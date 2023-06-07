Месси хочет сыграть на ЧМ-2026 и защитить трофей. «Интер Майами» привлек его возможностью оставить наследие в США (The Independent)
Лионель Месси согласился стать игроком «Интер Майами».
Как пишет The Independent, аргентинец достиг принципиальной договоренности о переходе в клуб из МЛС.
Месси привлекла возможность оставить наследие в США. Кроме того, его семья предпочитает жить во Флориде.
Отмечается, что после перехода в «Интер Майами» форвард заключит перспективную сделку с компанией Apple, которая является крупным бродкастером матчей МЛС.
В данный момент Месси планирует сыграть на ЧМ-2026, матчи которого пройдут в США, Мексике и Канаде, и защитить титул чемпиона мира.
Переход в клуб из МЛС не исключает, что когда-то Месси окажется в Саудовской Аравии. Сторона игрока сообщила представителям этой страны, что будет рада вернуться к переговорам в будущем.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
во многих странах мира.
Для Месси он пройденый, неакиуальный этап.
Лео ЧЕМПИОН МИРА.
Это точка во всех спорах.
футбол в США сейчас изменился, там хороший уровень и интересно наблюдать
чемпион может уже в следующем сезоне быть на последнем месте, там интересные трансферы, новые молодые игроки приходят и то что сейчас Интер Майами на последнем месте - ничего не значит, млс - это открытый бой с разменами, рубка, поэтому топ игроки выведут клуб сразу наверх
как с Цинциннати сейчас или с Нью-Инглэнд Революшн - в млс каждый сезон меняется чемпион