Защитник «Рубина» Мартынович о селекции под РПЛ: «Три-четыре человека как минимум нужно»
Александр Мартынович считает, что «Рубину» нужно усилить 3-4 позиции перед стартом сезона Мир РПЛ.
— На что «Рубин» с нынешним составом может претендовать в РПЛ? Сильно надо будет усиливаться под Премьер-лигу?
— Думаю, ни одна команда, которая выходила из Первой лиги, не оставляла 100-процентный состав. У нас есть позиции, где уходят футболисты. Поэтому три-четыре человека как минимум нужно.
А там дальше я не знаю, как действовать. Это уже больше вопросы к руководству клуба. Мы люди зависимые. А вся селекция и комплектация на тренере и руководстве, – сказал защитник «Рубина».
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
1 комментарий