Саплинов интересен клубам РПЛ. У него заканчивается контракт с «Ростовом»

Агент Александра Саплинова сообщил об интересе к хавбеку со стороны клубов Мир РПЛ.

Минувший сезон 25-летний игрок провел в аренде в « ».

– возвращается в « »?

– Да, но у него сейчас заканчивается контракт с «Ростовом». Мы будем искать команду, в которой он сможет получить игровую практику.

– У него есть на руках предложения?

– Есть интерес, конкретных предложений на руках пока нет.

– Речь идет о командах ?

– Да, – сказал Андрей Талаев.

Статистика Саплинова – здесь.

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