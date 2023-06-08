«Вест Хэм» выиграл в еврокубках больше матчей, чем в АПЛ – 12 против 11. В Англии такого еще не было

Теги Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия рекорды Лига Конференций УЕФА Футбол

«Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим в еврокубках больше матчей, чем в АПЛ.

Сегодня команда Дэвида Мойеса одолела «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций.

За весь турнир лондонцы провели 13 матчей (без учета предварительных стадий), из которых выиграли 12 и еще раз сыграли вничью. В АПЛ у них 11 побед за 38 туров.

В следующем сезоне «Вест Хэм» выступит в Лиге Европы.

«Вест Хэм» счастлив: трофей через 43 года, Мойес – первый после сэра Алекса. Для того и придумали Лигу конференций!

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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6 комментариев

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Фарид Харисов
Англичане вообще любители подобного:

Челси, который взял ЛЧ, а потом не вышел из группы.
Уиган, который вылетел из АПЛ и играл потом в ЛЕ.
Теперь вот Вест Хэм выиграл в Европе больше раз, чем дома :)
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Хозяин патриотов
Это притом, что 80 процентов матчей в ЛК они играли вторым составом)
+3
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bel01
Тут надо вспомнить Ноттингем Форрест.
Две победы в Кубке Чемпионов, одна - в чемпионате Англии.
Вот это я понимаю, достижение. В Европе таких больше нет.
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damondiamond
было бы забавно, если вест хэм вылетел бы в чемпионшип
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Красная стрела
Реформы уефа не знают границ. Еще не то будет. Посмотрим, когда 7-8 команды начнут выигрывать Лч, попав в турнир по рейтингу.
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Dzhansug Bukiya
Так и дальше будет, состав ВХ дороже всех других команд лиги конференций вместе взятыз
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