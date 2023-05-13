Хави об уходе Бускетса: «Надеюсь, Гави и Педри превзойдут нас. «Барса» начинает новую эру»

Теги Барселона Хави Ла Лига Серджи Бускетс Педри Гави Футбол

Хави надеется, что Педри и Гави станут более совершенными игроками, чем он и Серджи Бускетс.

«Мы начинаем новую эру. Бускетс уходит. Та полузащитника, которую мы с ним формировали, была чудесной. Но теперь мы начинаем работать с другими игроками.

Надеюсь, Гави и Педри... Превзойдут нас. Надеюсь. В «Барсе» собраны очень хорошие футболисты. Мы начинаем новую эру», – сказал главный тренер «Барсы».

Хави: «Бускетс – гений. Мы теряем лучшего центрального хавбека в истории «Барсы»

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24 комментария

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falkao2013
Ответ RealJon
бедный де Йонг. сколько еше нужно намеки чтобы он ушел наконец то. плюс там хотят Зубименди, как прямую замену Бускетса
Френки это не замена Бускетсу. Де Йонгу нужен такой игрок как Серхио,чтобы он показывал свой лучший футбол.
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Goofts
Надеюсь, Гави и Педри хотя бы повторят успехи Хави и Бускетса, превзойти будет тяжело
"хотя бы повторить" тоже задача не из легких
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Goofts
Надеюсь, Гави и Педри хотя бы повторят успехи Хави и Бускетса, превзойти будет тяжело
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Иван Лапин
Эра рычага
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Temp LC
Думаю они никогда не достигнут уровня Иньесты и Хави. Да и стиль игры у них разный
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ RealJon
бедный де Йонг. сколько еше нужно намеки чтобы он ушел наконец то. плюс там хотят Зубименди, как прямую замену Бускетса
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в футбольных комментариях, я отвечу: "Называют Де Йонга прямой заменой Бускетса"©️🙃
Вы бы хоть тот Аякс пересмотрели, где Френки якобы опорника играл в 4-2-3-1. Там с ним в паре играл НАСТОЯЩИЙ опорник-якорь Шёне, пока Френки на дриблинге (а не передачами, ещё одно отличие от Бускетса) двигал мяч вперёд, выходя на линию АПЗ🤓
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Зизуха
Если начинает новую эру, значит Месси не будет
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Иван Иванов
Интересно, Левандовски впишется в новую эру в барсе?
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Иван Иванов
Если Хави хочет построить Барселону Гвардиолы 2.0, ,то ему нужно найти новых Пуйоля,маскерано,абидаля иньесту .
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Руслан И
ну не знаю.Слишком Хави и Иньеста были крутые
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Эрик Оганезов
Гави больше на Гаттузо похож )
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Vinnipukh Vinni
Ответ Иван Иванов
Интересно, Левандовски впишется в новую эру в барсе?
Нет, конечно. Он ещё два года отыграет и уйдёт.
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zzzeeerrrooo
Ответ Temp LC
Думаю они никогда не достигнут уровня Иньесты и Хави. Да и стиль игры у них разный
Футбол изменился
Бегунки в приоритете
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