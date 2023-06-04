Манчини может возглавить «Наполи». Де Лаурентис контактирует с тренером Италии

Роберто Манчини может быть назначен на пост главного тренера «Наполи».

Президент неаполитанского клуба ведет переговоры с , который занимает должность главного тренера сборной Италии.

Де Лаурентис пообщался с Манчини на предмет его намерений и планах.

« » под руководством выиграл чемпионат Италии в нынешнем сезоне, но тренер принял решение уйти из клуба.

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