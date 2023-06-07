Орлов считает Акинфеева лучшим вратарем РПЛ: «По-прежнему уверен в себе, надежен, не «пожарит»

Геннадий Орлов считает Игоря Акинфеева лучшим голкипером Мир РПЛ.

« по-прежнему нет равных. Надежен, хладнокровен, выручал ЦСКА.

Знаете, последние годы все чаще стали говорить, что наши вратари должны больше играть ногами, в отдельных командах делают упор на этом компоненте. Но что мы видим? Сколько ошибок допускают вратари, причем результативных?

Сразу же на ум приходит Песьяков из «Ростова». Кержаков, надо признать, не очень хорошо играет ногами. А Ломаев вообще слишком далеко выходит из ворот, авантюрен. До добра это все пока не доводит.

Акинфеев играет в старой манере, не «пожарит». Если отдает передачу ногой, то делает это точно. Он по-прежнему уверен в себе и поддерживает себя в отличной физической форме, все еще прыгуч, нет проблем с реакцией. Хотя порой ему и не требуется совершать сложные прыжки.

Почему? Игорь великолепно выбирает позицию, читает эпизод и оказывается в той точке, куда прилетает мяч. Это опыт, помноженный на трудолюбие и природный талант», – сказал комментатор.

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