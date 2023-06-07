Месси объявит о переходе в «Интер Майами» в ближайшие часы. Apple TV и adidas будут отдавать игроку часть прибыли

Теги МЛС Лионель Месси возможные трансферы adidas Интер Майами Apple Футбол

Apple и adidas поучаствовали в трансфере Лионеля Месси в «Интер Майами».

Ранее стало известно, что 35-летний футболист близок к переходу в клуб из МЛС. По сведениям Фабрицио Романо, Месси объявит об этом решении в ближайшие часы.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на многочисленные источники, близкие к переговорам, предложение, которое получил Месси, предполагает выплаты от двух крупнейших коммерческих партнеров лиги. 

Этой весной МЛС и Apple заключили 10-летний контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов. Согласно его условиям, матчи лиги будут эксклюзивно транслироваться на Apple TV по подписке MLS Season Pass. После перехода в «Интер» Месси будет поучать часть доходов от новых подписчиков сервиса. 

В свою очередь adidas предложил Лионелю долю своей прибыли, связанной с переходом игрока в американский клуб. В этом году компания заключила шестилетние соглашение с МЛС на сумму 830 миллионов долларов. Adidas поставляет комплекты для всех 29 команд лиги, а также разрабатывает официальный мяч и является официальным спонсором обуви лиги.

В 2017 году Месси и adidas заключили пожизненный контракт на спонсорство обуви. 

О Лионеле Месси выйдет документальный сериал на Apple TV

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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136 комментариев

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Ебздрогыч
Ответ Ben Shelton
ну все, один на западе, второй на востоке
третий на Кипре, но скоро вернется во Флоренцию
+167
-7
+160
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Ben Shelton
ну все, один на западе, второй на востоке
+77
-3
+74
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Плакса Джон ушел налево
Бэкхэм 100 лет назад говорил, что постарается Месси привезти в Интер, если все выгорит, то Бэкс супер топ)
+46
-2
+44
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Пономарев Дима
Давненько в МЛС прям звёзд не было. Очень рад, что Лео туда перешёл. И для лиги, и для Месси прекрасный выбор
+31
-2
+29
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Golos Razuma
Это была славная эпоха и великая карьера! Всем все доказал! Жаль конечно, что не получилось ярких проводов на Камп Ноу, в родных стенах! Но все же, величайший футболист! Возможно в истории, но точно в 21 веке!
+25
-8
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fan brightona
Блин,получается барсамания такой себе инсайдер.а жаль
+11
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VictorVallecano
Ответ Пономарев Дима
Давненько в МЛС прям звёзд не было. Очень рад, что Лео туда перешёл. И для лиги, и для Месси прекрасный выбор
Ибра был в 2019.
+12
-2
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Born is the King
Даже 400 млн не смогли заставить Месси отказаться от Майами. Месси важнее именно само местоположение и поэтому хотел в Барселону
Интересно будет послушать сказку Лапорты как он хотел вернуть Месси
+8
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blaugrano
Ответ rigobersong
Хороший выбор, где Месси будет лицом лиги, где ему платят, дают акции и т.д., а не где он будет королевским придворным:))
Хоть это и маловероятно, но представляю возможным поиграть сезончик в аренде Барсе. Из МЛС такой трансфер хоть немного реалистичным кажется. Потому что Аравия - это окончательное прощаение с еврофутболом.
Не в этот год, так в следующий. Хоть на полсезона. Буду верить.
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revo
Печально как-то всё это…
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Witch64
Решает, видимо, желание пожить в Майами, сделать там бизнес
+5
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Andria Managadze
Ответ Barca_mania
Всё ещё не верю
официально брат 😭😭💔
+8
-3
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KKA
Ответ Ben Shelton
ну все, один на западе, второй на востоке
Подальше держаться друг от друга, по возможности)
+6
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blaugrano
Чтож, это была грандиозная эпоха в европейском футболе. Компромиссный вариант между Европой и Аравией. Уровень не вышка, но и не самая что ни на есть пенсия.
Плюс не стоит забывать, что следующая Копа и ЧМ пройдут в Штатах. Так что у Месси остались амбиции в сборной.
+7
-2
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№7
Ответ Пономарев Дима
Давненько в МЛС прям звёзд не было. Очень рад, что Лео туда перешёл. И для лиги, и для Месси прекрасный выбор
А Бейл не звезда?
+4
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rigobersong
Ответ blaugrano
Чтож, это была грандиозная эпоха в европейском футболе. Компромиссный вариант между Европой и Аравией. Уровень не вышка, но и не самая что ни на есть пенсия. Плюс не стоит забывать, что следующая Копа и ЧМ пройдут в Штатах. Так что у Месси остались амбиции в сборной.
Хороший выбор, где Месси будет лицом лиги, где ему платят, дают акции и т.д., а не где он будет королевским придворным:))
+11
-7
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Лука Стабровский
Ответ Moscwow
Самый жадный футболист в истории, даже за подписчиков Apple умудрился лавэ стрясти
🤣🤣
+4
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Артем Алмазов
Ответ Golos Razuma
Это была славная эпоха и великая карьера! Всем все доказал! Жаль конечно, что не получилось ярких проводов на Камп Ноу, в родных стенах! Но все же, величайший футболист! Возможно в истории, но точно в 21 веке!
Может ещё поиграет в Барселоне, когда в МЛС будет перерыв...
+3
0
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Иван Иванов
Ответ Barca_mania
Всё ещё не верю
Для Барсы это же круто! Когда в МЛС сезон закончится, Месси приедет в Барсу в аренду и попинает мячик полгода. Ну и наконец получит своё красивое завершение карьеры на Камп Ноу, как он того так сильно хочет.
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Alex Legend
Ответ Экспертное мнение
Ромашка, ну так Месси и не выбрал деньги, вы же говорили что он выберет деньги и поедет к арабам))
Если он не выбрал деньги, нахрена ему ехать в последнюю команду МЛС? С детства болеет или как?
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Любовник Евы Браун
а как же любовь до гроба ?) а как же ноу Камп дом Месси ? а как же Месси готов бесплатно играть он же не гелевый?)
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Хей-Хо, а ну пошли!
Маленькая скряга) Понял, что с нищей Барселоны больше не выдоить, а папусик очень дэнюжку любит.
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darby crash
да быть не может такого, комментаторы с прошлых двух новостей писали, что это всё утка от Marca
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llolishe
Барсолглорки как обломались пхахаха
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TAGAY
американцы умеет делать деньги, и с именем Лео будут делать бешеные деньги. в америке много аргентинцев и испаноговорящих а значит рынок просто огромный и очень прибыльный! не спроста МЛС всей лигой хотели помочь Интеру подписать Лео, уж не спроста. это вам не Ибра, бренд Лео куда выше
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