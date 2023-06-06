Пиоли останется в «Милане», несмотря на уход Мальдини и Массары

Стефано Пиоли останется на посту главного тренера «Милана».

Вчера стало известно, что итальянский клуб уволил технического директора и спортивного директора . У них возникли разногласия с владельцем « ».

Эти отставки не повлияют на будущее в клубе, сообщает Джанлука Ди Марцио. Руководство намерено сохранить тренера, сам специалист даже не думал об уходе.

В прошедшем сезоне Серии А «Милан» занял 4-е место, набрав 70 очков.

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