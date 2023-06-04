Кейн – основная цель «МЮ» на позицию центрфорварда. В клубе надеются, что на Харри повлияют участие в ЛЧ и хорошие отношения с Рэшфордом
«Манчестер Юнайтед» постарается убедить «Тоттенхэм» продать Харри Кейна.
По данным The Telegraph, англичанин остается приоритетной целью манкунианцев, находящихся в поисках центрфорварда. При этом есть понимание, что сделку вряд ли удастся заключить.
«МЮ» надеется, что убедить Кейна помогут его хорошие отношения с нападающим Маркусом Рэшфордом и участие клуба в Лиге чемпионов.
Сообщалось, что приобрести игрока «Тоттенхэма» может «Реал».
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проще ришарлисона купить, все же основной форвард сборной Бразилии, ну и друган Каземиро и Антони
1. Прессинг
2. Умение бороться за мяч
3. Пас
4. Удар
Всё есть. Юнайтед нужен либо Кейн, либо Осимхен.
Осимхена дешевле Кейна тоже не купить.
Пусть думают что на Леви повлияет
хотя Кейну в реале будет лучше