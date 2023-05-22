«Арсенал» следит за Гюндоганом, Маунтом и Кайседо. Хавбека «Брайтона» могут купить вместе с Райсом, но все зависит от выручки на рынке

«Арсенал» интересуется полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо.

«Канониры» уже пытались купить 21-летнего футболиста в январе, но предложение на сумму 70 млн фунтов было отвергнуто.

Лондонский клуб может летом купить и , и хавбека « » , но вероятность этого зависит от того, какую сумму « » удастся выручить в результате продаж футболистов.

Отмечается, что игрок «Брайтона» входит в список основных целей еще как минимум трех английских клубов.

Также «Арсеналу» интересны из «Манчестер Сити» и Мэйсон Маунт из «Челси».

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