«Арсенал» следит за Гюндоганом, Маунтом и Кайседо. Хавбека «Брайтона» могут купить вместе с Райсом, но все зависит от выручки на рынке
«Арсенал» интересуется полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо.
«Канониры» уже пытались купить 21-летнего футболиста в январе, но предложение на сумму 70 млн фунтов было отвергнуто.
Лондонский клуб может летом купить и Кайседо, и хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса, но вероятность этого зависит от того, какую сумму «Арсеналу» удастся выручить в результате продаж футболистов.
Отмечается, что игрок «Брайтона» входит в список основных целей еще как минимум трех английских клубов.
Также «Арсеналу» интересны Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити» и Мэйсон Маунт из «Челси».
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