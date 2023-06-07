Президент «Наполи» о замене Спаллетти: «Список расширился с 22 имен до 40. Схема должна быть 4-3-3, иначе и быть не может»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Президент «Наполи» высказался о поиске нового тренера.

Лучано Спаллетти, руководивший неаполитанской командой с 2021 года, не будет работать в «Наполи» в следующем сезоне. 

«Начиная с сегодняшнего дня, я намерен проверить список возможных тренеров, который расширился с 22 имен до 40. Я должен начать проверять, доступны ли они, подходят ли для игры по схеме 4-3-3 и с высокой линией обороны и атаки. Схема должна быть 4-3-3, иначе и быть не может.

Этот вопрос требует времени, необходимо понять характер тренеров и смогут ли они адаптироваться к неаполитанской культуре. Все это нельзя оформить за короткое время», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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14 комментариев

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Аморалинни
Боули не согласен с данным утверждением
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Кокич
Расширенный список из 40 тренеров ©
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Евгений Квасников
блин красавчик. как бы не было и что бы кто не говорил,но переживает даже за тактику. как по мне так 4-3-3 весёлая и эффективная схема.
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HI MARS
Какой нормальный тренер теперь вообще захочет возглавить Наполи?С одной стороны давит эксцентричный президент,с другой стороны наследие Спалетти,которому фортануло взять чемпионство
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Максим Черкашин
И в атаке пошире и защите по уже добавил Де Лаурентис.:))))))
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sebastian1410
Ответ Аморалинни
Боули не согласен с данным утверждением
Конечно Боули не согласен. Ему больше нравится схема 4-4-3. Он и Тухелю рекомендовал ее использовать.
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Lucky Luciano
Тренер фиалок я думаю подходит по всем параметрам
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Кирилл.С-Пб
Семак 100%
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blaugrano
Гогниев идеально подойдёт. Любую схему нарисует, любой каприз воплотил в жизнь. И в неаполитанскую культуру впишется как влитой.
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Roman_ello
Берите Отто Рехагеля🤣
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usen
Тогда не будет по крайней мере виртуальных вариантов типа Гасперини или Конте. Сейчас основная задача Наполи - это сохранить Джунтоли, своего спортивного директора - тогда хотя бы селекция будет на уровне. В выборе тренеров АДЛ вроде не ошибался никогда
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Евгений Семенченко
берите Слуцкого )))
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lampard4ever
Если президент начинает диктовать игровые схемы - жди беды.
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Spaten
Я не могу в Неаполь, у меня «Кожаный мяч»!
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