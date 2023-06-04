Кейн – основная цель «МЮ» на позицию центрфорварда. В клубе надеются, что на Харри повлияют участие в ЛЧ и хорошие отношения с Рэшфордом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Маркус Рэшфорд Футбол

«Манчестер Юнайтед» постарается убедить «Тоттенхэм» продать Харри Кейна.

По данным The Telegraph, англичанин остается приоритетной целью манкунианцев, находящихся в поисках центрфорварда. При этом есть понимание, что сделку вряд ли удастся заключить.

«МЮ» надеется, что убедить Кейна помогут его хорошие отношения с нападающим Маркусом Рэшфордом и участие клуба в Лиге чемпионов.

Сообщалось, что приобрести игрока «Тоттенхэма» может «Реал».

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33 комментария

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Криштиану Роналду
Леви устроит для Реала и МЮ адский аукцион а в конце оставит его в Тоттенхэме.
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Алекс Мелкумян
Его удастся получить только если Кейн не зассыт как в прошлый раз до конца идти на саботаж. Как условный Пайет, когда он грил что если его не отпустят то он травмирует себе крестообразные связки. Или как Модрич в том же Тоттенхеме когда он не ехал на предсезонку и отказывался тренироваться пока его не продадут. С этим жадным идиотом Леви по другому нельзя, с волками жить - по волчьи выть.
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2vdhrvmmzf
Ответ Алекс Мелкумян
Его удастся получить только если Кейн не зассыт как в прошлый раз до конца идти на саботаж. Как условный Пайет, когда он грил что если его не отпустят то он травмирует себе крестообразные связки. Или как Модрич в том же Тоттенхеме когда он не ехал на предсезонку и отказывался тренироваться пока его не продадут. С этим жадным идиотом Леви по другому нельзя, с волками жить - по волчьи выть.
Его никто не заставлял продлевать контракты с ттх, можно было и по человечески уйти
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f0rmoceft
Леви скорее Реалу продаст, чем конкуренту)
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Burel
Ответ Алекс Мелкумян
Его удастся получить только если Кейн не зассыт как в прошлый раз до конца идти на саботаж. Как условный Пайет, когда он грил что если его не отпустят то он травмирует себе крестообразные связки. Или как Модрич в том же Тоттенхеме когда он не ехал на предсезонку и отказывался тренироваться пока его не продадут. С этим жадным идиотом Леви по другому нельзя, с волками жить - по волчьи выть.
а контракт они продлевали под дулом у виска от Леви ?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Криштиану Роналду
Леви устроит для Реала и МЮ адский аукцион а в конце оставит его в Тоттенхэме.
А в итоге Кейн снова будет играть следующий сезон в Тотенхеме
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FortMinor
лучше бы взяли рамуша
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Алекс Мелкумян
Ответ mancity111
Глупость. Если ты подписал контракт, будь добр его отработать. А если не хочешь больше быть в этой команде, не продлевай контракт на улучшенных условиях
Это ты все правильно конечно говоришь, но в нормальных командах всегда умеют договариваться, а Леви очень знаменит тем что когда дает устное обещание отпустить игрока никогда его выполняет. Просто говорит "Нет, ты остаешься" - можешь почитать биографии Модрича, Каррика и т.д., он со всеми так делает. В нормальных командах обычно все всё понимают и стараются прийти к взаимовыгодному решению, но не с Леви, он человек "либо мне, либо никому".
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Орарайма
Ответ Алекс Мелкумян
Его удастся получить только если Кейн не зассыт как в прошлый раз до конца идти на саботаж. Как условный Пайет, когда он грил что если его не отпустят то он травмирует себе крестообразные связки. Или как Модрич в том же Тоттенхеме когда он не ехал на предсезонку и отказывался тренироваться пока его не продадут. С этим жадным идиотом Леви по другому нельзя, с волками жить - по волчьи выть.
Ну да, разумеется ради МЮ необходимо идти на крайние меры, там ведь можно аж кубок лиги выиграть
проще ришарлисона купить, все же основной форвард сборной Бразилии, ну и друган Каземиро и Антони
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mancity111
Ответ Алекс Мелкумян
Его удастся получить только если Кейн не зассыт как в прошлый раз до конца идти на саботаж. Как условный Пайет, когда он грил что если его не отпустят то он травмирует себе крестообразные связки. Или как Модрич в том же Тоттенхеме когда он не ехал на предсезонку и отказывался тренироваться пока его не продадут. С этим жадным идиотом Леви по другому нельзя, с волками жить - по волчьи выть.
Глупость. Если ты подписал контракт, будь добр его отработать. А если не хочешь больше быть в этой команде, не продлевай контракт на улучшенных условиях
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Гусеконь
Ответ Алекс Мелкумян
Это ты все правильно конечно говоришь, но в нормальных командах всегда умеют договариваться, а Леви очень знаменит тем что когда дает устное обещание отпустить игрока никогда его выполняет. Просто говорит "Нет, ты остаешься" - можешь почитать биографии Модрича, Каррика и т.д., он со всеми так делает. В нормальных командах обычно все всё понимают и стараются прийти к взаимовыгодному решению, но не с Леви, он человек "либо мне, либо никому".
и никто не догадался прописать отступные в контракте
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Answer1
Ответ Родион Сухинин
Зачем им 30летний нап, который точно не будет прогрессировать, а через 2-3 года пойдет на спад?
Молодых и вечно перспективных в команде полно, нужны готовые звезды которые могут делать разницу здесь и сейчас. Если за эти 2-3 года Кейн поможет выиграть АПЛ или ЛЧ и потом уйдет бесплатно, разве это того не стоит?
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Today I feel Qatari
В итоге 31 августа возьмут того датского юниора из Аталанты за 50 лямов и хватит на этом
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Bishkek Reds
Харри Кейн идеально подошел бы к нынешнему Юнайтед Тен Хага:
1. Прессинг
2. Умение бороться за мяч
3. Пас
4. Удар

Всё есть. Юнайтед нужен либо Кейн, либо Осимхен.
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Ya Tolik
Да уж, МЮ и Реал долго могут бодаться со шпорами о цене.
Осимхена дешевле Кейна тоже не купить.
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Today I feel Qatari
Ответ ta-tosha
какие интересно троеи собрался брать Харри в МЮ? Кубки лиги и Карабао? На что то большее нужно покупать ещё человек 5, и всех топ уровня. И желательно - сменить тренера
Сульшер с более худшим составом второе место занимал, без опорника, с Марсиалем в роли основного напа и победоносным кэпом Магуайром. Сульш бы и одному-единственному Каземиро обрадовался. Так что потенциал есть. Тренер вот нужен чтобы его раскрыть, согласен
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ta-tosha
какие интересно троеи собрался брать Харри в МЮ? Кубки лиги и Карабао? На что то большее нужно покупать ещё человек 5, и всех топ уровня. И желательно - сменить тренера
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Michael Sneg
А при чем здесь Харри?
Пусть думают что на Леви повлияет
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Родион Сухинин
Зачем им 30летний нап, который точно не будет прогрессировать, а через 2-3 года пойдет на спад?
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jzx
В свете последних событий он уйдет скорее в Реал, пора переключаться на Лаутаро, чтобы и его не упустить
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dreamstep
В другой команде Англии у него будет давление от Тоттенхэме, лучше уж Бавария где можно будет голы клепать и точно взять титул, да и в ЛЧ далеко зайти.
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avcgloronalduMU
у Кейна отношения с Магуайром ещё лучше, так что Тен хагу придется идти на уступки
хотя Кейну в реале будет лучше
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Shadow1882
Блин, это очень смешно
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mbgazhnokov@mail.ru
Я думаю им подойдёт Осимхен он хоть и дороже но в долгую перспективу лучше.
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Bishkek Reds
Ответ ta-tosha
какие интересно троеи собрался брать Харри в МЮ? Кубки лиги и Карабао? На что то большее нужно покупать ещё человек 5, и всех топ уровня. И желательно - сменить тренера
Тен Хаг провел успешный сезон. Глори Глори Ман.Юнайтед.
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