Месси объявит о переходе в «Интер Майами» в ближайшие часы. Apple TV и adidas будут отдавать игроку часть прибыли

Apple и adidas поучаствовали в трансфере Лионеля Месси в «Интер Майами».

Ранее стало известно, что 35-летний футболист близок к переходу в клуб из МЛС. По сведениям Фабрицио Романо, Месси объявит об этом решении в ближайшие часы.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на многочисленные источники, близкие к переговорам, предложение, которое получил Месси, предполагает выплаты от двух крупнейших коммерческих партнеров лиги.

Этой весной МЛС и Apple заключили 10-летний контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов. Согласно его условиям, матчи лиги будут эксклюзивно транслироваться на Apple TV по подписке MLS Season Pass. После перехода в « » Месси будет поучать часть доходов от новых подписчиков сервиса.

В свою очередь adidas предложил Лионелю долю своей прибыли, связанной с переходом игрока в американский клуб. В этом году компания заключила шестилетние соглашение с на сумму 830 миллионов долларов. Adidas поставляет комплекты для всех 29 команд лиги, а также разрабатывает официальный мяч и является официальным спонсором обуви лиги.

В 2017 году Месси и adidas заключили пожизненный контракт на спонсорство обуви.

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