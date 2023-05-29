«Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов». Спаллетти об уходе из клуба

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Лучано Спаллетти высказался об уходе из «Наполи».

Вчера президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что тренер покинет команду по окончании сезона. 

«Иногда вы расходитесь из-за слишком сильной любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов.

Несколько недель назад я сказал Де Лаурентису, что мне нужен годовой отпуск. Я счастлив, что он сказал это вчера. Это реальность», – сказал Спаллетти.

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5 комментариев

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Royal Watcher
Да понятно всё, Лаурентис летом ради бабла распродаст половину состава, а собирать опять несколько лет чемпионский состав Спалетти не хочет…
+16
0
+16
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udiekemen
Уходит как чемпион) его не забудут, удачи ему))
+8
0
+8
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alexsem69
Удачи👍
+1
0
+1
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Liquidozz
Ответ udiekemen
Уходит как чемпион) его не забудут, удачи ему))
Скорее не догонят)
0
0
0
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