Кейн – основная цель «МЮ» на позицию центрфорварда. В клубе надеются, что на Харри повлияют участие в ЛЧ и хорошие отношения с Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» постарается убедить «Тоттенхэм» продать Харри Кейна.

По данным The Telegraph, англичанин остается приоритетной целью манкунианцев, находящихся в поисках центрфорварда. При этом есть понимание, что сделку вряд ли удастся заключить.

« » надеется, что убедить помогут его хорошие отношения с нападающим Маркусом Рэшфордом и участие клуба в Лиге чемпионов.

Сообщалось, что приобрести игрока « » может «Реал».

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