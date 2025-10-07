  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шченсны хочет выиграть ЛЧ: «Я игрок «Барселоны» и не могу начинать сезон, не думая об этом. Но и без нее моя карьера не будет неполноценной»
Шченсны хочет выиграть ЛЧ: «Я игрок «Барселоны» и не могу начинать сезон, не думая об этом. Но и без нее моя карьера не будет неполноценной»

Войчех Шченсны заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Я игрок «Барселоны» и не могу начинать сезон, не думая о победе в Лиге чемпионов.

Это естественно, но даже если я ее не выиграю, моя карьера не станет неполноценной», – сказал польский вратарь в интервью Sport.pl. 

Шченсны выступает за «Барселону» с 2024 года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoВойчех Шченсны
logoЛига чемпионов УЕФА
