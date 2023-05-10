Марцел Личка: «Если б хотел только деньги, ушел бы зимой в «Краснодар», где зарплата намного больше, чем в «Оренбурге»

Марцел Личка признался, что зимой у него было предложение от «Краснодара».

— Вам хотелось бы поработать не на периферии, а в столице России? Сейчас много разговоров, что «Динамо» к вам может проявить интерес. Интересно ли попробовать себя с клубом других возможностей, амбиций, денег?

— Всегда говорил и говорю, что нужно хорошо делать свою работу, а потом уже придут деньги. Если же думать только о деньгах, то ничего не получится.

Понимаю, что деньги — важный ресурс для жизни. Но мне нужно понять для начала цели клуба в ближайшие два-три года, его философию. Если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в «Краснодар». Топ-клуб, красивый стадион, прекрасная академия, зарплата намного больше, чем здесь, в « ».

Но «Оренбург» мне дал огромную возможность проявить себя в России. У меня прекрасные отношения с президентом клуба, спортивным директором. Уважаю желания клуба, который дает мне свободу, и мы всегда находим понимание друг с другом. Очень рад, что остался.

Посмотрим, что будет летом — я тоже человек, у меня свои амбиции, хотелось бы сделать шаг вперед. Но что будет тогда — не знаю, а в « » уже другой тренер, – сказал главный тренер «Оренбурга».

После 26 туров «Оренбург» занимает в таблице Мир 8-е место, «Краснодар» – 6-е.