Леау, Тео, Меньян и Тонали недовольны тем, что «Милан» уволил Мальдини и Массару (Calciomercato)
Ключевые футболисты «Милана» негативно отреагировали на увольнение Паоло Мальдини.
Технический директор отправлен в отставку по решению владельца клуба Джерри Кардинале. Покинет свою должность и спортивный директор Фредерик Массара.
Как сообщает Calciomercato, футболисты разочарованы таким шагом. Тео Эрнандес, Майк Меньян, Рафаэл Леау и Сандро Тонали плохо восприняли новость, поскольку считают себя многим обязанными как Мальдини, так и Массаре.
Официально об уходе менеджеров будет объявлено в ближайшее время.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Кардинале — полный ппц.