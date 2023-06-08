Контракт Месси с «Интер Майами» – на 3 года. У игрока будет возможность уйти бесплатно по окончании любого сезона (TyC Sports)

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси и «Интер Майами» заключат контракт на 3 года.

Соглашение аргентинского футболиста с клубом из Флориды вступит в силу 1 июля, сообщает TyC Sports. Контракт будет рассчитан на 3 года.

В документ включена опция, согласно которой Месси сможет уйти свободным агентом по окончании любого сезона. Чтобы контракт действовал до 2026 года, футболист и клуб должны достигнуть договоренности о продолжении сотрудничества.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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28 комментариев

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Николай Корягин
Значит каждый конец сезона Лапорта опять будет сказки рассказывать про возвращение Месси в Барсу
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Сказочные условия
+12
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JENNINGS
По-человечески хочется пожелать ему успехов в новом клубе! Давно всем всё доказал, заслужил красивую пенсию!
+6
-1
+5
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<CRISTIANO>
Напомню, что Ибрагимович после МЛС вернулся в Европу и играл на хорошем уровне.
+5
-2
+3
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Экспертное мнение
Ответ Николай Корягин
Значит каждый конец сезона Лапорта опять будет сказки рассказывать про возвращение Месси в Барсу
Уже совсем скоро, в октября там сезон заканчивается))
+5
-2
+3
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Val Smith
Ответ Tollie
если этот чорт будет пешеходить в МЛС как пырло и жерард, то как футболист он закончился окончательно
Конечно он туда пришел рвать , метать и доказывать)))
+3
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Val Smith
Дэвид Бэкхем ушел из МЛС в ПСЖ и пожертвовал всю зарплату в детский фонд. Трибуны в слезах провожали его авиациями. Как говориться: "Почувствуй разницу!"
+2
-1
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Iamliam
Наконец-то любимый миф хейтеров про жадность Месси канет в лету. Мало кто отказался бы от 600млн за год, а он сделал это. Удачи тебе Лео в новом клубе, в новой фазе карьеры!
+2
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Владимир Владимирович
Какая счастливая у него жена ) представляете как ей повезло, просто нужно тратить деньги , и всё, и жить с умом без показушности достойно
+1
0
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Val Smith
Ответ <CRISTIANO>
Напомню, что Ибрагимович после МЛС вернулся в Европу и играл на хорошем уровне.
Как и Бэкхем
+1
0
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AnMe
Ответ Tollie
если этот чорт будет пешеходить в МЛС как пырло и жерард, то как футболист он закончился окончательно
Скинься пожалуйста 🪟
+4
-3
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Иван Иванов
Ответ Владимир Владимирович
Какая счастливая у него жена ) представляете как ей повезло, просто нужно тратить деньги , и всё, и жить с умом без показушности достойно
А вдруг Месси не доводит её до оргазма? 🤔
0
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Andrey Maximkin
Ответ Человек1991
Все адекватные болельщики Барселоны очень желают, чтобы Месси вернулся в Барселону, но видимо неизвестный владелец и руководство этого не хочет, вывод то что они мягко говоря неадекватны и неблагодарны, соответсвенно всей Барселоне надо выходить на улицу и требовать вернуть Месси в январе, после завершения сезона в МЛС.
Барсе пора бы жить дальше и строить себя новую
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26
Ответ <CRISTIANO>
Напомню, что Ибрагимович после МЛС вернулся в Европу и играл на хорошем уровне.
возможно и Криштиану вернется
лето только начинается)
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Роман
Ответ Tollie
если этот чорт будет пешеходить в МЛС как пырло и жерард, то как футболист он закончился окончательно
😂😂 это было смешно.
В МЛС уходят пешеходить.
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Микель Венгер
Ответ Tollie
если этот чорт будет пешеходить в МЛС как пырло и жерард, то как футболист он закончился окончательно
у тебя не получается в троллинг, не пытайся
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Дмитрий Караваев
Ответ Tollie
если этот чорт будет пешеходить в МЛС как пырло и жерард, то как футболист он закончился окончательно
А каких ещё футболистов знаешь ?
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AnMe
Ответ JENNINGS
По-человечески хочется пожелать ему успехов в новом клубе! Давно всем всё доказал, заслужил красивую пенсию!
Адекватные болелы Мадрида всегда вызывают восхищение! 🤝
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deimon7.7
Давай Бэкс, теперь завози туда Бускетса и Альбу. Еще можно попробовать Суареса с Неймаром подтянуть и вот оно - кино на футбольном поле «Плохие парни 5: из Барселоны в Майами» 😁
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Даня 479
Бэкс сделал очень круто.
Сколько же он вёл переговоров,личных звонков,чтобы договориться с самим Месси!
Вот она-харизма!
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Человек1991
Все адекватные болельщики Барселоны очень желают, чтобы Месси вернулся в Барселону, но видимо неизвестный владелец и руководство этого не хочет, вывод то что они мягко говоря неадекватны и неблагодарны, соответсвенно всей Барселоне надо выходить на улицу и требовать вернуть Месси в январе, после завершения сезона в МЛС.
+3
-3
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Ready FoR WaR
ГОАТ заслужил такой контракт. Удачи, Лео❤️
+4
-4
0
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