Медведев снял свою кандидатуру с выборов в исполком РФС. Клубы РПЛ выдвинули Айдамирова и Ротенберга

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Ахмат Александр Медведев Борис Ротенберг-старший Ахмед Айдамиров Сочи Футбол

Клубы Мир РПЛ выдвинули директора «Ахмата» и президента «Сочи» в кандидаты в исполком РФС.

«Клубы РПЛ на общем собрании лиги проголосовали за выдвижение в кандидаты в исполком РФС от АФК «РПЛ» вице-президента и генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова и президента «Сочи» Бориса Ротенберга», – говорится в заявлении лиги.

Также стало известно, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев снял свою кандидатуру с выборов членов в исполком РФС от РПЛ.

«Александр Медведев снял свою кандидатуру с выборов членов в исполком РФС от РПЛ. У нас было две вакансии, была организована процедура выборов.

Выдвинуто было четыре кандидата: Медведев, Сайманов, Айдамиров и Ротенберг. Медведев и Сайманов свои кандидатуры сняли, Айдамирова и Ротенберга все клубы поддержали», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.  

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6 комментариев

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Давид Agabekyan
Опять админресурс почему-то не прокотил
+5
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RSI
Выиграли в честной борьбе))
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Vladislove Dobry
Ответ Давид Agabekyan
Опять админресурс почему-то не прокотил
Ну прям . Ротенберг же . Скоро это станет именем нарицательным .
0
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