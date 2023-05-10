Марцел Личка: «Если б хотел только деньги, ушел бы зимой в «Краснодар», где зарплата намного больше, чем в «Оренбурге»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Краснодар Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка признался, что зимой у него было предложение от «Краснодара».

— Вам хотелось бы поработать не на периферии, а в столице России? Сейчас много разговоров, что «Динамо» к вам может проявить интерес. Интересно ли попробовать себя с клубом других возможностей, амбиций, денег?

— Всегда говорил и говорю, что нужно хорошо делать свою работу, а потом уже придут деньги. Если же думать только о деньгах, то ничего не получится.

Понимаю, что деньги — важный ресурс для жизни. Но мне нужно понять для начала цели клуба в ближайшие два-три года, его философию. Если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в «Краснодар». Топ-клуб, красивый стадион, прекрасная академия, зарплата намного больше, чем здесь, в «Оренбурге».

Но «Оренбург» мне дал огромную возможность проявить себя в России. У меня прекрасные отношения с президентом клуба, спортивным директором. Уважаю желания клуба, который дает мне свободу, и мы всегда находим понимание друг с другом. Очень рад, что остался.

Посмотрим, что будет летом — я тоже человек, у меня свои амбиции, хотелось бы сделать шаг вперед. Но что будет тогда — не знаю, а в «Краснодаре» уже другой тренер, – сказал главный тренер «Оренбурга».

После 26 туров «Оренбург» занимает в таблице Мир РПЛ 8-е место, «Краснодар» – 6-е.

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13 комментариев

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Кеша
Хорошо сказал , молодец! Как не уважать такого человека … Сразу видно - порядочный человек.
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Для Краснодара был бы отличный вариант 😏
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Alex_Prinz
хороший человек, Марцел. Было не много грустно, что он не пошел в Краснодаре в ноябре. Но сейчас мы видим, что Ивич тоже интересный специалист и его не зря выбрали, его Краснодар мне тоже нравится. А то что Личка остался в Оренбурге, говорит о том, что мы не потеряли ещё одну самобытную команду.
+13
0
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xoms
Ответ Ярик01
Вообще-то неприлично публично рассказывать о предложениях других компаний, в т.ч. и клубов, чтобы показать что ты "молодец" по отношению к старому работодателю.
Это было обнародовано ещё до его вью, задолго.
Если не следите зачем пукать
+11
-3
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Ярик01
Ответ Кеша
Хорошо сказал , молодец! Как не уважать такого человека … Сразу видно - порядочный человек.
Вообще-то неприлично публично рассказывать о предложениях других компаний, в т.ч. и клубов, чтобы показать что ты "молодец" по отношению к старому работодателю.
+10
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+3
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Владислав88
Ну и зря. От таких шикарных вариантов не отказываются
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zer
Динамо. если там не будут чудить, то Личку переманят к себе
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Максим Прокофьев
Ну для кого весь этот спектакль? Какая столица с Динамо и Краснодар, Мартин как и все его игроки ждут приглашения в первую команду, в Питер!
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TheSportNik
Ну так и выгнал бы Личку хозяин Краснодара за какой-нибудь пустяк, типа не поздоровался с Хашигом или не улыбнулся самому Галицкому.
Генич вон врет, что уволил Ганчаренко, что тот не взял трубку, это как помещик в крепостной России этот Галицкий себя возомнил.
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Ковид 07.10.52
Сейчас добавят газовые денег и будет дальше сидеть в резерве для смены Семака....Могут еще в Сочи отправить и там продолжить готовить его в главный клуб...Конечно остается вариант, что просто отвалит загнивать на западе...
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