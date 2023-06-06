Перес – Бензема: «Ты войдешь в историю «Реала» как одна из величайших легенд. Мы очень гордимся тобой»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес обратился к Кариму Бензема в связи с уходом форварда из «Реала».

«Сегодня для меня очень трудный день, когда на ум приходят воспоминания и эмоции, пережитые за последние 14 лет. С момента объявления о прощании с Каримом я наблюдал огромную печаль у мадридцев и футбольных болельщиков, которые были тронуты магией такого футболиста, как Карим.

Дорогой Карим, ты стал одним из лучших игроков всех времен. Мы видели, как ты невероятно выступаешь с нашей эмблемой по всему миру. И ни один мадридиста никогда этого не забудет. Мы все очень гордимся тобой. 

Ты приехал сюда очень молодым и стал символом и одной из наших великих легенд. С твоим пониманием футбола, твоими голами... Тебе удалось растрогать нас. Ты был и остаешься необыкновенным футболистом. Некоторым потребовалось время, чтобы понять твой уровень.

Ты защищал ценности «Мадрида». Ты был примером во всем. Сегодня ты покидаешь «Мадрид» с любовью всего мира. Здесь ты преодолел много препятствий. Ты знал, как преодолеть давление, связанное с тем, что значит играть в лучшем клубе мира.

Дорогой Карим, сегодня также день, когда нужно быть счастливым. Ты войдешь в историю «Мадрида» как одна из величайших легенд. Никто не выиграл больше тебя с мадридским «Реалом». 

Ты заканчиваешь свое пребывание в мадридском «Реале», имея «Золотой мяч». Дорогие друзья, сегодня уходит один из самых невероятных футболистов в нашей истории.

Карим, ты был примером поведения и профессионализма в нашем клубе. Как президент, я должен сказать тебе, что за все эти годы я не знал, как можно сказать «но» о твоем поведении. Ты заслужил право решать свою судьбу. Будущее, которое принадлежит только тебе, и мы должны уважать его.

Бензема, ты являешься примером для всех детей, независимо от того, играют они в футбол или нет. Ты заслужил право выбирать свою судьбу. Мы можем только уважать это.

Спасибо тебе, Карим, за эту историю футбольной любви, которую мы уже прожили вместе и которая останется в веках», – сказал президент «Реала». 

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jqzn88xn6n
Не каждый игрок удостоен таких слов от Переса! Уважение!🙏🏻
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Уходит эпоха. Легенда Мадрида, умнейших игрок, который на поле умел все, спасибо ему за столько лет проведенных на Бернабеу, творил магию на поле. Ну и столько рекордов переписал на свое имя. Удачи ему в дальнейшем. Ну и такие слова и лестные эпитеты в адрес Карима от Флорентино действительно говорят о многом.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
За все то время пока Бензема был в клубе, он не ставил никаких ультиматумов, не устраивал скандалов, не выдвигал заоблачных требований. Всегда тихо, мирно, продлевал контракт и полностью отдавался команде. Сначала как подносчик (лучший ассистент в истории Мадрида) , потом голеадор. Настоящий профессионал и абсолютно заслужено легенда клуба!
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Луизао фром мексика
Алжирский эмигрант должен сидеть за решёткой , а не выигрывать зм, как фанат бчк говорю
Как болельщик барсы говорю, мне жаль что у нас такие больные фанаты🤦
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дворовый футболист
Не был бы Роналду таким офигевшим, Реал замутил бы ему такое же прощание
Теперь смотри на Бенза и завидуй
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
У Флорентино годные спичрайтеры, текст тронул до глубины души.👏👍😉
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oka79410
действительно, карим вписал себя в историю реала золотыми буквами. сложно будет представить его вне "мадрида". все болельщики будут вспоминать его с теплотой, ведь он столько отдал этой эмблеме
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Cruel Snake
За все то время пока Бензема был в клубе, он не ставил никаких ультиматумов, не устраивал скандалов, не выдвигал заоблачных требований. Всегда тихо, мирно, продлевал контракт и полностью отдавался команде. Сначала как подносчик (лучший ассистент в истории Мадрида) , потом голеадор. Настоящий профессионал и абсолютно заслужено легенда клуба!
вот именно!!! это и есть легенда!! тот кто отдает клубу больше чем имеет от клуба и себя отодвигает на второй план.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Roni7730
Бензема хороший игрок но ни один игрок в истории Реала не дотянуть до уровень Роналду.
"Никто не выиграл больше тебя с мадридским «Реалом»"- со спутника была зафиксирована большая вспышка на территории СА😭
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Roni7730
Бензема хороший игрок но ни один игрок в истории Реала не дотянуть до уровень Роналду.
Видели мы уровень твоего кришти после ухода из реала, а Карим за это время выиграл ЛЧ и 3 раза доходил до полуфинала)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caballero del honor
Ответ Мирзоанис Якубов
В кои-то веки Дон Флорентино после историй с Раулем, Касильясом и Рамосом научился достойно провожать легенд клуба. Ну, лучше поздно, чем никогда
Нет, Флорентино всегда всё умел. Просто он как президент смотрит на игроков с точки зрения клуба и никак иначе. Если игрок, пусть даже и заслуженный, начинает грустить, что-то требовать, не соглашаться, перечить, жаловаться, выбивать контакт пожирнее, он автоматически (и заслуженно) теряет авторитет в глазах клуба. Карим же — эталлон поведения и отношения к делу. Не говоря уж о том, что по уровню футбольного интеллекта практически недосягаем для остальных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Traxyla
Ответ Pb-SE
Очень жаль, что Йерро, Рауль и Касильяс были такими офигевшими.
с Раулем нормально попрощались .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Как болельщик барсы говорю, мне жаль что у нас такие больные фанаты🤦
А я как болельщик Барсы, хоть и был всегда против КриРо, он более огорчал в Эль классико, но признаю, что последний больше пользы принёс Реалу и вклад его значимее и весомее Бенза. Кстати при КриРо Бенз был его оруженосцем, всего лишь подавал мячи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M.H.S
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Как болельщик барсы говорю, мне жаль что у нас такие больные фанаты🤦
он не болельщик барсы. если внимательно читать, сам поймёшь. он просто хочет, создать ещё больше неприязни фанатам барсы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Все правильно сказал. Бензема навсегда останется легендой Реала 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timeofinjoy
А можно список простых легенд, без приставки величайших?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрос Кот
Перес с годами стал сентиментальным,потерял хватку. Раньше стилем Реала было любую легенду выгонять пинком, с покерфейсом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Botikool
Золотые слова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Не войдёт, а уже вошёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Было бы круто устроить прощальный матч в межсезонье
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Карим Бензема : " я завершу карьеру в "Реале". "другого пути нет" 18 октября 2022
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bostonKG
Звезды уходят и приходят , но Реал в надежных руках и всегда будет в порядке. Hala Madrid!💙
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий