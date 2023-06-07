«Барса»-2015 – сильнейшая команда с треблом по версии ESPN. «Бавария»-2020 – 2-я, «МЮ»-1999 – 5-й

«Барселона» образца 2015 года признана ESPN сильнейшей командой, выигравшей требл.

Каталонцы возглавили список команд, которые за один сезон выиграли национальный чемпионат и кубок, а также Лигу или Кубок чемпионов. Всего таких клубов было 7, « » и «Бавария» добивались подобного по два раза.

Рейтинг команд выглядит следующим образом

1. «Барселона» в сезоне-2014/15;

2. «Бавария» в сезоне-2019/20;

3. «Барселона» в сезоне-2008/09;

4. «Селтик» в сезоне-1966/67;

5. « » в сезоне-1998/99;

6. « » в сезоне-2012/13;

7. « » в сезоне-1971/72;

8. «Интер» в сезоне-2009/10;

9. ПСВ в сезоне-1987/88.

Восьмым клубом с треблом 10 июня может стать «Манчестер Сити». В финале Лиги чемпионов он встретится с « ».

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