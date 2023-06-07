Саплинов интересен клубам РПЛ. У него заканчивается контракт с «Ростовом»
Агент Александра Саплинова сообщил об интересе к хавбеку со стороны клубов Мир РПЛ.
Минувший сезон 25-летний игрок провел в аренде в «Рубине».
– Александр возвращается в «Ростов»?
– Да, но у него сейчас заканчивается контракт с «Ростовом». Мы будем искать команду, в которой он сможет получить игровую практику.
– У него есть на руках предложения?
– Есть интерес, конкретных предложений на руках пока нет.
– Речь идет о командах РПЛ?
– Да, – сказал Андрей Талаев.
Статистика Саплинова – здесь.
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