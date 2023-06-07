Месси хочет сыграть на ЧМ-2026 и защитить трофей. «Интер Майами» привлек его возможностью оставить наследие в США (The Independent)

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Месси согласился стать игроком «Интер Майами».

Как пишет The Independent, аргентинец достиг принципиальной договоренности о переходе в клуб из МЛС.

Месси привлекла возможность оставить наследие в США. Кроме того, его семья предпочитает жить во Флориде.

Отмечается, что после перехода в «Интер Майами» форвард заключит перспективную сделку с компанией Apple, которая является крупным бродкастером матчей МЛС.

В данный момент Месси планирует сыграть на ЧМ-2026, матчи которого пройдут в США, Мексике и Канаде, и защитить титул чемпиона мира.

Переход в клуб из МЛС не исключает, что когда-то Месси окажется в Саудовской Аравии. Сторона игрока сообщила представителям этой страны, что будет рада вернуться к переговорам в будущем.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жалько Печалич
испугался соперничества с Кришти, так и напишите..
+31
-8
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Папичслав
КОПА 2024, тоже в США пройдет
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Марадона по молодости тоже оставил наследие...
во многих странах мира.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ответ Жалько Печалич
испугался соперничества с Кришти, так и напишите..
Да с каким Кришти, там у Иттихада связка Канте - Бензема
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edem_sandlar
Ответ AnMe
Вбросы и вбросы! Но явно Барселона обосаралась с финансами. Ничего не могут решить за эти годы. Отпустили самых высокооплачиваемых стариков. Но Леву лицемера подписали даже до этого с таким баблом и возрастом. Молодцы, че сказать. Пусть теперь подписывают молодняк, чем так нервы трепать и тянуть с Месси, хоть будущее будет снова без этих зависмостей от Лео. Поедет в МЛС уже с Димкой Иньестой Бусей и тд
А в чем Лева лицемер? в том, что агрессоров не любит?)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Жалько Печалич
испугался соперничества с Кришти, так и напишите..
На ЧМ в пух и прах разбил твою кришти.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fussballer
Ответ VERBLYUD
У него за 5 ЧМ 4 гола с пенальти, это очень мало
Зато все на одном ЧМ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Ответ Кокич
Марадона по молодости тоже оставил наследие... во многих странах мира.
И в старости тоже)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kun.daniel
Ответ avcgloronalduMU
Адидас платит, остальные доплачивают футбол в США сейчас изменился, там хороший уровень и интересно наблюдать чемпион может уже в следующем сезоне быть на последнем месте, там интересные трансферы, новые молодые игроки приходят и то что сейчас Интер Майами на последнем месте - ничего не значит, млс - это открытый бой с разменами, рубка, поэтому топ игроки выведут клуб сразу наверх как с Цинциннати сейчас или с Нью-Инглэнд Революшн - в млс каждый сезон меняется чемпион
Не могу согласиться. Я не смотрю регулярно, конечно, но всё увиденное оставляет впечатление низа второй лиги из топ-5 европейскогою.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Денис Кёнигсберг
Скажите, а как это расценивать? Это круче Аравии? Уже нужно кричать, что Месси крут, продолжает играть в сильных чемпионатах? Или можно признать, что это одно и тоже, и фаны Месси зря принижали Криша?
Что вы носитесь со своим криштиану, обидно что ли?
Для Месси он пройденый, неакиуальный этап.
Лео ЧЕМПИОН МИРА.
Это точка во всех спорах.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dpv
Ответ Денис Кёнигсберг
Скажите, а как это расценивать? Это круче Аравии? Уже нужно кричать, что Месси крут, продолжает играть в сильных чемпионатах? Или можно признать, что это одно и тоже, и фаны Месси зря принижали Криша?
Это круче Аравии и точка.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Екн Лор
Ждём новый рекорд по пенальти от аргентинского гоата на ЧМ-2026!
У него за 5 ЧМ 4 гола с пенальти, это очень мало
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vedved
Ответ Андрей Евсеенко
ФИФА не потянет второй раз столько нарисованных пенальти
Да и не надо тянуть, кроме пеналя с Польшей - остальные были 100%😉
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedemdasseine
Закончился Месси, видимо. Официально не объявлено, но второй день из каждого утюга доносится. Ну, успехов с худшей командой США, судя по всему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Главное что Месси не перед кем выслуживаться не нужно:) Его берут лицом лиги, дают акции клуба, отличные условия, не нужно сидеть в отеле в пустыне и преклоняться перед хозяевами:))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Адидас платит, остальные доплачивают
футбол в США сейчас изменился, там хороший уровень и интересно наблюдать
чемпион может уже в следующем сезоне быть на последнем месте, там интересные трансферы, новые молодые игроки приходят и то что сейчас Интер Майами на последнем месте - ничего не значит, млс - это открытый бой с разменами, рубка, поэтому топ игроки выведут клуб сразу наверх
как с Цинциннати сейчас или с Нью-Инглэнд Революшн - в млс каждый сезон меняется чемпион
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Вбросы и вбросы! Но явно Барселона обосаралась с финансами. Ничего не могут решить за эти годы. Отпустили самых высокооплачиваемых стариков. Но Леву лицемера подписали даже до этого с таким баблом и возрастом. Молодцы, че сказать. Пусть теперь подписывают молодняк, чем так нервы трепать и тянуть с Месси, хоть будущее будет снова без этих зависмостей от Лео. Поедет в МЛС уже с Димкой Иньестой Бусей и тд
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
С одной стороны все еще делает 20 20 в Европе, что мало кто может повторить. уйти на все еще высокой ноте это волевое решение, на которое нужна смелость. С другой еще столько приятных бонусов в контракте и возможность отдохнуть от давления, безумств фанатов и просто жить в комфорте занимаясь любимым делом
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Qwerty Qazxc
Отличный выбор!) Всё-таки в Саудовской Аравии отсутствует демократия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Светлов
на три сезона контракт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
slow focus
отработанная система. теперь попросит штаты ему чм подарить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раиль Гайнетдинов
Ответ Екн Лор
Ждём новый рекорд по пенальти от аргентинского гоата на ЧМ-2026!
🧯
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ VERBLYUD
У него за 5 ЧМ 4 гола с пенальти, это очень мало
У него за 1 ЧМ 4 гола с пенальти, это очень много
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
неправда, говорили же Месси и его отец, что готовы для любимой команды играть бесплатно - НЕ ВЕРЮ❗❗❗❗❗
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Светлов
Ответ AnMe
Сначала орет об этом и что-то требует, а потом фоткается с российскими спортсменами на ф1. Это Лицемерие.
российские спортсмены, в частности Медведев, вполне себе европейцы, не варвары-агрессоры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий