«Аль-Хилаль» предложил Месси контракт на 1,5 млрд евро за 3 года
«Аль-Хилаль» не оставляет попыток подписать Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что аргентинский футболист перейдет в «Интер Майами» свободным агентом. Он должен объявить о своем решении в ближайшие часы.
Как сообщает журналистка COPE Елена Кондис, «Аль-Хилаль» в последний момент предпринял последнюю попытку подписать Месси – клуб из Саудовской Аравии предложил ему контракт на 3 сезона с суммарной зарплатой 1,5 миллиарда евро (по 500 миллионов в год). Ответ футболиста еще неизвестен.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
- Я хочу Барсу
- Не вопрос.
Новость:
«Аль-Хилаль» купил для Месси «Барселону» в обмен на 3 сезона в составе саудовского клуба
И так без конца, до 30 июня...
Это был Гарри