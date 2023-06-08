Мойес выиграл 2-й трофей в карьере – ЛК с «Вест Хэмом». С «МЮ» брал Суперкубок Англии в 2013-м

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия серия А Италия Суперкубок Англии Лига Конференций УЕФА Футбол

Дэвид Мойес выиграл второй трофей в карьере.

«Вест Хэм» под руководством шотландца обыграл «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций.

До этого дня единственным трофеем Мойеса оставался Суперкубок Англии, завоеванный во главе «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.

В течение карьеры он тренировал также «Реал Сосьедад», «Эвертон» и другие клубы. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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30 комментариев

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superfrankie
Эмерсон выиграл все 3 еврокубка за 5 лет. Есть ли ещё такие же игроки?
+26
-2
+24
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OldRedWhite
Все было понятно заранее в этой игре !
И результат и даже счёт !
Судите сами :
Играли в Праге . У Молотков 2 чеха в команде, у Фиалок 1 .
Победа Вест Хэма , счёт 2:1 !
+17
-2
+15
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1garyuha
Ответ Bishkek Reds
Теперь Арсенал официально является единственным лондонским клубом АПЛ, который не выиграл евротрофей:) Или все таки Фулхем тоже не выигрывал?
Кубок кубков 1994
+8
-1
+7
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Биограф Венгера
Ответ Bishkek Reds
Теперь Арсенал официально является единственным лондонским клубом АПЛ, который не выиграл евротрофей:) Или все таки Фулхем тоже не выигрывал?
swing and a miss
+1
0
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Under
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Мойесу нужно уходить на высокой ноте, его футбол очень отстаёт от современных тенденций
к черту тенденции, зарплата капает
+1
0
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Rainn
Рад за деда
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Уэмбли Стедиум
Молотки молодцы⚽⚽⚽⚽⚽⚽
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Мойесу нужно уходить на высокой ноте, его футбол очень отстаёт от современных тенденций
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Михаил Хромаков
рад за Моейса, приемником Фергюсона стать не смог, но все равно тренер достойный
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Denis N
Ответ superfrankie
Эмерсон выиграл все 3 еврокубка за 5 лет. Есть ли ещё такие же игроки?
Так еще победитель Евро
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Under
Ответ superfrankie
Эмерсон выиграл все 3 еврокубка за 5 лет. Есть ли ещё такие же игроки?
за пять видимо нет, но есть за шесть с более солидной сборкой
https://amp.theguardian.com/football/2023/jan/11/was-gianluca-vialli-the-only-man-to-win-all-three-big-european-trophies-knowledge
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Under
Ответ no_one_perfect
Это только второй финал Лиги Конференций, потому рано еще его с кем-то сопоставлять) а вообще, выиграй Рома ЛЕ, Абрахам стал бы обладателем трех еврокубков за 3 года)
почему рано?
три еврокубка много у кого была возможность взять
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Любезный Коссутий
Ответ AF007
Сильнейший шотландский спец в истории апл
🤡😁
+4
-4
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