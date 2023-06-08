Мойес назвал победу в ЛК лучшим моментом в карьере: «И поразительно, что «Вест Хэм» прошел турнир без поражений»

Дэвид Мойес описал эмоции после победы «Вест Хэма» в финале Лиги конференций.

– Это потрясающе. У меня длинная карьера, и таких моментов много не бывает.

У нас прекрасный клуб, который чудесно работает с сообществом на востоке Лондона, это прекрасный семейный клуб. Он становится все больше и сильнее. И сделан очередной шаг на пути прогресса.

Мы провели турнир без поражений, это поразительно. В прошлом году мы проиграли только в полуфинале. У нас было два великолепных года, и вот еще один.

– Лучший момент в вашей карьере?

– Я вынужден признать, что да. Такие моменты, которые можно отпраздновать с семьей, да еще после победы на последней минуте, нечасто бывают. Случаются и обратные ситуации, но сегодня ощущения замечательные.

Если бы три года назад, когда я согласился на эту работу, мне сказали, что мы избежим вылета и попадем в еврокубки, я бы назвал этого человека безумцем, – заявил главный тренер « » в интервью BT Sport.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?