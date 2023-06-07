«Ювентус» может купить защитника «Реала» Васкеса за 6-8 млн евро. Стороны контактируют

Теги Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Лукас Васкес деньги Футбол

«Ювентус» заинтересован в защитнике «Реала» Лукасе Васкесе.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, мадридцы оценивают 31-летнего испанца в 6-8 млн евро.

Туринцы считают Васкеса кандидатом номер один на правый фланг. Стороны уже контактировали.

В текущем сезоне защитник провел 23 матча и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Los Galácticos
Считать Васкеса полноценным защитником это абсурд, он может справа сыграть хоть в полузащите, хоть в нападении, начинал в Реале впервую очередь как игрок атаки.
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ten Hag
Ответ Muhammad Juraev
Считать Васкеса полноценным футболистом, вот что абсурд!
Полезнее Фати и Феррана будет явно :)
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Дэвид_Мойес
Ответ Los Galácticos
Считать Васкеса полноценным защитником это абсурд, он может справа сыграть хоть в полузащите, хоть в нападении, начинал в Реале впервую очередь как игрок атаки.
А это к кому претензия?
Юве его явно рассматривает на замену Куадрадо, то есть в зависимости от схемы он будет латералем, защитником или полузащитником.
В заголовке он справедливо назван защитником, поскольку в Реале теперь только там и играет.
https://www.transfermarkt.com/lucas-vazquez/leistungsdaten/spieler/221316/plus/0?saison=2022
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Алексей Гусев
ммм да уж...
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Timur Sagitov
И бесплатно Асенсио.
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ten Hag
Ответ Los Galácticos
Считать Васкеса полноценным защитником это абсурд, он может справа сыграть хоть в полузащите, хоть в нападении, начинал в Реале впервую очередь как игрок атаки.
Васкес универсальный игрок бровки :)
А начинал в нападении на краю
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Timur Sagitov
Ответ Los Galácticos
Считать Васкеса полноценным защитником это абсурд, он может справа сыграть хоть в полузащите, хоть в нападении, начинал в Реале впервую очередь как игрок атаки.
Ну и Куадрадо раньше играл выше.
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