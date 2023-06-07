«Аль-Хилаль» предложил Месси контракт на 1,5 млрд евро за 3 года

«Аль-Хилаль» не оставляет попыток подписать Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист перейдет в « » свободным агентом. Он должен объявить о своем решении в ближайшие часы.

Как сообщает журналистка COPE Елена Кондис, « » в последний момент предпринял последнюю попытку подписать – клуб из Саудовской Аравии предложил ему контракт на 3 сезона с суммарной зарплатой 1,5 миллиарда евро (по 500 миллионов в год). Ответ футболиста еще неизвестен.

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