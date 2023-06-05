Сергей Семак: «Зениту» не хватало Виража. Но все ключевые матчи мы провели при большом числе болельщиков – это показатель, насколько команду любят в городе»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

Сергей Семак рассказал, что «Зениту» не хватало поддержки Виража.

Активные болельщики петербуржцев перестали посещать матчи команды после введения Fan ID на «Газпром Арене».

«Конечно, нам не хватало Виража, это особенная атмосфера, это активные болельщики, которые поддерживали нас с первой до последней секунды. Не хватало этого и команде, и атмосфере стадиона.

Но все ключевые матчи мы провели при большом количестве болельщиков. Это показатель того, насколько любят команду в городе и насколько им важен результат.

Чемпионский парад? Это было потрясающе, все игроки до сих пор вспоминают это шоу, которое устроили нам фанаты. Незабываемые впечатления», – сказал тренер «Зенита» в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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36 комментариев

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Fight.And.Win
Показатель насколько в городе любят ходить на футбол по бесплатным билетам
+48
-17
+31
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Vićtor Diaź
Богданыч, не лукавь!
Большое число зрителей не равно вираж.
Без виража были бюджетники, которые пришли туда за водой и сосиской. Они не поддерживали команду, а просто смотрели за игрой.
Мне даже после ЧМ-2018 было кайфово вернуться на трибуны именно на чемпионат России, потому что от виража поддержка запредельная, а во время матчей сборной наш максимум это «Рра-Се-Яя, Рра-Се-Яя!!!»
+27
-12
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KOTOV71
О, сейчас представители " всей страны", будут опровергать.в " методичках" не так всё!
+11
-6
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Виктор
Ответ Evgeny Valyaev
Был бы Семак принципиальным (то не работал бы в Зените), то вышел бы и сказал, что фан айди нужно отменять, без виража играть плохо, поддержки не хватает, что футбол для зрителей и ограничения тут не нужны. Нет, Семак всегда будет Семаком - удобным менеджером для Зенита, который никогда не пойдет против линии корпорации/партии. Будет рассказывать, как клуб любят в городе. Да всем ясно, что любят. Но когда фан айди нет, то не нужно было бы билеты раздавать бесплатно. Когда на Зените много якобы людей на стадионе и тишина при этом - это ужасно.
Почти 50 000 на матче со Спартаком, 30 000 на последнем, ничего не значащем матче с Факелом(на который в Москве никогда столько не соберётся) это не поддержка? И да, расскажи-ка нам, кто из тренеров высказал твой бред?
+8
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Owen_the_Simple
Ответ фахитос
Болельщики Зенита как вот вы реагируете на популистские заявления вашего главного тренера?
Спокойно. Его не ради заявлений в клуб приглашали.
+5
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Дмитрий9779
😁😁😁московские партнёры пришли на ветку где про их середняк ни слова,но комплексы у зенитчиков,не перепутайте.
+12
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Виктор
Ответ Severfan
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Да всё равно, как не ходил на стадион, так и не будешь ходить.
+3
-1
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Алексей Ненахов
Ответ Vićtor Diaź
Богданыч, не лукавь! Большое число зрителей не равно вираж. Без виража были бюджетники, которые пришли туда за водой и сосиской. Они не поддерживали команду, а просто смотрели за игрой. Мне даже после ЧМ-2018 было кайфово вернуться на трибуны именно на чемпионат России, потому что от виража поддержка запредельная, а во время матчей сборной наш максимум это «Рра-Се-Яя, Рра-Се-Яя!!!»
Может и захейтят 1000рублевые , но без Виража Зенит унылое зрелище как и весь наш футбол , вираж гнал команду красочное боление было и ездил за командой на выезде , сейчас сплошной цирк , кордебалет с флагами , и заводящими которые кроме «вперёд Зенит» придумать не могут
P.s в общем к чему я , людей которые всегда были с клубом и болели за него всей душой , просто выкинули как ненужных хлам …
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Ivan Petrov
Ответ fil_spb
Ну да, 30+ тыс. бюджетников. Да ещё не единоразово собрали, а 2-3 раза в месяц. Фиг знает кем надо быть, чтобы в такое верить. Ну и странное удивление что люди пришедшие смотреть футбол "просто смотрели футбол". Они и не обязаны были ничего другого делать. Хотят кричат, хотят молча смотрят. Их дело.
Ну что ты тут рассказываешь? Ваши же СМИ писали,да и лично знаю как школьников с лен области согнали
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Ivan Petrov
Ответ Павел Светлов
не надоела мантра?
Мантра то правдивая. А у кого правда,тот и прав
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Алексей Ненахов
Ответ Виктор
Почти 50 000 на матче со Спартаком, 30 000 на последнем, ничего не значащем матче с Факелом(на который в Москве никогда столько не соберётся) это не поддержка? И да, расскажи-ка нам, кто из тренеров высказал твой бред?
Сходить на футбол на халяву , а ещё и могут тыщенку заплатит , вся поддержка Зенита
+3
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xoms
Нет атмосферы, нет эмоций, только какие-то судари бьют в барабаны, ну и на трибунах хлопанье в ладоши от барабанов* которых пригнали.
Какой смысл ходить на такой футбол, фан уйди это не про безопасность!
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вовочка6762
Чья была идея зрителей силком затаскивать на стадион ?
Семак или Медведев ?
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ezhik38
Нам так не хватало Виража, что мы им даже сцену построили, чтобы они вернулись...))
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евГений
Ответ Fight.And.Win
Показатель насколько в городе любят ходить на футбол по бесплатным билетам
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Burel
Ответ евГений
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Severfan
Ответ Виктор
Да всё равно, как не ходил на стадион, так и не будешь ходить.
с чего это ты решил
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Burel
Ответ Алексей Ненахов
Сходить на футбол на халяву , а ещё и могут тыщенку заплатит , вся поддержка Зенита
ещё хот-дог бесплатный
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Burel
Ответ KOTOV71
О, сейчас представители " всей страны", будут опровергать.в " методичках" не так всё!
Клуб искусственный, и болельщики такие же
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Severfan
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