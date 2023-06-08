Контракт Месси с «Интер Майами» – на 3 года. У игрока будет возможность уйти бесплатно по окончании любого сезона (TyC Sports)

Лионель Месси и «Интер Майами» заключат контракт на 3 года.

Соглашение аргентинского футболиста с клубом из Флориды вступит в силу 1 июля, сообщает TyC Sports. Контракт будет рассчитан на 3 года.

В документ включена опция, согласно которой сможет уйти свободным агентом по окончании любого сезона. Чтобы контракт действовал до 2026 года, футболист и клуб должны достигнуть договоренности о продолжении сотрудничества.

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