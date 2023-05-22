«Арсенал» следит за Гюндоганом, Маунтом и Кайседо. Хавбека «Брайтона» могут купить вместе с Райсом, но все зависит от выручки на рынке

Теги Челси Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Sky Sports Брайтон Илкай Гюндоган Мэйсон Маунт Деклан Райс Мойсес Кайседо Футбол

«Арсенал» интересуется полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо.

«Канониры» уже пытались купить 21-летнего футболиста в январе, но предложение на сумму 70 млн фунтов было отвергнуто.

Лондонский клуб может летом купить и Кайседо, и хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса, но вероятность этого зависит от того, какую сумму «Арсеналу» удастся выручить в результате продаж футболистов.

Отмечается, что игрок «Брайтона» входит в список основных целей еще как минимум трех английских клубов.

Также «Арсеналу» интересны Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити» и Мэйсон Маунт из «Челси».

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20 комментариев

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Илнур Кара
Ответ Милан 737...
Арсенал решил не слабо усилиться летом
А надо было зимой
+14
-1
+13
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yaebualibabu
Ответ Сергей
Фамилия кайседо в первую очередь ассоциируется с колумбийским нападающим фелипе кайседо игравшем в ла-лиге за Леванте,а позже в рпл в локомотиве.
С эквадорским
+6
0
+6
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Милан 737...
Арсенал решил не слабо усилиться летом
+7
-2
+5
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Madcomposer
Ответ Артем Дорохин
Всё равно Манчестер Сити чемпионат выиграет
Дык место в четвёрке надо ещё удержать при участии в ЛЧ.
+3
0
+3
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Unwar25
Жоржиньо: я для вас шутка какая-то?
+2
0
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Милан 737...
Ответ Илнур Кара
А надо было зимой
Ну зимой такие громкие трансферы не совершаются ...
+3
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kunaguero
Вест Хэм хочет 120 🍋
+1
-1
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Артем Дорохин
Всё равно Манчестер Сити чемпионат выиграет
+4
-4
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НРИ
Кайседо и райс это минимум 150 млн где то
0
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Сергей
Фамилия кайседо в первую очередь ассоциируется с колумбийским нападающим фелипе кайседо игравшем в ла-лиге за Леванте,а позже в рпл в локомотиве.
+1
-1
0
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Saint Blond
Гюндоган интересен чем? он хуже 90% полузащитников в топ чемпах, мб тем что сборную германии топил на чм? До сих пор помню его 6 ударов в первом тайме с 40 метров, которые даже до ворот не долетали
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Syog1010
Ответ Илнур Кара
А надо было зимой
Зимой тоже что-то сделали, но им бы тупо не продали бы большинство нужных игроков, либо за очень дикие переплаты
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Озил, озю и буду озить
Ответ Илнур Кара
А надо было зимой
Зимой двух отличных футболистов подписали
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Evil Man
Ответ НРИ
Кайседо и райс это минимум 150 млн где то
120 за Райса только
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Джейме Ланнистер
Ответ Акира_1
Помню Арсенал после чемпионства Лестера хотел купить Канте, но в итоге тот выбрал Челси с 10 места. В это трансферов окно, скорее всего, будет также, потому что игроки не видят в Арсенале перспектив на трофеи. Это сказано без хейта, чисто факты.
Не неси бред. Арсен купил Джаку, а не деревянную коротышку. посмотрим предпоследний клуб Лондона кого может привлекать, если даже свой воспитанник хочет сбежать
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