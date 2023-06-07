Смолов о завершении карьеры: «Поеду в США поучусь. Не вижу большого количества классных спортивных директоров россиян, в этой нише можно себя проявить»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Нобель Арустамян брань контент Футбол

Федор Смолов рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры футболиста.

– Если завтра твоя карьера заканчивается, чем ты будешь заниматься, как будешь зарабатывать деньги?

– Я хотел попутешествовать вначале и собираюсь это сделать, даже несмотря на все сложности.

Я думал и хочу пойти учиться на спортивный менеджмент. Я выбрал несколько курсов. Потом определюсь с ними. Точно будет какой-то курс в Америке – туда поеду поучусь. Я читал и слышал отзывы, что Немецкий футбольный союз достаточно классный курс запустил. Еще в Манчестере был, но там непонятно пока. Планы такие.

Чем зарабатывать? Дальше работать. Но рассчитываю, что пассивный доход еще будет у меня.

– А кем работать? Менеджмент в футболе?

– Ну, наверное. 36-37 лет – это еще достаточно молодой возраст, и можно прожить целую жизнь вне футбола. Это классно. Руки-ногу, слава богу, есть – занимайся, развивайся, учись, добивайся чего-то.

Мои знакомства и моя история в футболе могут мне как-то поспособствовать в дальнейшем. При этом я не вижу у нас большого количества классных спортивных директоров россиян. Это та ниша, в которой можно было бы себя проявить, но нужно получить образование.

– Но не тренер?

– Пока нет. Мне кажется, с моим темпераментом, характером будет сложно.

– Ты сказал про пассивный доход. Чем ты зарабатываешь, кроме футбола?

– Из-за ситуации, которая произошла, не знаю, слышал ли ты – Euroclear (бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг – Sports.ru) забанила все счета, брокерские и инвестиционные, все портфели.

– А, ты занимался инвестициями?

– Ну да. К сожалению, все на холде (паузе – Sports.ru). Какие-то новости периодически всплывают, что Euroclear может разбанить каких-то физиков из России. Но пока непонятно, как и что. У меня были какие-то акции и ценные бумаги, которые приносили купоны.

– У тебя большой портфель?

– Смотря с чем сравнивать. Думаю, для футболиста – относительно окей.

– Ты сам все вел и контролировал?

– Пользовался советами, потом стал сам разбираться более-менее. Если понимаешь – не суперсложно все.

– Акции каких компании у тебя есть? Apple, Tesla, Amazon?

– Я не буду говорить, но в целом ты правильно называешь компании. Но это больше не как доход, а как хранение денег.

– А доход?

– Это другие истории. Ценные бумаги каких-то стран. Ты условно даешь взаймы какой-то стране, они купонами тебе выплачивают.

– Каким странам ты дал в долг?

– Да разным, но не выплачивают. Там разные есть компании – мексиканские, турецкие, есть Египет, Оман.

Самое главное в плане финансовой грамотности – не ######## (потерять) деньги и не вестись на советы каких-то криптоинвесторов о том, что мы сейчас вложим 100 тысяч рублей, а заработаем 150 миллионов через два месяца. Эти схемы точно не работают.

Сейчас разговаривал с одним богатым и грамотным человеком. Он сказал, что с точки зрения всех этих акций кризис достиг дна, так что прогнозируем рост, – сказал нападающий «Динамо».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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32 комментария

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Hitgoe Himgob
Мне очень понравилось интервью. Федя грамотный человек с хорошо поставленной речью. Искренне желаю ему удачи после завершения карьеры
+64
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Ебздрогыч
Сейчас разговаривал с одним богатым и грамотным человеком. Он сказал, что с точки зрения всех этих акций кризис достиг дна, так что прогнозируем рост, – сказал нападающий «Динамо».

Спортс, теряешь хватку. Нужен заголовок: игрок Динамо высказался о достижении дна!
+26
-3
+23
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Hitgoe Himgob
Ответ Бронислав Каминский
"Федор Смолов: «Моуринью хотел меня в «МЮ» третьим форвардом – Златан возрастной, Лукаку не забивал. Все заруинил Санчес – кинул «Сити», петух»" Хорошо поставленная речь
Вырвал из контекста
+20
-5
+15
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jayokocha
Федя понял все на половину. Важно не только образование, но и система (политические институты). Во многих российских компаниях работают люди с прекрасным образованием, в том числе и в Динамо - Павел Пивоваров, но нет смысла быть образованным в такой системе, результат никому не нужен. А когда нет политических институтов, есть государственная экономика и единственным карьерным лифтом является шершавый язык, то не важно где ты учился. Рома Широков может доказать, уже заскочил в директорское кресло без образования в США
+17
-2
+15
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Джиза
Ответ Hitgoe Himgob
Мне очень понравилось интервью. Федя грамотный человек с хорошо поставленной речью. Искренне желаю ему удачи после завершения карьеры
Поставленная речь, широкий кругозор, начитанность - все это базовые параметры нормального человека) Среди футболистов таких мало (хотя времени на чтение у них больше, чем у других), но не надо воспринимать это как достижение) это база)
+7
0
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Konstantin Zorin
Фёдор, в Уфу съезди. Гораздо дешевле и лучший спортдир оттуда.
+5
0
+5
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Ответ Влад Музалевский
Разве в Штатах учат нормальному футбольному менеджменту? 🤔
Ну спортивному учат. Боэли и Милан не дадут соврать, что эффективно.
+5
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Arty Novikoff
Такое впечатление, что у Смолова есть какие-то фанатки, которые наяривают положительные комменты и минусуют всех, кто критикует этого тиктокерного павлина. Вот и самый "заплюсованный" коммент. Какая еще грамотность? Какая еще хорошо поставленная речь? Он говорит, как типичный, необразованный, самодовольный, московский мажор, не разбираясь ни в чем, вставляя куда ни попадя англицизмы и мат.
+8
-4
+4
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flowhal
Ответ sd4fmwrvz8
А потом приедет в Россию деньги зарабатывать
А что в этом плохого?
+6
-3
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Я вот знаю человека, который выучился на курсах ФИФА для бывших игроков сборных, который неплохо работает в менеджменте и грамотно рассуждает о футболе без слов "петух" и мата. Федя только его не знает, со своими бабами не заметил.
+3
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sd4fmwrvz8
А потом приедет в Россию деньги зарабатывать
+6
-4
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OldRedWhite
Ответ jayokocha
Федя понял все на половину. Важно не только образование, но и система (политические институты). Во многих российских компаниях работают люди с прекрасным образованием, в том числе и в Динамо - Павел Пивоваров, но нет смысла быть образованным в такой системе, результат никому не нужен. А когда нет политических институтов, есть государственная экономика и единственным карьерным лифтом является шершавый язык, то не важно где ты учился. Рома Широков может доказать, уже заскочил в директорское кресло без образования в США
Даже тупым уже понятно после того , как 20 раз объяснили :
Английский - мертвый язык и не надо его учить , а США смоет после извержения их пиндосского вулкана !
А до Феди так и не дошло …
Учи китайский и суахили , Федя !
+7
-5
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Алексей Иванов
Очень печально что российские налогоплательщики вынуждены платить сотни миллионов в год этому овощу.Великий форвард с мега зарплатой,за карьеру не забивший не одного гола в ЛЧ,при этом получивший много миллиардов рублей из госбюджета.

Надо прекращать из госбюджета финансировать футбол! Это уже кощунство! Почему мои налоги должны идти на покупки 40 миллионных часов Смолову ? Я не давал на это своего согласия
+6
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Антон Ивонов
из вердикта психиатра:
"...девиаций и отклонений в поведении не замечено.
Просто дурак"
(с)
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Ответ Алексей Иванов
Очень печально что российские налогоплательщики вынуждены платить сотни миллионов в год этому овощу.Великий форвард с мега зарплатой,за карьеру не забивший не одного гола в ЛЧ,при этом получивший много миллиардов рублей из госбюджета. Надо прекращать из госбюджета финансировать футбол! Это уже кощунство! Почему мои налоги должны идти на покупки 40 миллионных часов Смолову ? Я не давал на это своего согласия
Ему теперь платят посетители Магнита ;)
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Romeo Yankovich
Ответ OldRedWhite
Даже тупым уже понятно после того , как 20 раз объяснили : Английский - мертвый язык и не надо его учить , а США смоет после извержения их пиндосского вулкана ! А до Феди так и не дошло … Учи китайский и суахили , Федя !
Степан Шевырёв, славянофил, первый человек, произнесший фразу "загнивающий запад". середина 19 века.
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FilinMD
Ответ Олег Усов
ты же поднимаешь экономику врага, покупая технику и вещи западные, оплачивая жкх, электричество и тд?
Все поднимают экономику всех, так мир устроен)
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Ковид 07.10.52
Ответ Олег Усов
ты же поднимаешь экономику врага, покупая технику и вещи западные, оплачивая жкх, электричество и тд?
У меня нет выбора....
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Gun[o|o]ner
Ответ Ковид 07.10.52
Вот так...родина денег надавала а тратить он их будет , поднимая экономику врагов...
Так у нас капитализм/свободный рынок и вот это вот всё вроде бы, и каждый сам решает, на что и куда свои деньги тратить. И, кстати говоря, про "родина денег надавала" тоже не очень корректно: з/п Смолову не только из условно, бюджетных денег, выплачивали (хотя и из них в том числе). Но он поиграл ведь и за Краснодар, и в Европе чуть попылил - а там только частный капитал.
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Фантом
Ответ Hitgoe Himgob
Мне очень понравилось интервью. Федя грамотный человек с хорошо поставленной речью. Искренне желаю ему удачи после завершения карьеры
Это вы про "Самое главное в плане финансовой грамотности – не ######## (потерять) деньги"?
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pasmike
Этому никакая учеба не поможет...
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prus_3
Федос не просто в директоры метит, а в "классные директоры". Скромно и со вкусом. Масяня правильно таким директорам отвечала.
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