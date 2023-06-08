Райс о будущем: «У меня еще 2 года контракта с «Вест Хэмом». Люблю этот клуб, я капитан команды»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Деклан Райс Футбол

Деклан Райс оценил вероятность своего ухода из «Вест Хэма».

Сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала» и «Баварии».

«О моем будущем много спекуляций. Конечно, ко мне есть интерес со стороны других клубов, но у меня еще два года контракта с «Вест Хэмом».

Посмотрим. Я люблю этот клуб, я капитан команды», – сказал Райс после победы в Лиге конференций.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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7 комментариев

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Артур Ганненко
Вроде говорили у него один, а не два года контракта. Тогда понятно, почему ВХ требует так много денег
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Marcus-light
Надо сказать, что англичане, несмотря на весь хейт в их адрес, постоянно производят качественных новых игроков на всё позиции. А уж новое поколение так вообще отличники. Даже Грилиш, тусовщик и дебошир, то больным детям отправляет послания, то Пепа заставляет строить игру вокруг него, и даже в истории с массовыми изнасилованиями вышел героем прессы. Я уж не говорю про Кейна, Сака, Райса и даже Макгуайра.
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misha___97
Нередко после подобных заявлений игроки уходят
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Жлобиньо
Я, капитан команды ₽&#%ь!
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Юрий Поляков
Да уйдёт он в сити
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Акира_1
Вчера Амрабат был монстром на его фоне. Вся разница в английском паспорте из-за которого цена на Райса под 100.
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