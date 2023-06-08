Мойес назвал победу в ЛК лучшим моментом в карьере: «И поразительно, что «Вест Хэм» прошел турнир без поражений»

Теги Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Лига Конференций УЕФА Футбол

Дэвид Мойес описал эмоции после победы «Вест Хэма» в финале Лиги конференций.

– Это потрясающе. У меня длинная карьера, и таких моментов много не бывает.

У нас прекрасный клуб, который чудесно работает с сообществом на востоке Лондона, это прекрасный семейный клуб. Он становится все больше и сильнее. И сделан очередной шаг на пути прогресса.

Мы провели турнир без поражений, это поразительно. В прошлом году мы проиграли только в полуфинале. У нас было два великолепных года, и вот еще один.

– Лучший момент в вашей карьере?

– Я вынужден признать, что да. Такие моменты, которые можно отпраздновать с семьей, да еще после победы на последней минуте, нечасто бывают. Случаются и обратные ситуации, но сегодня ощущения замечательные.

Если бы три года назад, когда я согласился на эту работу, мне сказали, что мы избежим вылета и попадем в еврокубки, я бы назвал этого человека безумцем, – заявил главный тренер «Вест Хэма» в интервью BT Sport.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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15 комментариев

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Фарид Харисов
Мойес всё-таки легендарный дядька.

При нём Эвертон не был посмешищем, даже в ЛЕ и в ЛЧ попадали, потом лет 5 вниз летел из-за неудачного захода в МЮ, а сейчас принёс абсолютному середняку еврокубок.

Вот вроде какая-то там Лига Конференций, а для фанатов молотобойцев это возможно память на столетие :)
+19
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+19
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Port Royal
Мойес в своё время творил чудеса в Эвертоне, однажды даже вывел его в ЛЧ с весьма средним составом, фаны Вест Хема сегодня вели себя отвратно, но вот Мойес реально заслужил хоть что-то за свою карьеру выиграть
+3
0
+3
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Верховный Лорд
Ответ Владимир Владимирович
Зря тогда всё таки МЮ поспешил с увольнением Мойеса, надо было чуть времени дать , ведь это был переходный сезон после легенды Сэра Фергюсона
Абсолютно не зря, ситуация была бы еще хуже нынешней
+4
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Я всех их сделал
История Вест Хэма напомнила походы Мидлсбро и Фулхэма, но там в финале соперник был явно сильнее, а здесь силы в принципе оказались равны, никто не скажет что англичане случайно дошли до такой высокой стадии или сам трофей незаслуженно взяли. Мойесу тоже индульгенция за бездарный сезон в АПЛ и вообще все последние годы и едва не слитую в утиль карьеру, а теперь как ни крути останется одним из немногих шотландцев, вкусивших радости победы в еврокубке, пусть и таком малопрестижном. Плюс как он сам заметил, был полуфинал ЛЕ год назад, до Мойеса у Вест Хэма таких результатов не было при всех их денежных вливаниях. При этом конечно нет гарантии что его не уволят уже в начале следующего сезона, если команда снова осядет у зоны вылета, трофей трофеем, но в первую очередь важно просто оставаться в АПЛ, чтоб получать солидные выплаты от тв-прав и самой лиги.
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Спасибо за всё! Надеюсь следующий сезон будет с тренером новой школы, благо состав позволяет играть в более привлекательный футбол
+1
0
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Владимир Владимирович
Зря тогда всё таки МЮ поспешил с увольнением Мойеса, надо было чуть времени дать , ведь это был переходный сезон после легенды Сэра Фергюсона
+4
-3
+1
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Pazzo7
По зарплатам и тратам в разы сильнее всех конкурентов, вот уж действительно удивительно)

При всём уважении :D
+2
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Direct free kick
Ответ Pazzo7
По зарплатам и тратам в разы сильнее всех конкурентов, вот уж действительно удивительно) При всём уважении :D
Ты как переживаешь за фиалок, что же твои неразури не подогнали им кубок Италии, эмпатия же ха ха
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Pazzo7
Ответ Direct free kick
Ты как переживаешь за фиалок, что же твои неразури не подогнали им кубок Италии, эмпатия же ха ха
Скорее соскучился по успехам итальянцев в Европе)

Прыгнули сильно выше головы в этом сезоне. Это и удручает, не скоро такое увидим скорее всего. Финансовые возможности Вест Хэма в разы больше, и сопоставимы разве что с чемпионами Серии А. Про остальные 30 команд ЛК вообще лучше промолчать)

Без кайфа в общем эта победа Вест Хэма, что-то типа чемпионства ПСЖ во Франции, хз, что все радуются :D
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Direct free kick
Ответ Port Royal
Мойес в своё время творил чудеса в Эвертоне, однажды даже вывел его в ЛЧ с весьма средним составом, фаны Вест Хема сегодня вели себя отвратно, но вот Мойес реально заслужил хоть что-то за свою карьеру выиграть
В квалу ЛЧ, где ожидаемо был проигрыш Вильяреалу
0
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