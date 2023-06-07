«Барса»-2015 – сильнейшая команда с треблом по версии ESPN. «Бавария»-2020 – 2-я, «МЮ»-1999 – 5-й
«Барселона» образца 2015 года признана ESPN сильнейшей командой, выигравшей требл.
Каталонцы возглавили список команд, которые за один сезон выиграли национальный чемпионат и кубок, а также Лигу или Кубок чемпионов. Всего таких клубов было 7, «Барселона» и «Бавария» добивались подобного по два раза.
Рейтинг команд выглядит следующим образом
1. «Барселона» в сезоне-2014/15;
2. «Бавария» в сезоне-2019/20;
3. «Барселона» в сезоне-2008/09;
4. «Селтик» в сезоне-1966/67;
5. «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/99;
6. «Бавария» в сезоне-2012/13;
7. «Аякс» в сезоне-1971/72;
8. «Интер» в сезоне-2009/10;
9. ПСВ в сезоне-1987/88.
Восьмым клубом с треблом 10 июня может стать «Манчестер Сити». В финале Лиги чемпионов он встретится с «Интером».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Как по мне следом за Барсой должна идти как раз Бавария 12/13.
Да и какая именно Барса была сильнее тоже большой вопрос. В плане веселухи может и МСН, но как команда в целом с Пепом были сильнее.
Лузерствовал Венгер во все другие сезоны скорее.
Типа 2004-го того же, вылететь от щелсей лузера КлаРы, имея там чуть ли не 10 лет подряд без поражений от голубых внутри Англии это был рофл.
Т.е. главный еврофэйл Венгер совершил на своём пике хех.
Очевидно это на 100%.
Хотя у Энрике формально лучше цифры из-за необходимости играть чемпионат до конца самого.
1:4 по пенальти в финале кубка УЕФА/ЛЕ. Только там не ЦЗ промахивались и кочевники в меньшинстве были, можно было дожать в доп. время