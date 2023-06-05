Сергей Семак: «Зениту» не хватало Виража. Но все ключевые матчи мы провели при большом числе болельщиков – это показатель, насколько команду любят в городе»
Сергей Семак рассказал, что «Зениту» не хватало поддержки Виража.
Активные болельщики петербуржцев перестали посещать матчи команды после введения Fan ID на «Газпром Арене».
«Конечно, нам не хватало Виража, это особенная атмосфера, это активные болельщики, которые поддерживали нас с первой до последней секунды. Не хватало этого и команде, и атмосфере стадиона.
Но все ключевые матчи мы провели при большом количестве болельщиков. Это показатель того, насколько любят команду в городе и насколько им важен результат.
Чемпионский парад? Это было потрясающе, все игроки до сих пор вспоминают это шоу, которое устроили нам фанаты. Незабываемые впечатления», – сказал тренер «Зенита» в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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Большое число зрителей не равно вираж.
Без виража были бюджетники, которые пришли туда за водой и сосиской. Они не поддерживали команду, а просто смотрели за игрой.
Мне даже после ЧМ-2018 было кайфово вернуться на трибуны именно на чемпионат России, потому что от виража поддержка запредельная, а во время матчей сборной наш максимум это «Рра-Се-Яя, Рра-Се-Яя!!!»
P.s в общем к чему я , людей которые всегда были с клубом и болели за него всей душой , просто выкинули как ненужных хлам …
Какой смысл ходить на такой футбол, фан уйди это не про безопасность!
Семак или Медведев ?