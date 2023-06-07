Смолов о завершении карьеры: «Поеду в США поучусь. Не вижу большого количества классных спортивных директоров россиян, в этой нише можно себя проявить»

Федор Смолов рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры футболиста.

– Если завтра твоя карьера заканчивается, чем ты будешь заниматься, как будешь зарабатывать деньги?

– Я хотел попутешествовать вначале и собираюсь это сделать, даже несмотря на все сложности.

Я думал и хочу пойти учиться на спортивный менеджмент. Я выбрал несколько курсов. Потом определюсь с ними. Точно будет какой-то курс в Америке – туда поеду поучусь. Я читал и слышал отзывы, что Немецкий футбольный союз достаточно классный курс запустил. Еще в Манчестере был, но там непонятно пока. Планы такие.

Чем зарабатывать? Дальше работать. Но рассчитываю, что пассивный доход еще будет у меня.

– А кем работать? Менеджмент в футболе?

– Ну, наверное. 36-37 лет – это еще достаточно молодой возраст, и можно прожить целую жизнь вне футбола. Это классно. Руки-ногу, слава богу, есть – занимайся, развивайся, учись, добивайся чего-то.

Мои знакомства и моя история в футболе могут мне как-то поспособствовать в дальнейшем. При этом я не вижу у нас большого количества классных спортивных директоров россиян. Это та ниша, в которой можно было бы себя проявить, но нужно получить образование.

– Но не тренер?

– Пока нет. Мне кажется, с моим темпераментом, характером будет сложно.

– Ты сказал про пассивный доход. Чем ты зарабатываешь, кроме футбола?

– Из-за ситуации, которая произошла, не знаю, слышал ли ты – Euroclear (бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг – Sports.ru) забанила все счета, брокерские и инвестиционные, все портфели.

– А, ты занимался инвестициями?

– Ну да. К сожалению, все на холде (паузе – Sports.ru). Какие-то новости периодически всплывают, что Euroclear может разбанить каких-то физиков из России. Но пока непонятно, как и что. У меня были какие-то акции и ценные бумаги, которые приносили купоны.

– У тебя большой портфель?

– Смотря с чем сравнивать. Думаю, для футболиста – относительно окей.

– Ты сам все вел и контролировал?

– Пользовался советами, потом стал сам разбираться более-менее. Если понимаешь – не суперсложно все.

– Акции каких компании у тебя есть? Apple, Tesla, Amazon?

– Я не буду говорить, но в целом ты правильно называешь компании. Но это больше не как доход, а как хранение денег.

– А доход?

– Это другие истории. Ценные бумаги каких-то стран. Ты условно даешь взаймы какой-то стране, они купонами тебе выплачивают.

– Каким странам ты дал в долг?

– Да разным, но не выплачивают. Там разные есть компании – мексиканские, турецкие, есть Египет, Оман.

Самое главное в плане финансовой грамотности – не ######## (потерять) деньги и не вестись на советы каких-то криптоинвесторов о том, что мы сейчас вложим 100 тысяч рублей, а заработаем 150 миллионов через два месяца. Эти схемы точно не работают.

Сейчас разговаривал с одним богатым и грамотным человеком. Он сказал, что с точки зрения всех этих акций кризис достиг дна, так что прогнозируем рост, – сказал нападающий « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?