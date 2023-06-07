В «Ахмате» предложили создать Кубок лиги вместо реформы чемпионата: «Найти спонсора и провести турнир по системе плей-офф. Гладкий чемпионат надо сохранить»

Теги премьер-лига Россия Ахмат календарь Ахмед Айдамиров Р-Спорт Футбол

Гендиректор «Ахмата» выступил за создание Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что клубы Мир РПЛ намерены обсудить реформу чемпионата – в частности, помимо гладкого чемпионата предлагается ввести мини-турниры за чемпионство среди команд, занявших места с 1-го по 4-е, и за сохранение места среди команд нижней части таблицы.

«Считаю, что гладкий чемпионат надо сохранить.

Другое дело, что в свободные даты можно провести Кубок лиги. Можно найти нового спонсора и по системе плей-офф провести турнир», – сказал Ахмед Айдамиров.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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3 комментария

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