Литвинов о потере «Спартаком» 2-го места: «Не забирали очки там, где нам надо. Дали возможность ЦСКА нас обойти»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов считает, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА.

ЦСКА стал серебряным призером Мир РПЛ (58 очков в 30 играх), «Спартак» – бронзовым (54).

– Чего все-таки не хватило «Спартаку», чтобы не провалить весну?

– Думаю, выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы.

Но мы уже смотрим вперед. Сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона.

– Можно ли сказать, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА?

– Да. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти, – сказал полузащитник «Спартака». 

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2 комментария

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Павел Колесников
Армейцам нужна была победа в матче для завоевания серебра, они вышли и 4 положили Ростову в первом тайме, а вы не смогли НН+КС ни одного забить.
Исправляться нужно!
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проиграли второе место сами, но в тоже время нужно отмечать и цска, который прошёл успешно весну, выводы нужно делать соответствующие и забирать "свои" очки, более стабильные клубы оказались выше...
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