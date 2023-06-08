Мойес назвал победу в ЛК лучшим моментом в карьере: «И поразительно, что «Вест Хэм» прошел турнир без поражений»
Дэвид Мойес описал эмоции после победы «Вест Хэма» в финале Лиги конференций.
– Это потрясающе. У меня длинная карьера, и таких моментов много не бывает.
У нас прекрасный клуб, который чудесно работает с сообществом на востоке Лондона, это прекрасный семейный клуб. Он становится все больше и сильнее. И сделан очередной шаг на пути прогресса.
Мы провели турнир без поражений, это поразительно. В прошлом году мы проиграли только в полуфинале. У нас было два великолепных года, и вот еще один.
– Лучший момент в вашей карьере?
– Я вынужден признать, что да. Такие моменты, которые можно отпраздновать с семьей, да еще после победы на последней минуте, нечасто бывают. Случаются и обратные ситуации, но сегодня ощущения замечательные.
Если бы три года назад, когда я согласился на эту работу, мне сказали, что мы избежим вылета и попадем в еврокубки, я бы назвал этого человека безумцем, – заявил главный тренер «Вест Хэма» в интервью BT Sport.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
При нём Эвертон не был посмешищем, даже в ЛЕ и в ЛЧ попадали, потом лет 5 вниз летел из-за неудачного захода в МЮ, а сейчас принёс абсолютному середняку еврокубок.
Вот вроде какая-то там Лига Конференций, а для фанатов молотобойцев это возможно память на столетие :)
При всём уважении :D
Прыгнули сильно выше головы в этом сезоне. Это и удручает, не скоро такое увидим скорее всего. Финансовые возможности Вест Хэма в разы больше, и сопоставимы разве что с чемпионами Серии А. Про остальные 30 команд ЛК вообще лучше промолчать)
Без кайфа в общем эта победа Вест Хэма, что-то типа чемпионства ПСЖ во Франции, хз, что все радуются :D