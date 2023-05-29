«Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов». Спаллетти об уходе из клуба

Лучано Спаллетти высказался об уходе из «Наполи».

Вчера президент неаполитанского клуба подтвердил, что тренер покинет команду по окончании сезона.

«Иногда вы расходитесь из-за слишком сильной любви. « » заслуживает лучшего, а я к этому не готов.

Несколько недель назад я сказал Де Лаурентису, что мне нужен годовой отпуск. Я счастлив, что он сказал это вчера. Это реальность», – сказал .

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте