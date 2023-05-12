Медведев снял свою кандидатуру с выборов в исполком РФС. Клубы РПЛ выдвинули Айдамирова и Ротенберга

Клубы Мир РПЛ выдвинули директора «Ахмата» и президента «Сочи» в кандидаты в исполком РФС.

«Клубы РПЛ на общем собрании лиги проголосовали за выдвижение в кандидаты в исполком РФС от АФК «РПЛ» вице-президента и генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова и президента «Сочи» Бориса Ротенберга», – говорится в заявлении лиги.

Также стало известно, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев снял свою кандидатуру с выборов членов в исполком РФС от РПЛ.

«Александр Медведев снял свою кандидатуру с выборов членов в исполком РФС от РПЛ. У нас было две вакансии, была организована процедура выборов.

Выдвинуто было четыре кандидата: Медведев, Сайманов, Айдамиров и Ротенберг. Медведев и Сайманов свои кандидатуры сняли, Айдамирова и Ротенберга все клубы поддержали», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.