Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет с «Клермоном», «Монако» Головина против «Тулузы»
«ПСЖ» в ранге чемпиона сыграет дома с «Клермоном» в заключительном туре Лиги 1.
Также в субботу «Монако» Александра Головина примет «Тулузу».
38-й тур
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Стад Франсуа Коти»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Аббе-Дешам»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Альянц Ривьера»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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