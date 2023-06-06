Флорентино Перес обратился к Кариму Бензема в связи с уходом форварда из «Реала».

«Сегодня для меня очень трудный день, когда на ум приходят воспоминания и эмоции, пережитые за последние 14 лет. С момента объявления о прощании с Каримом я наблюдал огромную печаль у мадридцев и футбольных болельщиков, которые были тронуты магией такого футболиста, как Карим.

Дорогой Карим, ты стал одним из лучших игроков всех времен. Мы видели, как ты невероятно выступаешь с нашей эмблемой по всему миру. И ни один мадридиста никогда этого не забудет. Мы все очень гордимся тобой.

Ты приехал сюда очень молодым и стал символом и одной из наших великих легенд. С твоим пониманием футбола, твоими голами... Тебе удалось растрогать нас. Ты был и остаешься необыкновенным футболистом. Некоторым потребовалось время, чтобы понять твой уровень.

Ты защищал ценности « ». Ты был примером во всем. Сегодня ты покидаешь «Мадрид» с любовью всего мира. Здесь ты преодолел много препятствий. Ты знал, как преодолеть давление, связанное с тем, что значит играть в лучшем клубе мира.

Дорогой Карим, сегодня также день, когда нужно быть счастливым. Ты войдешь в историю «Мадрида» как одна из величайших легенд. Никто не выиграл больше тебя с мадридским «Реалом».

Ты заканчиваешь свое пребывание в мадридском «Реале», имея «Золотой мяч». Дорогие друзья, сегодня уходит один из самых невероятных футболистов в нашей истории.

Карим, ты был примером поведения и профессионализма в нашем клубе. Как президент, я должен сказать тебе, что за все эти годы я не знал, как можно сказать «но» о твоем поведении. Ты заслужил право решать свою судьбу. Будущее, которое принадлежит только тебе, и мы должны уважать его.

, ты являешься примером для всех детей, независимо от того, играют они в футбол или нет. Ты заслужил право выбирать свою судьбу. Мы можем только уважать это.

Спасибо тебе, Карим, за эту историю футбольной любви, которую мы уже прожили вместе и которая останется в веках», – сказал президент «Реала».

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