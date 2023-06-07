«Ювентус» может купить защитника «Реала» Васкеса за 6-8 млн евро. Стороны контактируют
«Ювентус» заинтересован в защитнике «Реала» Лукасе Васкесе.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, мадридцы оценивают 31-летнего испанца в 6-8 млн евро.
Туринцы считают Васкеса кандидатом номер один на правый фланг. Стороны уже контактировали.
В текущем сезоне защитник провел 23 матча и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Юве его явно рассматривает на замену Куадрадо, то есть в зависимости от схемы он будет латералем, защитником или полузащитником.
В заголовке он справедливо назван защитником, поскольку в Реале теперь только там и играет.
https://www.transfermarkt.com/lucas-vazquez/leistungsdaten/spieler/221316/plus/0?saison=2022
А начинал в нападении на краю