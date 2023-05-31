Хавбек «Оренбурга» Вера про стереотипы о России: «Военный конфликт, холод и проблемы с социализацией. Оказавшись здесь, я понял, что тут все в порядке»

Аргентинский футболист «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о стереотипах о России.

– Вы отметили, что перед приездом шли различные разговоры в Аргентине. Не было страха на этой почве у вас?

– Да, это в новостях, которые показывали в Аргентине о России, все нагнетали. Оказавшись здесь, я понял, что тут все в порядке.

– Какие главные стереотипы о России есть в Латинской Америке?

– Военный конфликт (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru), холод и проблемы с социализацией.

Да, русские более серьезные ребята, но, когда они расслабляются, то они по-своему веселые, – сказал полузащитник « » в интервью Metaratings.ru.

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