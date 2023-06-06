Литвинов о потере «Спартаком» 2-го места: «Не забирали очки там, где нам надо. Дали возможность ЦСКА нас обойти»
Руслан Литвинов считает, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА.
ЦСКА стал серебряным призером Мир РПЛ (58 очков в 30 играх), «Спартак» – бронзовым (54).
– Чего все-таки не хватило «Спартаку», чтобы не провалить весну?
– Думаю, выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы.
Но мы уже смотрим вперед. Сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона.
– Можно ли сказать, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА?
– Да. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти, – сказал полузащитник «Спартака».
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