Защитник «Рубина» Мартынович о селекции под РПЛ: «Три-четыре человека как минимум нужно»

Александр Мартынович считает, что «Рубину» нужно усилить 3-4 позиции перед стартом сезона Мир РПЛ.

— На что «Рубин» с нынешним составом может претендовать в ? Сильно надо будет усиливаться под Премьер-лигу?

— Думаю, ни одна команда, которая выходила из Первой лиги, не оставляла 100-процентный состав. У нас есть позиции, где уходят футболисты. Поэтому три-четыре человека как минимум нужно.

А там дальше я не знаю, как действовать. Это уже больше вопросы к руководству клуба. Мы люди зависимые. А вся селекция и комплектация на тренере и руководстве, – сказал защитник « ».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы