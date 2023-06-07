Смолов о завершении карьеры: «Поеду в США поучусь. Не вижу большого количества классных спортивных директоров россиян, в этой нише можно себя проявить»
Федор Смолов рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры футболиста.
– Если завтра твоя карьера заканчивается, чем ты будешь заниматься, как будешь зарабатывать деньги?
– Я хотел попутешествовать вначале и собираюсь это сделать, даже несмотря на все сложности.
Я думал и хочу пойти учиться на спортивный менеджмент. Я выбрал несколько курсов. Потом определюсь с ними. Точно будет какой-то курс в Америке – туда поеду поучусь. Я читал и слышал отзывы, что Немецкий футбольный союз достаточно классный курс запустил. Еще в Манчестере был, но там непонятно пока. Планы такие.
Чем зарабатывать? Дальше работать. Но рассчитываю, что пассивный доход еще будет у меня.
– А кем работать? Менеджмент в футболе?
– Ну, наверное. 36-37 лет – это еще достаточно молодой возраст, и можно прожить целую жизнь вне футбола. Это классно. Руки-ногу, слава богу, есть – занимайся, развивайся, учись, добивайся чего-то.
Мои знакомства и моя история в футболе могут мне как-то поспособствовать в дальнейшем. При этом я не вижу у нас большого количества классных спортивных директоров россиян. Это та ниша, в которой можно было бы себя проявить, но нужно получить образование.
– Но не тренер?
– Пока нет. Мне кажется, с моим темпераментом, характером будет сложно.
– Ты сказал про пассивный доход. Чем ты зарабатываешь, кроме футбола?
– Из-за ситуации, которая произошла, не знаю, слышал ли ты – Euroclear (бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг – Sports.ru) забанила все счета, брокерские и инвестиционные, все портфели.
– А, ты занимался инвестициями?
– Ну да. К сожалению, все на холде (паузе – Sports.ru). Какие-то новости периодически всплывают, что Euroclear может разбанить каких-то физиков из России. Но пока непонятно, как и что. У меня были какие-то акции и ценные бумаги, которые приносили купоны.
– У тебя большой портфель?
– Смотря с чем сравнивать. Думаю, для футболиста – относительно окей.
– Ты сам все вел и контролировал?
– Пользовался советами, потом стал сам разбираться более-менее. Если понимаешь – не суперсложно все.
– Акции каких компании у тебя есть? Apple, Tesla, Amazon?
– Я не буду говорить, но в целом ты правильно называешь компании. Но это больше не как доход, а как хранение денег.
– А доход?
– Это другие истории. Ценные бумаги каких-то стран. Ты условно даешь взаймы какой-то стране, они купонами тебе выплачивают.
– Каким странам ты дал в долг?
– Да разным, но не выплачивают. Там разные есть компании – мексиканские, турецкие, есть Египет, Оман.
Самое главное в плане финансовой грамотности – не ######## (потерять) деньги и не вестись на советы каких-то криптоинвесторов о том, что мы сейчас вложим 100 тысяч рублей, а заработаем 150 миллионов через два месяца. Эти схемы точно не работают.
Сейчас разговаривал с одним богатым и грамотным человеком. Он сказал, что с точки зрения всех этих акций кризис достиг дна, так что прогнозируем рост, – сказал нападающий «Динамо».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Спортс, теряешь хватку. Нужен заголовок: игрок Динамо высказался о достижении дна!
Английский - мертвый язык и не надо его учить , а США смоет после извержения их пиндосского вулкана !
А до Феди так и не дошло …
Учи китайский и суахили , Федя !
Надо прекращать из госбюджета финансировать футбол! Это уже кощунство! Почему мои налоги должны идти на покупки 40 миллионных часов Смолову ? Я не давал на это своего согласия
"...девиаций и отклонений в поведении не замечено.
Просто дурак"
(с)