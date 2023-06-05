Сергей Семак: «Зениту» не хватало Виража. Но все ключевые матчи мы провели при большом числе болельщиков – это показатель, насколько команду любят в городе»

Сергей Семак рассказал, что «Зениту» не хватало поддержки Виража.

Активные болельщики петербуржцев перестали посещать матчи команды после введения Fan ID на « ».

«Конечно, нам не хватало Виража, это особенная атмосфера, это активные болельщики, которые поддерживали нас с первой до последней секунды. Не хватало этого и команде, и атмосфере стадиона.

Но все ключевые матчи мы провели при большом количестве болельщиков. Это показатель того, насколько любят команду в городе и насколько им важен результат.

Чемпионский парад? Это было потрясающе, все игроки до сих пор вспоминают это шоу, которое устроили нам фанаты. Незабываемые впечатления», – сказал тренер « » в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада»

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