Президент «Наполи» о замене Спаллетти: «Список расширился с 22 имен до 40. Схема должна быть 4-3-3, иначе и быть не может»

Президент «Наполи» высказался о поиске нового тренера.

, руководивший неаполитанской командой с 2021 года, не будет работать в « » в следующем сезоне.

«Начиная с сегодняшнего дня, я намерен проверить список возможных тренеров, который расширился с 22 имен до 40. Я должен начать проверять, доступны ли они, подходят ли для игры по схеме 4-3-3 и с высокой линией обороны и атаки. Схема должна быть 4-3-3, иначе и быть не может.

Этот вопрос требует времени, необходимо понять характер тренеров и смогут ли они адаптироваться к неаполитанской культуре. Все это нельзя оформить за короткое время», – сказал .

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