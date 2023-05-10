Личка о России: «Увидел, что до Челябинска 880 км, говорю ребятам, что это далеко, а в ответ: «Да вообще рядом!» Удивительно – как от Праги до Парижа»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об огромных расстояниях в России.

– Ваш папа подростком пережил вторжение в Прагу войск стран Варшавского договора в 1968 году. Как он отнесся к вашему решению поехать в Россию, а в прошлом году – остаться в стране?

– Спокойно отнесся. То, что я поехал работать в Россию, папа принял хорошо.

Понятно, это был большой риск – команда вылетела из Премьер-лиги, дистанция между последней игрой в РПЛ и первой игрой в ФНЛ составляла всего неделю, у меня вначале не было визы, я не знал язык. На первую игру в Брянск поехало всего 14-15 игроков. Я не знал, что здесь будет, не знал никого в клубе, но приехал, и было необходимо очень быстро сориентироваться.

Папа говорил: «Если ты чего-то боишься, то в этой жизни ничего не достигнешь». Он уверял, что в любом случае можно будет получить какой-то опыт, новую информацию, которая в будущем только поможет.

Мне было очень тяжело, еще календарь был сложный, играли по три раза в неделю, постоянные долгие перелеты. Когда мы прилетели в Томск, подумал, что мы уже где-то рядом с Японией. Спросил – и сильно удивился, когда оказалось, что мы еще только в центре России. Расстояния здесь начинают восприниматься по-другому.

Когда поехали в аэропорт из Оренбурга, я увидел на табличке, что до Челябинска 880 километров. Говорю ребятам, что это далеко. А в ответ слышу: «Да вообще рядом!» Для меня услышать такое было удивительно, ведь это то же самое, что доехать от Праги до Парижа.

Первые три-четыре месяца вышли тяжелыми, а потом привык, ребята в раздевалке приняли, с давлением справились. Правда, обидно получилось с нашим выходом в Премьер-лигу, – сказал чешский тренер.

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54 комментария

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denimo21
Ответ Mikas7
а что случилось ?
Да ничего серьёзного) аэропорт закрыт по каким то там временным причинам. На сайте не объясняют ))))
+104
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+97
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Oleg Olegov
Да и Оренбург с Челябинском по красоте примерно как Прага и Париж.
+67
-10
+57
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denimo21
Я к родным езжу на машине 1200км в одну сторону примерно раз в полгода. Уже привык. 13-14 часов туда - столько же обратно. Если еду без ребёнка то вообще по кайфу) если еду с ребёнком то по кайфу первые 5 часов. Потом - кипишь.
Раньше летал прямой самолёт. Теперь, по известным причинам, приходится добираться вот таким образом.
+58
-6
+52
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Ник88
Как -то Манчини тренируя Зенит сказал ,что было необычным пролететь 7 часов и приземлиться в той же стране
+40
0
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k_terekhov
Ответ Ванька-Манька
🤣🤣🤣 а по пути можно и в "прекрасную" Уфу заехать
А чем Уфа не нравится? Достаточно красивый и ухоженный город, в отличие от многих
+31
-6
+25
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Furyus
Как-то однажды в КВН пошутили, что на карте мира название нашей России написано буквами размером с целые страны...
+25
-3
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denimo21
Ответ denimo21
Да ничего серьёзного) аэропорт закрыт по каким то там временным причинам. На сайте не объясняют ))))
Вы че минусуете, ироды? Вы не выкупили , что ли, сарказм?
+40
-19
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Адекватник
Еду с немцем в такси из Москвы в Воронеж. Он спрашивает: а что за город такой Воронеж? Я говорю: да не знаю что сказать, город как город, обычный. Он мне: ну что за город, расскажи? Я ему: да обычный небольшой город недалеко от Москвы. Он такой: окей типа. Полез в Википедию, читает и говорит: да вы, русские, совсем обалдели штоле? Небольшой город - миллион жителей, недалеко от Москвы - 600 км. Я говорю, ну хз, большой город далеко от Москвы это Новосибирск, например)
+19
-1
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Сэр Шурф
Ответ Артём Стёпин
ну 880 км — это вообще не рядом, конечно, так, для форсу сказанули.
От Москвы до Питера 600 с лишним км. А до Красноярска 4к. И это далеко не самая отдаленная точка. Все познается в сравнении. Если для Европы это действительно фантастические цифры, то для России 900 км вполне себе обычная
+14
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Bashibuzuck
Щас Балтика и СКА в РПЛ выйдут, он вообще оглохнет😁
+14
-1
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Uef@
Ответ Oleg Olegov
Да и Оренбург с Челябинском по красоте примерно как Прага и Париж.
Сравнил провинциальные города со столицами своих стран...
+9
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Пафнутий Выбегалло-Задунайский
Ответ Oleg Olegov
Да и Оренбург с Челябинском по красоте примерно как Прага и Париж.
Да уж вряд ли в Оренбурге и Челябинске прямо в самом центре города, у всех на виду, бегают огроменные крысюки как в Париже. Поворачиваешь голову- ты у Площади Согласия, вон Эйфелева Башня видна, а вот десятки крыс деловито копошащихся по своим важным делам. И мимо люди идут и внимания не обращают, все привыкли, так и надо.
+14
-6
+8
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slg
Ответ denimo21
Да ничего серьёзного) аэропорт закрыт по каким то там временным причинам. На сайте не объясняют ))))
Быстро ты привык, если учесть что «события» начались год назад, а ездишь раз в полгода
+12
-7
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Бедякович
Ответ Furyus
Как-то однажды в КВН пошутили, что на карте мира название нашей России написано буквами размером с целые страны...
Спасибо товарищу Меркатору и его проекции)
+5
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Lindeman
Ответ Romeo Yankovich
во время рассказа такой истории ты больше заботишься о минусиках??)))
Потому что вряд-ли он куда-то ездит, а сию историю выдумал ради плюсиков
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Alexandr2210
Ответ Артём Стёпин
ну 880 км — это вообще не рядом, конечно, так, для форсу сказанули.
По меркам РПЛ- это средний выезд, а в ФНЛ или КХЛ - вообще рукой подать
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kokakoka
Ответ Гильяно
Ты там был?
Я был. Париж очень своеобразный. Местами атмосферно, конечно. Особенно ближе к Нотр-Даму (был за год до пожара). Там здорово, да. Парижские улочки, кафе, музыка. В районе Нового моста и Музея Орсэ интересно. В районе Монмартра можно хорошо погулять.
Но при этом очень много пугающих арабов и чёрных, ведут себя дико, порой агрессивно. Местами совсем срач даже в центре. Не Неаполь, конечно, но всё же. Эйфелева башня - чисто для галочки. Елисейские поля - аналог Арбата. Широченный и конские цены на всё. Если дойти до Триумфальной арки - да тоже непонятно, чем там можно проникнуться.
Так что сложно понять тех, для кого Париж - город мечты. Условные Прага или Мюнхен куда приятнее.
+4
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Гильяно
Ответ Илья Арашков
А Париж красивый что ли?
Ты там был?
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Андрей Шарафутдинов
Ответ Артём Стёпин
ну 880 км — это вообще не рядом, конечно, так, для форсу сказанули.
Так, к слову, до Челябинска не 880 км, а около 800, это если от центра, до центра. И это на машине, а так около 550. Это реально очень мало, всего часов 8-9 на машине ехать. Говорю как житель Челябинска)))
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Oleg Olegov
Ответ Пафнутий Выбегалло-Задунайский
Да уж вряд ли в Оренбурге и Челябинске прямо в самом центре города, у всех на виду, бегают огроменные крысюки как в Париже. Поворачиваешь голову- ты у Площади Согласия, вон Эйфелева Башня видна, а вот десятки крыс деловито копошащихся по своим важным делам. И мимо люди идут и внимания не обращают, все привыкли, так и надо.
Да я вообще то люблю Челябинск, Алое поле, район цирка, Кирова, вообще центр, да даже ЧТЗ.
Сравнение с Парижем далеко не такой жирный сарказм, как может показаться.
А крысюки во всех больших городах есть, и в Москве их полно, в Петербурге и подавно.
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Ванька-Манька
Ответ k_terekhov
А чем Уфа не нравится? Достаточно красивый и ухоженный город, в отличие от многих
убогий общественный транспорт, отсутствие достопримечательностей, уничтоженный исторический центр, точечная застройка, уничтожение зелёных насаждений, маленькие зарплаты, отсутствие нормальных общественных пространств (кроме арт-квадрата и одного парка в черняге), постоянные выбросы вредных веществ с нефтяных заводов, нужда каждый раз тащиться через весь город минимум час, чтобы погулять в центре (ведь дальше центра жизни просто нет) и тд и тп
+3
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Balt
Всё дело в плотности. По пути из Праги в Париж немало городов и причём немаленьких, в том числе: Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт, Карлсруэ, Страсбург... А по пути из Оренбурга в Челябинск...природный заповедник и степи, степи... о, Магнитогорск... степи, степи... Париж, хм, где-то недалеко от Магнитогорска... Ха! Этовна! Ещё немного степи и, вот Челябинск. Расточительство. ))
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Тюменец
1200… Париж, Прага… у нас за водкой раньше за 300 км гоняли, и ничего…
+6
-5
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Pb-SE
Ответ denimo21
Да ничего серьёзного) аэропорт закрыт по каким то там временным причинам. На сайте не объясняют ))))
Коронавирус, наверное.
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Shuller18
Ответ Oleg Olegov
Да и Оренбург с Челябинском по красоте примерно как Прага и Париж.
Весьма умно сравнивать рабочую провинцию и столицы государств.
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