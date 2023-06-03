Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет с «Клермоном», «Монако» Головина против «Тулузы»

«ПСЖ» в ранге чемпиона сыграет дома с «Клермоном» в заключительном туре Лиги 1.

Также в субботу « » Александра Головина примет «Тулузу».

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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