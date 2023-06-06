Пиоли останется в «Милане», несмотря на уход Мальдини и Массары

Теги Милан Паоло Мальдини Стефано Пиоли серия А Италия Фредерик Массара Футбол

Стефано Пиоли останется на посту главного тренера «Милана».

Вчера стало известно, что итальянский клуб уволил технического директора Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару. У них возникли разногласия с владельцем «Милана».

Эти отставки не повлияют на будущее Пиоли в клубе, сообщает Джанлука Ди Марцио. Руководство намерено сохранить тренера, сам специалист даже не думал об уходе. 

В прошедшем сезоне Серии А «Милан» занял 4-е место, набрав 70 очков. 

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18 комментариев

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Амин Чич
По моему Мальдини уже увольняли, но потом возвращали! Думаю, что и в следующем сезоне вернут, но на другую должность
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Сэйлор Мун
Ответ Dimario
Пиоли по-хорошему тоже мог бы уйти, в знак солидарности. без работы бы явно не остался.
Мальдини ушел ))) какой кошмар. Пиоли нужно тоже уйти, болельщикам перестать болеть за клуб и не ходить на матчи, Милан нужно тоже расформировать. В знак солидароности. Ведь САМ Мальдини ушел... а нет, стоп, он не сам ушел, его выперли за неумение продавать игроков, и за провальное летнее ТО, во многом благодаря которому Милан только чудом попал в следующую ЛЧ.
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Блуждающий странник
Учитывая, что Мальдини прямым текстом говорил о необходимом усилении, то не стоит ждать хороших трансферов. Этот клоун будет выжимать из Милана все соки, не стоит ждать Милинковича-Савича, стоит ждать дешевых ноунеймов из Франции, которых можно будет продать подороже. Жалко Леау, что продлил контракт. Ничего хорошего от сезона не жду. Милан воспринимался всеми как семья, атмосфера в команде была на самом высоком уровне, а с уходом Мальдини магия и вера в успех может пропасть, ещё и Ибра ушел
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JamesBulger7
Значит прогресса Милану не видать в ближайшее время
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Милан37
Ещё бы Кардинале уволил Пиоли после Скудетто и 1/2 финала ЛЧ, деньги лучше дай на трансферы ! ...
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Милан37
Ответ Блуждающий странник
Учитывая, что Мальдини прямым текстом говорил о необходимом усилении, то не стоит ждать хороших трансферов. Этот клоун будет выжимать из Милана все соки, не стоит ждать Милинковича-Савича, стоит ждать дешевых ноунеймов из Франции, которых можно будет продать подороже. Жалко Леау, что продлил контракт. Ничего хорошего от сезона не жду. Милан воспринимался всеми как семья, атмосфера в команде была на самом высоком уровне, а с уходом Мальдини магия и вера в успех может пропасть, ещё и Ибра ушел
Полностью согласен !
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Милан37
Ответ JamesBulger7
Значит прогресса Милану не видать в ближайшее время
Скудетто и 1/2 ЛЧ нормальный такой прогресс да ?
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