервью Metaratings.ru.

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9 комментариев

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Екн Лор
Игроки белгородского "Салюта" думают немного иначе
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Дмитрий Фурсов
"Военный конфликт" это не стереотип, а суровая реальность
К сожалению
+6
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Mc′loud
Родной, ты просто турист, а не местный житель.
+7
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Олег Пашинин
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щас либералы ему объяснят что тут народ не очень и кровавая гэбня за каждым углом
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Ебздрогыч
Конечно, все это брехня! У нас просто военные учения идут, строго по плану, а то, что в Белгородскую, Воронежскую область, Москву и Энгельск прилетают дроны - это такой сценарий учений, с целью вовлечения гражданского населения
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Сергей Жарковский
Это Россия, парень!
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Arthurino
Ответ Ебздрогыч
Конечно, все это брехня! У нас просто военные учения идут, строго по плану, а то, что в Белгородскую, Воронежскую область, Москву и Энгельск прилетают дроны - это такой сценарий учений, с целью вовлечения гражданского населения
А в чем проблема? США можно бомбить Югославию и Ирак, а украинцам Россию нет? Двойные стандарты какие-то
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