Месси хочет сыграть на ЧМ-2026 и защитить трофей. «Интер Майами» привлек его возможностью оставить наследие в США (The Independent)

Лионель Месси согласился стать игроком «Интер Майами».

Как пишет The Independent, аргентинец достиг принципиальной договоренности о переходе в клуб из МЛС.

Месси привлекла возможность оставить наследие в США. Кроме того, его семья предпочитает жить во Флориде.

Отмечается, что после перехода в « » форвард заключит перспективную сделку с компанией Apple, которая является крупным бродкастером матчей МЛС.

В данный момент Месси планирует сыграть на , матчи которого пройдут в США, Мексике и Канаде, и защитить титул чемпиона мира.

Переход в клуб из не исключает, что когда-то окажется в Саудовской Аравии. Сторона игрока сообщила представителям этой страны, что будет рада вернуться к переговорам в будущем.

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