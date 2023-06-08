«Вест Хэм» выиграл в еврокубках больше матчей, чем в АПЛ – 12 против 11. В Англии такого еще не было
«Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим в еврокубках больше матчей, чем в АПЛ.
Сегодня команда Дэвида Мойеса одолела «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций.
За весь турнир лондонцы провели 13 матчей (без учета предварительных стадий), из которых выиграли 12 и еще раз сыграли вничью. В АПЛ у них 11 побед за 38 туров.
В следующем сезоне «Вест Хэм» выступит в Лиге Европы.
«Вест Хэм» счастлив: трофей через 43 года, Мойес – первый после сэра Алекса. Для того и придумали Лигу конференций!
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Челси, который взял ЛЧ, а потом не вышел из группы.
Уиган, который вылетел из АПЛ и играл потом в ЛЕ.
Теперь вот Вест Хэм выиграл в Европе больше раз, чем дома :)
Две победы в Кубке Чемпионов, одна - в чемпионате Англии.
Вот это я понимаю, достижение. В Европе таких больше нет.