МЛС о переходе Месси в «Интер Майами»: «С нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в нашей лиге»

МЛС выпустила заявление о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

Сегодня аргентинский футболист сообщил, что принял решение присоединиться к команде из Флориды.

«Мы рады, что заявил, что намерен присоединиться к « » и этим летом.

Хотя еще предстоит завершить работу над формальным соглашением, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в нашей лиге», – говорится в заявлении.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?