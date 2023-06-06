Леау, Тео, Меньян и Тонали недовольны тем, что «Милан» уволил Мальдини и Массару (Calciomercato)

Ключевые футболисты «Милана» негативно отреагировали на увольнение Паоло Мальдини.

Технический директор отправлен в отставку по решению владельца клуба . Покинет свою должность и спортивный директор .

Как сообщает Calciomercato, футболисты разочарованы таким шагом. , Майк Меньян, и Сандро Тонали плохо восприняли новость, поскольку считают себя многим обязанными как , так и Массаре.

Официально об уходе менеджеров будет объявлено в ближайшее время.

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