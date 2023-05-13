Хави об уходе Бускетса: «Надеюсь, Гави и Педри превзойдут нас. «Барса» начинает новую эру»

Хави надеется, что Педри и Гави станут более совершенными игроками, чем он и Серджи Бускетс.

«Мы начинаем новую эру. Бускетс уходит. Та полузащитника, которую мы с ним формировали, была чудесной. Но теперь мы начинаем работать с другими игроками.

Надеюсь, и ... Превзойдут нас. Надеюсь. В «Барсе» собраны очень хорошие футболисты. Мы начинаем новую эру», – сказал главный тренер «Барсы».

Хави: «Бускетс – гений. Мы теряем лучшего центрального хавбека в истории «Барсы»