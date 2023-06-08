Мойес выиграл 2-й трофей в карьере – ЛК с «Вест Хэмом». С «МЮ» брал Суперкубок Англии в 2013-м
Дэвид Мойес выиграл второй трофей в карьере.
«Вест Хэм» под руководством шотландца обыграл «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций.
До этого дня единственным трофеем Мойеса оставался Суперкубок Англии, завоеванный во главе «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.
В течение карьеры он тренировал также «Реал Сосьедад», «Эвертон» и другие клубы.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
И результат и даже счёт !
Судите сами :
Играли в Праге . У Молотков 2 чеха в команде, у Фиалок 1 .
Победа Вест Хэма , счёт 2:1 !
https://amp.theguardian.com/football/2023/jan/11/was-gianluca-vialli-the-only-man-to-win-all-three-big-european-trophies-knowledge
три еврокубка много у кого была возможность взять