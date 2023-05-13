Хави об уходе Бускетса: «Надеюсь, Гави и Педри превзойдут нас. «Барса» начинает новую эру»
Хави надеется, что Педри и Гави станут более совершенными игроками, чем он и Серджи Бускетс.
«Мы начинаем новую эру. Бускетс уходит. Та полузащитника, которую мы с ним формировали, была чудесной. Но теперь мы начинаем работать с другими игроками.
Надеюсь, Гави и Педри... Превзойдут нас. Надеюсь. В «Барсе» собраны очень хорошие футболисты. Мы начинаем новую эру», – сказал главный тренер «Барсы».
Хави: «Бускетс – гений. Мы теряем лучшего центрального хавбека в истории «Барсы»
Вы бы хоть тот Аякс пересмотрели, где Френки якобы опорника играл в 4-2-3-1. Там с ним в паре играл НАСТОЯЩИЙ опорник-якорь Шёне, пока Френки на дриблинге (а не передачами, ещё одно отличие от Бускетса) двигал мяч вперёд, выходя на линию АПЗ🤓
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