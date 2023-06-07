МЛС о переходе Месси в «Интер Майами»: «С нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в нашей лиге»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

МЛС выпустила заявление о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

Сегодня аргентинский футболист сообщил, что принял решение присоединиться к команде из Флориды. 

«Мы рады, что Лионель Месси заявил, что намерен присоединиться к «Интер Майами» и МЛС этим летом.

Хотя еще предстоит завершить работу над формальным соглашением, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в нашей лиге», – говорится в заявлении.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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42 комментария

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Фарид Харисов
Ответ Aleksandr Dubovik
Ахахах в инстаграм аккаунте Майами просят не подпитывать Месси. Видимо освистывают его не только фанаты Парижа😂😂
Вот я же специально запустил еле-работающий ВПН, с которого почти не грузится Инстаграм, специально нашел их страничку, специально посмотрел комментарии под анонсом перехода Месси, специально мотал ленту комментариев и ждал перевода, и что я увидел?
Что Месси просят не переходить туда не потому что его не любят и не хотят видеть. Это в 99% случаев пишут фанаты Барселоны, ведь они хотят его видеть у себя, а не в США.

Лжец!
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Фарид Харисов
Ответ DolJun
млс уже привлекательнее для нейтрального зрителя чем ла лига)
Игра Интера Майами теперь будет точно привлекательнее, чем игра Челси.

Один Месси пешком делает больше осмысленных действий в атаке и пасов, чем лондонский ФК Закупка
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Игорь Климов
Вот топ-10 лучших лиг мира:
https://rushbet-ru.turbopages.org/rushbet.ru/s/rejting-luchshih-lig-v-futbole-top-10-chempionatov-mira/
Кстати, MLS занимает 10 место.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Леван Мкртчян
Кубок/Лига чемпионов проводится уже более 65 лет. ПСЖ за это время ни разу не смог (хоть с шейхами , хоть без), но виноват конечно Лео со своими двумя годами присутствия в клубе)
"Кончено Лео" исправьте, пожалуйста. Фанаты не поймут.
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Человек1991
В МЛС играют пока недостаточно известных футболистов : Месси , Дриусси, ,Бернардески, Рики Пуч , Инсинье , Вэла , Бентеке , Эррера, Альмада, Зеларян, Буанга,Акоста , Эвандэр, Веласко, Осорио,Лодейро,Бюрки. Но думаю с приходом Месси некоторые известные игроки будут присоединяться к МЛС.
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Arman Markosyan 25
Ответ Aleksandr Dubovik
Ахахах в инстаграм аккаунте Майами просят не подпитывать Месси. Видимо освистывают его не только фанаты Парижа😂😂
Это фанаты Барсы, так как они хотели, чтобы Лео вернулся
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Экспертное мнение
Уходить из европейского футбола со статой 21+20 это конечно невероятно, всё еще входя в топ-5 игроков Европы, кто вообще так делал?) Рановато конечно, но имеет право на любой выбор как футболист выигравший всё что можно.
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bel01
Печальный вечер...
Дело даже не в том, что мой любимый клуб во второй раз наплевал на моего любимого игрока.
Странно, что футболист, который и в 35 лет - первый в топ-чемпионатах Европы на хускорде с огромным отрывом (!) от остальных не имеет других серьёзных вариантов продолжения карьеры кроме какого-то задрипанного в футбольном смысле Майами.

ПСЖ болельщики: он увёл у нас кубок мира, ату его.
Барселона - ой, у нас тут денег немного не хватает, и ещё с Лигой не всё улажено. В-общем, извини друг Лео, - не в этот раз...
Остальные просто молчат (уверен, что слова Лео о том, что он больше нигде в Европе не хочет играть - последний реверанс Барсе, и не более того).
Эта ситуация - позор современного европейского футбола.
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Фарид Харисов
Ответ Velirpa
наконец-то Европа освободилась от ЗМ-воришек.
Вообще-то уход Роналду из МЮ случился ещё зимой.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca_mania
Весь мир будет теперь следить за МЛС
И только я один, который не посмотрел не одного матча Лиги СА, и никогда не смотрел и не буду МЛС 😶
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almatbarsa
Ответ Фарид Харисов
Вот я же специально запустил еле-работающий ВПН, с которого почти не грузится Инстаграм, специально нашел их страничку, специально посмотрел комментарии под анонсом перехода Месси, специально мотал ленту комментариев и ждал перевода, и что я увидел? Что Месси просят не переходить туда не потому что его не любят и не хотят видеть. Это в 99% случаев пишут фанаты Барселоны, ведь они хотят его видеть у себя, а не в США. Лжец!
По факту, они просят Интер не подписывать Месси чтобы он перешел в Барсу как будто это зависит от Интера.
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sC@ryClowN!
Ответ Артём Горбенко
МЛС входит в 20ку лиг стабильно где СА и Катар?)
в 20 ку где?в Северной Америке если только))
в Европе чемпионат Финляндии или Косово сильнее любого МЛС.))
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Артём Горбенко
Ответ sC@ryClowN!
МЛС помойка хуже по уровню тех же СА и Катара,там хоть ЛЧ можно взять,а тут мексы просто суют за щеку американцам уже 40 лет.
МЛС входит в 20ку лиг стабильно
где СА и Катар?)
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Игорь Климов
Ответ sC@ryClowN!
МЛС помойка хуже по уровню тех же СА и Катара,там хоть ЛЧ можно взять,а тут мексы просто суют за щеку американцам уже 40 лет.
Чего ты здесь несёшь?
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Иван Петров
Ответ Человек1991
В МЛС играют пока недостаточно известных футболистов : Месси , Дриусси, ,Бернардески, Рики Пуч , Инсинье , Вэла , Бентеке , Эррера, Альмада, Зеларян, Буанга,Акоста , Эвандэр, Веласко, Осорио,Лодейро,Бюрки. Но думаю с приходом Месси некоторые известные игроки будут присоединяться к МЛС.
Из них половина списка были никакими даже в прайме.
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Артём Горбенко
Ответ JENNINGS
Весь мир - это твой аул в Кыргызстане?
аул уже в чемпионате саудовской Аравии разбирается лучше любого эксперта)
но ты прав, смотреть млс - сомнительное удовольствие
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Я там уже не живу, я живу в небольшом городе рядом с Барселоной
Ой блин, опять пошли сказки, в которые никто не верит
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Весь мир будет теперь следить за МЛС
Весь мир - это твой аул в Кыргызстане?
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Очки Дани Алвеса
Ответ Жалько Печалич
Закончил с футболом, в млс даже пешком ходить перестанет, будет стоять около штрафной и раздавать, может даже кресло ему там поставят на поле..
Как же тебя жаль, Жалько. Столько сил тратишь, чтобы плюнуть в Месси. А слюна всё на штаны да на штаны.
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Имя Фамилия
Ответ Aleksandr Dubovik
Ахахах в инстаграм аккаунте Майами просят не подпитывать Месси. Видимо освистывают его не только фанаты Парижа😂😂
Мстительные американцы обиделись на меси за то, что он украл у них кубок кока колы.
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Aleksandr Dubovik
Ахахах в инстаграм аккаунте Майами просят не подпитывать Месси. Видимо освистывают его не только фанаты Парижа😂😂
Это фаны Аль Насра:)
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Имя Фамилия
Ответ udiekemen
33 миллиарда людей) будут смотреть эти матчи)
Все 18 тысяч на стадионе будут смотреть!
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udiekemen
Ответ rigobersong
Весь мир ждет:)) Полные стадионы МЛС, трансляции на миллиардную аудиторию, все внимание теперь будет на Лео!:)
33 миллиарда людей) будут смотреть эти матчи)
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
У ПСЖ теперь точно никаких шансов. Без Неймара, Без Месси. скоро ещё и Мбаппе уйдет в Барсу.
Мбаппе в «Барсу»😂😂😂
А как же финал ЛЧ в этом году против «Барселоны»?
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Леван Мкртчян
Ответ jjeka
Наконец-то у ПСЖ появится возможность выиграть ЛЧ
Кубок/Лига чемпионов проводится уже более 65 лет.
ПСЖ за это время ни разу не смог (хоть с шейхами , хоть без), но виноват конечно Лео со своими двумя годами присутствия в клубе)
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