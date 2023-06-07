Гендиректор «Рубина» о целях: «Сразу попасть в топ-5 тяжело, но все возможно. Выходим в РПЛ не для того, чтобы быть мальчиками для битья»

Гендиректор «Рубина» Александр Айбатов рассказал о целях клуба после выхода в Мир РПЛ.

«Мы выходим в не для того, чтобы быть мальчиками для битья. У нас нет минимальной задачи не вылететь. Мы будем сражаться в каждом матче, чтобы занять самые высокие места. «Зенит», «Спартак» или ЦСКА – нам неважно против кого играть. У нас серьезный настрой на победы в следующем сезоне. Мы никого не боимся и будем играть против всех с одинаковой установкой победить.

Да, сразу занять место в топ-5 будет тяжело, но все возможно. Будем к этому стремиться. Наша цель на сезон – побеждать в каждом матче», – сказал Айбатов.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?