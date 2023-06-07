Федор Смолов: «Я не фанат США. Мне там нравятся свободные СМИ, образование и возможности для бизнеса. Пожил бы в Японии»
Федор Смолов рассказал, что ему нравится в США и почему хотел бы в Японию.
– Ты сказал, что хочешь поучиться в Америке. Три вещи, которые тебе больше всего нравятся там?
– Я, кстати, не фанат Америки. Мне нравятся там образование, возможности для индивидуального предпринимательства и бизнеса, и мне нравятся свободные СМИ.
– Можешь представить, что переезжаешь в Америку, хотя бы на время? Играешь в МЛС. Как хоккеисты российские делают.
– Да. Потенциальный переезд в МЛС я рассматривал. Сейчас не рассматриваю, что перееду жить в Америку. Как сложится – не знаю.
– Где бы ты хотел пожить, кроме Москвы, России?
– Да много где.
– Представь, что год можешь прожить в любой стране, забываем про карьеру – где?
– В Японии. Очень классная высокотехнологичная страна. Я там не был, но очень хочется.
Настолько другое общество, мировоззрение, интересы. Очень все высокотехнологично, чисто. Я знаю специфику и особенности. Мне нравится японская кухня – суши и прочее. Мне кажется, классно, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Есть СМИ которые уничтожают Трампа, есть те кто уничтожают Байдена 24 часа в сутки. И к ним не приходят потом в офисы закрывая всю контору.
Да по сравнению с расейскими любые сми свободны )))
Ржун )))
Над росийскими свободными сми поржать не хочешь ?
Но цензура есть только в России, ага.