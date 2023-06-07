Саплинов интересен клубам РПЛ. У него заканчивается контракт с «Ростовом»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Саплинов Андрей Талаев Футбол

Агент Александра Саплинова сообщил об интересе к хавбеку со стороны клубов Мир РПЛ.

Минувший сезон 25-летний игрок провел в аренде в «Рубине».

Александр возвращается в «Ростов»?

– Да, но у него сейчас заканчивается контракт с «Ростовом». Мы будем искать команду, в которой он сможет получить игровую практику.

– У него есть на руках предложения?

– Есть интерес, конкретных предложений на руках пока нет.

– Речь идет о командах РПЛ?

– Да, – сказал Андрей Талаев.

Статистика Саплинова – здесь.

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