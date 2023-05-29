«Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов». Спаллетти об уходе из клуба
Лучано Спаллетти высказался об уходе из «Наполи».
Вчера президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что тренер покинет команду по окончании сезона.
«Иногда вы расходитесь из-за слишком сильной любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов.
Несколько недель назад я сказал Де Лаурентису, что мне нужен годовой отпуск. Я счастлив, что он сказал это вчера. Это реальность», – сказал Спаллетти.
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