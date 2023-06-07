«Аль-Хилаль» предложил Месси контракт на 1,5 млрд евро за 3 года

Теги МЛС Лионель Месси возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

«Аль-Хилаль» не оставляет попыток подписать Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист перейдет в «Интер Майами» свободным агентом. Он должен объявить о своем решении в ближайшие часы

Как сообщает журналистка COPE Елена Кондис, «Аль-Хилаль» в последний момент предпринял последнюю попытку подписать Месси – клуб из Саудовской Аравии предложил ему контракт на 3 сезона с суммарной зарплатой 1,5 миллиарда евро (по 500 миллионов в год). Ответ футболиста еще неизвестен.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

129 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ Олег Комисаров
Инопланетный контракт 🙄
Какой игрок такой и контракт :)
+122
-29
+93
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Комисаров
Инопланетный контракт 🙄
+89
-7
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Уже нет смысла. Месси заиграет новыми красками под руководством великого Фила Невилла
+69
-10
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ CriminalJoint62
Уже нет смысла. Месси заиграет новыми красками под руководством великого Фила Невилла
Его уволили:)
+69
-11
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
- Мы предлагаем 1,5 млрд
- Я хочу Барсу
- Не вопрос.

Новость:
«Аль-Хилаль» купил для Месси «Барселону» в обмен на 3 сезона в составе саудовского клуба
+57
-1
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Семин
Разворот над Атлантикой 2.0
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LNk O
Это сумасшествие, от такие денег не отказываются
+33
-5
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fan brightona
С ума сошли арабы
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Ответ Полуэктов Пётр
Ну он в США не намного меньше получать будет.
Меньше. Это чистыми, почти без налогов. Это абсолютное безумие.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Через 2 часа ждём новость о том, что Барселона уладила все формальности, и Лео переходит туда.
И так без конца, до 30 июня...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Кальченко
Ответ OldRedWhite
Ну вот не надо ! Погибавший под гнетом проклятых колонизаторов , народ Аравийского полуострова расправил плечи ! Изгнал их , открыл месторождения нефти и газа , развил науку , построил промышленность и инфраструктуру ! А теперь процветает на всю катушку , подавая пример цивилизованной жизни , европейским дикарям !
Прогибался под османами, изгнали которых англичане, месторождения открыли англичане и американцы. Ты такой же странный, как и этот контракт
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
И здесь Месси Роналду переиграл...
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fan brightona
Представляете лицо ригоберка,если он перейдёт)
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fan brightona
Ответ Royal Watcher
Я бы пошёл 🤣
Все пошли бы.даже доблестный ригоберк
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Becker
Ответ rigobersong
Саудиты хотя бы Чемпиона Мира увидят:)
Канте скоро увидят.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
🤯
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
смысл в том, что Адидас многое решает, и Месси де ыакто будет совладельцем клуба Интер Майами, саудитам надо купить этот млс клуб, чтобы уже наверняка
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Касимов
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Лёню срочно надо размножить, хотя бы до трёх экземпляров. По одному в Барсу, Майами и к арабам.
так он уже и так размноженый,только его три ксерокопии ещ не подросли.😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ rigobersong
Саудиты хотя бы Чемпиона Мира увидят:)
Не, это так не работает, - ты уже успел раздать уничижительные эпитетов этой лиге)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fan brightona
Ответ rigobersong
Зачем мне это?:) Я не футболист, максимум где играл это на любительских турнирах своего города:) У меня и так все хорошо, квартира, машина, загородный домик, неплохой уровень дохода для комфортной жизни своего города, ну и пару раз в году могу позволить себе неплохой отпуск:) А миллиарды эти, куда их девать?:) Обычно такими категориями рассуждают люди у которых зарплата 20ка, и думают, а вот было бы много денег, все бы изменилось, не понимая вообще, что при их образе мышления никогда ничего не изменится:))
Понятно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gravdaar Iyaad
Ответ OldRedWhite
Ну вот не надо ! Погибавший под гнетом проклятых колонизаторов , народ Аравийского полуострова расправил плечи ! Изгнал их , открыл месторождения нефти и газа , развил науку , построил промышленность и инфраструктуру ! А теперь процветает на всю катушку , подавая пример цивилизованной жизни , европейским дикарям !
Какую науку? Все научные открытия совершаются в белых странах. Им белые качают нефть, обслуживают всё это. Они ничего не делают. Богатеют лишь за счет того, что родились там.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Лёню срочно надо размножить, хотя бы до трёх экземпляров. По одному в Барсу, Майами и к арабам.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален пользователем
Лол
Это был Гарри
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catmandoo
Полтора! Миллиона! Долларов! В день! В день, Карл!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Роналду: 🌚🌝
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий