Защитник «Рубина» Мартынович о селекции под РПЛ: «Три-четыре человека как минимум нужно»

Теги Рубин премьер-лига Россия Александр Мартынович Футбол

Александр Мартынович считает, что «Рубину» нужно усилить 3-4 позиции перед стартом сезона Мир РПЛ.

— На что «Рубин» с нынешним составом может претендовать в РПЛ? Сильно надо будет усиливаться под Премьер-лигу?

— Думаю, ни одна команда, которая выходила из Первой лиги, не оставляла 100-процентный состав. У нас есть позиции, где уходят футболисты. Поэтому три-четыре человека как минимум нужно.

А там дальше я не знаю, как действовать. Это уже больше вопросы к руководству клуба. Мы люди зависимые. А вся селекция и комплектация на тренере и руководстве, – сказал защитник «Рубина».

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1 комментарий

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Kvakin
Правильно ответил на бестолковый вопрос.
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