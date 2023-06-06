Пиоли останется в «Милане», несмотря на уход Мальдини и Массары
Стефано Пиоли останется на посту главного тренера «Милана».
Вчера стало известно, что итальянский клуб уволил технического директора Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару. У них возникли разногласия с владельцем «Милана».
Эти отставки не повлияют на будущее Пиоли в клубе, сообщает Джанлука Ди Марцио. Руководство намерено сохранить тренера, сам специалист даже не думал об уходе.
В прошедшем сезоне Серии А «Милан» занял 4-е место, набрав 70 очков.
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