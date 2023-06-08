Райс о будущем: «У меня еще 2 года контракта с «Вест Хэмом». Люблю этот клуб, я капитан команды»
Деклан Райс оценил вероятность своего ухода из «Вест Хэма».
Сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала» и «Баварии».
«О моем будущем много спекуляций. Конечно, ко мне есть интерес со стороны других клубов, но у меня еще два года контракта с «Вест Хэмом».
Посмотрим. Я люблю этот клуб, я капитан команды», – сказал Райс после победы в Лиге конференций.
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