Федор Смолов: «Я не фанат США. Мне там нравятся свободные СМИ, образование и возможности для бизнеса. Пожил бы в Японии»

Теги Федор Смолов МЛС премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Федор Смолов рассказал, что ему нравится в США и почему хотел бы в Японию.

– Ты сказал, что хочешь поучиться в Америке. Три вещи, которые тебе больше всего нравятся там?

– Я, кстати, не фанат Америки. Мне нравятся там образование, возможности для индивидуального предпринимательства и бизнеса, и мне нравятся свободные СМИ.

– Можешь представить, что переезжаешь в Америку, хотя бы на время? Играешь в МЛС. Как хоккеисты российские делают.

– Да. Потенциальный переезд в МЛС я рассматривал. Сейчас не рассматриваю, что перееду жить в Америку. Как сложится – не знаю.

– Где бы ты хотел пожить, кроме Москвы, России?

– Да много где.

– Представь, что год можешь прожить в любой стране, забываем про карьеру – где?

– В Японии. Очень классная высокотехнологичная страна. Я там не был, но очень хочется.

Настолько другое общество, мировоззрение, интересы. Очень все высокотехнологично, чисто. Я знаю специфику и особенности. Мне нравится японская кухня – суши и прочее. Мне кажется, классно, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

136 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Ответ der0702
Свободные СМИ?
Из Сызрани то конечно оно виднее, какие несвободные СМИ в Америке🤡
+80
-23
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Сейчас тут местные почитатели соловья тебе расскажут о свободе прессы. Забывая то, что их любимый такер полтора года нес бред по фоксу. И сейчас ведет очень смотрибельный блог. Что-то его никто не обозвал иноагентом и не пытается выдавить из страны/закрыть. Но то такое. Верно фанаты скабеевой?
+87
-43
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Ответ der0702
Свободные СМИ?
CNN, Fox News и прочие - это понятно, но ты хочешь сказать, что условные Associated Press или Reuters от кого то зависят?
+46
-10
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
der0702
Свободные СМИ?
+105
-73
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Так и до иноагента можно договориться, Фёдор Михайлович.
+58
-32
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
Ответ Газонокосильщик Хави
Сейчас тут местные почитатели соловья тебе расскажут о свободе прессы. Забывая то, что их любимый такер полтора года нес бред по фоксу. И сейчас ведет очень смотрибельный блог. Что-то его никто не обозвал иноагентом и не пытается выдавить из страны/закрыть. Но то такое. Верно фанаты скабеевой?
Бгг, приводить пример Такера после того как его уволили с Фокса не смотря на высокие рейтинги ))
+38
-12
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Ответ der0702
Свободные СМИ?
Да, вполне себе свободные СМИ. Плюрализм мнении в американском СМИ присутствует кто бы что не говорил.

Есть СМИ которые уничтожают Трампа, есть те кто уничтожают Байдена 24 часа в сутки. И к ним не приходят потом в офисы закрывая всю контору.
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Марсель Объелся
Фокс это площадка преимущественно для республиканцев
Я знаю. Просто смешно, как местные почитатели росс тв пишут что либо про США. Это выглядит как Европа замёрзнет, США загнётся и тд. Т.е. ни разу там не были, черпают инфу из Росс источников и думают, что все знают
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vidic21
Ответ Topordo
Тоже поржал)
О !!! Еще один )))))
Да по сравнению с расейскими любые сми свободны )))
Ржун )))
Над росийскими свободными сми поржать не хочешь ?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
counsel
Непонятно, почему Смолова интересует американское образование. Непохоже, чтобы он хоть какое-то где-то пытался получить.
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ der0702
Свободные СМИ?
кому принадлежит Нью Йорк Таймс, когда по политикам катком проходится??
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт Валанцаска
Ответ bel01
Откуда столько Феди в новостях ?
Видимо Нобель интервью взял, вот его и кусочками постят.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ der0702
Свободные СМИ?
’Да! Черт бы их побрал!’,- Жулиан Ассанж
+29
-22
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vidic21
Ответ der0702
Свободные СМИ?
Ой только не говори что ты живешь в Америке и всё знаешь про тамошние сми )))))))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Откуда столько Феди в новостях ?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haymaker
В Японии никакой высокотехнологичности не встретишь. Это к Китаю скорее относится. А в Японии древние такси и поезда, платят кэшем, охлаждаются веерами )
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maggiu
Ответ Газонокосильщик Хави
Сейчас тут местные почитатели соловья тебе расскажут о свободе прессы. Забывая то, что их любимый такер полтора года нес бред по фоксу. И сейчас ведет очень смотрибельный блог. Что-то его никто не обозвал иноагентом и не пытается выдавить из страны/закрыть. Но то такое. Верно фанаты скабеевой?
Ага, этого Такера армия охраняет. Потому что иначе его убьют. Вот такая свобода слова.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maggiu
CNN «отцензурировали» интервью Роджера Уотерса, дважды вырезав упоминание им минских договорённостей, выполнение которых привело бы к прекращению огня. Тому самому, которое обещал своему избирателю Зеленский, получивший на выборах 73% голосов.

Но цензура есть только в России, ага.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
заткните этого клоуна кто-нибудь, а
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иванофф
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Даже его более известный тёска, который тоже Федор Михайлович за одни Бесы тоже бы попал в этот список
А что в Бесах иногентного? Ты читал Бесы Достоевского?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
там за каждое "лишнее" слово моментально увольняют, причем не просто увольняют а делают так что ты в этой сфере потом никогда не найдешь работу, "свободное СМИ" :D
+20
-16
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Topordo
Ответ der0702
Свободные СМИ?
Тоже поржал)
+47
-43
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Абдрахимов
Такер Карлсон поперхнулся!
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Иванофф
И где этот Такер?
Давай расскажи) закрыли его за его блог с миллионами просмотрами? Признали иноагентом, посадили, выдавали из страны? По какой причине тогда медуза иноагент? Тк не занялала линию партии?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Andreev
Ответ der0702
Свободные СМИ?
Свободные от свободы
+16
-12
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий