«Барса»-2015 – сильнейшая команда с треблом по версии ESPN. «Бавария»-2020 – 2-я, «МЮ»-1999 – 5-й

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«Барселона» образца 2015 года признана ESPN сильнейшей командой, выигравшей требл.

Каталонцы возглавили список команд, которые за один сезон выиграли национальный чемпионат и кубок, а также Лигу или Кубок чемпионов. Всего таких клубов было 7, «Барселона» и «Бавария» добивались подобного по два раза.

Рейтинг команд выглядит следующим образом

1. «Барселона» в сезоне-2014/15;

2. «Бавария» в сезоне-2019/20;

3. «Барселона» в сезоне-2008/09;

4. «Селтик» в сезоне-1966/67;

5. «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/99;

6. «Бавария» в сезоне-2012/13;

7. «Аякс» в сезоне-1971/72;

8. «Интер» в сезоне-2009/10;

9. ПСВ в сезоне-1987/88.

Восьмым клубом с треблом 10 июня может стать «Манчестер Сити». В финале Лиги чемпионов он встретится с «Интером».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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42 комментария

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МБ14
Бавария Хайнкеса сильнее Баварии Флика. Значительно.
+29
-5
+24
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Газонокосильщик Хави
Ответ Совесть Черданцева
Офигеть. Даже у Селтика был трэбл
Там покер золотой по-моему
+13
0
+13
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London.is.blue
Спорно.
Как по мне следом за Барсой должна идти как раз Бавария 12/13.
Да и какая именно Барса была сильнее тоже большой вопрос. В плане веселухи может и МСН, но как команда в целом с Пепом были сильнее.
+9
0
+9
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Барсик Юрана
МСН величайшее трио в истории футбола
+17
-10
+7
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Supertum
Сити конечно уверенно ворвется в тройку из списка, в случае победы в финале
+6
-1
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Совесть Черданцева
Офигеть. Даже у Селтика был трэбл
+4
-1
+3
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ZaSvabody
Ответ Кокич
А у "Реала" треблов не было?
Нет, никогда.
+4
-1
+3
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mrJerico
Фанаты разных эпох помнят и ценит каждый трофей любимых команд!В прошлом году Ливерпуль мог 4 взять! Стали ли его меньше любить преданные болельщики? - нет
+2
0
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Эксперт Спортс
А знаете почему? Барса прошла в лч всех победителей топ чемпионатов, а именно ПСЖ, Бавария,Ман Сити, Юве. Также взял внутренний чемпионат с монстрами в виде Реала,Атлетико,Валенсии и т.п.
+1
0
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miguel_diaz
Ответ llolishe
Где ж наш Реалчик?
Запутался в 14 кубках ЛЧ
+2
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Рэд Уайт
Ответ Lionel Andres Messi 10
Если Сити возьмут требл, – будут первыми.
с какого это перепугу?по голам барсу мнс не обойдут,по победам не обойдут,по разнице мячей так же по сухим матчам тоже
+3
-2
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Universal1000
Ответ Direct free kick
Прикинь бухгалтер в пуховике чуть не обыграл Барселону Райкарда, чуть не выбил Барселону 2011, заставил помучиться в ответке Баварию 2013. Как можно быть таким евролузером?
Это иллюзия. Везде Арсенал был многократно слабее по игре. Счет скорее как раз еврофартовость показал.
Лузерствовал Венгер во все другие сезоны скорее.
Типа 2004-го того же, вылететь от щелсей лузера КлаРы, имея там чуть ли не 10 лет подряд без поражений от голубых внутри Англии это был рофл.
Т.е. главный еврофэйл Венгер совершил на своём пике хех.
+1
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Кокич
А у "Реала" треблов не было?
+1
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Universal1000
И две Баварии, и две Барселоны можно местами смело менять.
Очевидно это на 100%.
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Universal1000
Ответ London.is.blue
Спорно. Как по мне следом за Барсой должна идти как раз Бавария 12/13. Да и какая именно Барса была сильнее тоже большой вопрос. В плане веселухи может и МСН, но как команда в целом с Пепом были сильнее.
Причем 2009-ая была точно намного сильнее 2015-ой. Если брать сезон в целом и качество игры, лучший сезон Пепа.
Хотя у Энрике формально лучше цифры из-за необходимости играть чемпионат до конца самого.
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хавбек+
Бавария у Юппа была мощнее на его багаже три подряд полуфинала было
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Бронислав Каминский
Барса в сезоне 14/15 вынесла все топ-клубы Европы без каких-либо судейских ошибок
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Direct free kick
Ответ Бронислав Каминский
Барса в сезоне 14/15 вынесла все топ-клубы Европы без каких-либо судейских ошибок
В финале не свистнули падение погбеня в штрафной и в ответной контре симулянтка забило победный
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Lionel Andres Messi 10
Если Сити возьмут требл, – будут первыми.
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Nurseiit Ismailov
Барса 2008-09 выиграла все возможные кубки того сезона
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I'mNotChrisPaul
Барса-11 сильнее
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Ignazio DE Alter
команда которая выиграла рекордные 6 кубков - 3 место
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Арман Досжанов
Комментарий удален пользователем
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Direct free kick
Ответ Universal1000
Это иллюзия. Везде Арсенал был многократно слабее по игре. Счет скорее как раз еврофартовость показал. Лузерствовал Венгер во все другие сезоны скорее. Типа 2004-го того же, вылететь от щелсей лузера КлаРы, имея там чуть ли не 10 лет подряд без поражений от голубых внутри Англии это был рофл. Т.е. главный еврофэйл Венгер совершил на своём пике хех.
Чего далеко ходить: предпенсионный Моуриньо неделю назад выдал результат околопикового бухгалтера.
1:4 по пенальти в финале кубка УЕФА/ЛЕ. Только там не ЦЗ промахивались и кочевники в меньшинстве были, можно было дожать в доп. время
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llolishe
Где ж наш Реалчик?
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