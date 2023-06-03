Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет с «Клермоном», «Монако» Головина против «Тулузы»

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«ПСЖ» в ранге чемпиона сыграет дома с «Клермоном» в заключительном туре Лиги 1.

Также в субботу «Монако» Александра Головина примет «Тулузу».

Чемпионат Франции

38-й тур

Аяччо – Марсель
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Стад Франсуа Коти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осер – Ланс
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Клермон
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Ренн
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Монпелье
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Труа – Лилль
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Тулуза
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Страсбур
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Анжер
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Лион
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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2 комментария

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Fintt
Когда читаю про Монако Головина, с надеждой кажется, что он уже и владелец)
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che kaif
Мбаппе пожелаем офоромить очередную личную награду в виде золотой бутсы лиги1💪
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