Личка о России: «Увидел, что до Челябинска 880 км, говорю ребятам, что это далеко, а в ответ: «Да вообще рядом!» Удивительно – как от Праги до Парижа»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об огромных расстояниях в России.

– Ваш папа подростком пережил вторжение в Прагу войск стран Варшавского договора в 1968 году. Как он отнесся к вашему решению поехать в Россию, а в прошлом году – остаться в стране?

– Спокойно отнесся. То, что я поехал работать в Россию, папа принял хорошо.

Понятно, это был большой риск – команда вылетела из Премьер-лиги, дистанция между последней игрой в РПЛ и первой игрой в ФНЛ составляла всего неделю, у меня вначале не было визы, я не знал язык. На первую игру в Брянск поехало всего 14-15 игроков. Я не знал, что здесь будет, не знал никого в клубе, но приехал, и было необходимо очень быстро сориентироваться.

Папа говорил: «Если ты чего-то боишься, то в этой жизни ничего не достигнешь». Он уверял, что в любом случае можно будет получить какой-то опыт, новую информацию, которая в будущем только поможет.

Мне было очень тяжело, еще календарь был сложный, играли по три раза в неделю, постоянные долгие перелеты. Когда мы прилетели в Томск, подумал, что мы уже где-то рядом с Японией. Спросил – и сильно удивился, когда оказалось, что мы еще только в центре России. Расстояния здесь начинают восприниматься по-другому.

Когда поехали в аэропорт из , я увидел на табличке, что до Челябинска 880 километров. Говорю ребятам, что это далеко. А в ответ слышу: «Да вообще рядом!» Для меня услышать такое было удивительно, ведь это то же самое, что доехать от Праги до Парижа.

Первые три-четыре месяца вышли тяжелыми, а потом привык, ребята в раздевалке приняли, с давлением справились. Правда, обидно получилось с нашим выходом в Премьер-лигу, – сказал чешский тренер.

«В России 1:0 – хороший счет, а мне стыдно играть от обороны». Интервью Лички о сумасшедшем «Оренбурге»

Личка – революционер РПЛ. Поборол прагматизм, не испугался разгромов и заставил всех прогрессировать