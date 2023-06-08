Мойес выиграл 2-й трофей в карьере – ЛК с «Вест Хэмом». С «МЮ» брал Суперкубок Англии в 2013-м

Дэвид Мойес выиграл второй трофей в карьере.

« » под руководством шотландца обыграл «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций.

До этого дня единственным трофеем оставался , завоеванный во главе « » в 2013 году.

В течение карьеры он тренировал также «Реал Сосьедад», «Эвертон» и другие клубы.

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