Райс о будущем: «У меня еще 2 года контракта с «Вест Хэмом». Люблю этот клуб, я капитан команды»

Деклан Райс оценил вероятность своего ухода из «Вест Хэма».

Сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала» и «Баварии».

«О моем будущем много спекуляций. Конечно, ко мне есть интерес со стороны других клубов, но у меня еще два года контракта с « ».

Посмотрим. Я люблю этот клуб, я капитан команды», – сказал после победы в Лиге конференций.

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