Контракт Месси с «Интер Майами» – на 3 года. У игрока будет возможность уйти бесплатно по окончании любого сезона (TyC Sports)
Лионель Месси и «Интер Майами» заключат контракт на 3 года.
Соглашение аргентинского футболиста с клубом из Флориды вступит в силу 1 июля, сообщает TyC Sports. Контракт будет рассчитан на 3 года.
В документ включена опция, согласно которой Месси сможет уйти свободным агентом по окончании любого сезона. Чтобы контракт действовал до 2026 года, футболист и клуб должны достигнуть договоренности о продолжении сотрудничества.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
лето только начинается)
В МЛС уходят пешеходить.
Сколько же он вёл переговоров,личных звонков,чтобы договориться с самим Месси!
Вот она-харизма!