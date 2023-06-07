МЛС о переходе Месси в «Интер Майами»: «С нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в нашей лиге»
МЛС выпустила заявление о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».
Сегодня аргентинский футболист сообщил, что принял решение присоединиться к команде из Флориды.
«Мы рады, что Лионель Месси заявил, что намерен присоединиться к «Интер Майами» и МЛС этим летом.
Хотя еще предстоит завершить работу над формальным соглашением, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в нашей лиге», – говорится в заявлении.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Что Месси просят не переходить туда не потому что его не любят и не хотят видеть. Это в 99% случаев пишут фанаты Барселоны, ведь они хотят его видеть у себя, а не в США.
Лжец!
Один Месси пешком делает больше осмысленных действий в атаке и пасов, чем лондонский ФК Закупка
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Кстати, MLS занимает 10 место.
Дело даже не в том, что мой любимый клуб во второй раз наплевал на моего любимого игрока.
Странно, что футболист, который и в 35 лет - первый в топ-чемпионатах Европы на хускорде с огромным отрывом (!) от остальных не имеет других серьёзных вариантов продолжения карьеры кроме какого-то задрипанного в футбольном смысле Майами.
ПСЖ болельщики: он увёл у нас кубок мира, ату его.
Барселона - ой, у нас тут денег немного не хватает, и ещё с Лигой не всё улажено. В-общем, извини друг Лео, - не в этот раз...
Остальные просто молчат (уверен, что слова Лео о том, что он больше нигде в Европе не хочет играть - последний реверанс Барсе, и не более того).
Эта ситуация - позор современного европейского футбола.
в Европе чемпионат Финляндии или Косово сильнее любого МЛС.))
где СА и Катар?)
но ты прав, смотреть млс - сомнительное удовольствие
А как же финал ЛЧ в этом году против «Барселоны»?
ПСЖ за это время ни разу не смог (хоть с шейхами , хоть без), но виноват конечно Лео со своими двумя годами присутствия в клубе)