Манчини может возглавить «Наполи». Де Лаурентис контактирует с тренером Италии

Теги Роберто Манчини Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Роберто Манчини может быть назначен на пост главного тренера «Наполи».

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис ведет переговоры с Роберто Манчини, который занимает должность главного тренера сборной Италии.

Де Лаурентис пообщался с Манчини на предмет его намерений и планах.

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти выиграл чемпионат Италии в нынешнем сезоне, но тренер принял решение уйти из клуба.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
с миллером консультируются, походу
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Лобода
Это уже тенденция какая то. Кто потом? Луческу и Семак?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stasinho7
~Мем с Геннадием Орловым~
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий