Леау, Тео, Меньян и Тонали недовольны тем, что «Милан» уволил Мальдини и Массару (Calciomercato)

Теги Милан Паоло Мальдини серия А Италия Майк Меньян Тео Эрнандес Рафаэл Леау Сандро Тонали Фредерик Массара Джерри Кардинале Футбол

Ключевые футболисты «Милана» негативно отреагировали на увольнение Паоло Мальдини.

Технический директор отправлен в отставку по решению владельца клуба Джерри Кардинале. Покинет свою должность и спортивный директор Фредерик Массара.

Как сообщает Calciomercato, футболисты разочарованы таким шагом. Тео Эрнандес, Майк Меньян, Рафаэл Леау и Сандро Тонали плохо восприняли новость, поскольку считают себя многим обязанными как Мальдини, так и Массаре.

Официально об уходе менеджеров будет объявлено в ближайшее время.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
Болельщикам нужно устроить настоящую забастовку и протест против действий клуба, вплоть до отказа от посещения домашних матчей.
Кардинале — полный ппц.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Не удивлюсь, если ещё и Пиоли в ближайшее время выкинут
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
По сути, большая часть движущей силы Милана негативно восприняли новости. Когда такое происходит - жди беды, чего не хотелось бы совсем видеть в Милане, который только вроде окончательно оклемался.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan Ibra
Златан из дома - мыши в пляс. Только Милан вроде вдохнул воздуха в лёгкие, а тут такой удар. Как вообще можно уволить Мальдини?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
Ответ London.is.blue
Нормально так руководство поюзало Мальдини. Продлили игроков и выставили за дверь Пауло) Думаю Меньяну нужно срочно переходить в Челси!
А что в середняке лондонском делать? На потуги мудрика смотреть, а по вторникам/средам ЛЧ по телевизору?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
У меня просто шок, я не верю, что происходящие творится наяву.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Да, уж. А кто будет тут доволен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Их прекрасно понять можно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0rbit
Ответ London.is.blue
Нормально так руководство поюзало Мальдини. Продлили игроков и выставили за дверь Пауло) Думаю Меньяну нужно срочно переходить в Челси!
Меньян недоволен уходом Паоло, а не заболел пограничным расстройством личности же.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
Ответ London.is.blue
Челси в свой худший сезон за 30 лет : Челси 3-0 Милан Милан 0-2 Челси Все что нужно знать об уровне Серии А и миланского середняка. Про Мудрика говорит фанат команды, в которой бегают Мессиасы, Круничи, Калабрии и прочие ноунеймы, которые в Челси могли бы бутсы шнуровать игрокам мирового класса)
12 место, чел. Иди обтекай и не тявкай на самый великий клуб Италии. Твоему середняку до Милана пердеть и пердеть, даже с миллиардным балблом, которое у вас есть уже 20 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Аркадич
Ответ Roman Araslanov
Не удивлюсь, если ещё и Пиоли в ближайшее время выкинут
Не, Пиоли не уволят. Он не требует трансферов, готов работать с тем, что дают, в раздевалке атмосфера более-менее. Еще и результаты показывает удовлетворительные. Как раз то, что нужно американцам.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий