«Ювентус» может купить защитника «Реала» Васкеса за 6-8 млн евро. Стороны контактируют

«Ювентус» заинтересован в защитнике «Реала» Лукасе Васкесе.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, мадридцы оценивают 31-летнего испанца в 6-8 млн евро.

Туринцы считают Васкеса кандидатом номер один на правый фланг. Стороны уже контактировали.

В текущем сезоне защитник провел 23 матча и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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