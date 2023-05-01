Невилл о Гюндогане: «Самый недооцененный игрок АПЛ. Их полузащита с Родри и де Брюйне – лучшая»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Бернарду Силва Родри Футбол

Гари Невилл назвал Илкая Гюндогана самым недооцененным игроком АПЛ.

«Говоря о самом недооцененном футболисте в лиге, вы бы наверняка упомянули его, потому что он абсолютно фантастический игрок для «Сити».

Полузащита, состоящая из него, Родри и де Брюйне, безусловно, лучшая. Родри тоже жизненно важен для «Сити», но Гюндоган связывает атаку и оборону, он блестящий игрок, и его чрезвычайно уважают товарищи по команде. С тех пор, как Пеп Гвардиола перестал ротировать и, если хотите, валять дурака с четверкой защитников, Бернарду Силве слева в обороне и своими основными игроками, он по-прежнему один из важнейших игроков команды», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

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12 комментариев

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EAstman
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Доминатор3000
Ответ FanLFC
Недооцененных много, но как фанат Ливерпуля хотел бы отметить Робертсона. Человек имеет рекорд по ассистам среди защитников, отдал больше Эдена Азара сыграв на 30 матчей меньше, является ключевым игроком «красных» уже 5-6 лет. При этом о других левых защитниках говорят во много больше. О Канселу, о Зинченко, о Дэвисе, о Бальде и многих других. Вот кто реально недооценен
Так его и купили ещё за «копейки»
Один из лучших трансферов.
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ChipsRobber
Ну почему же недооцененный. Пеп его очень даже ценит, и этого вполне достаточно.
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Большое сердце Неймара
что-то последние игры не заладились у Гюндогана,много ошибок совершает. может уже мысленно в Барсе находится,куда его все сватают. но Пока до сих пор ему доверяет
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Ман Сити
Ответ FanLFC
Недооцененных много, но как фанат Ливерпуля хотел бы отметить Робертсона. Человек имеет рекорд по ассистам среди защитников, отдал больше Эдена Азара сыграв на 30 матчей меньше, является ключевым игроком «красных» уже 5-6 лет. При этом о других левых защитниках говорят во много больше. О Канселу, о Зинченко, о Дэвисе, о Бальде и многих других. Вот кто реально недооценен
В новости о Гюндогане всем пофик на деревянного робертсона из средняка с 10-го места АПЛ. И насколько это полено якобы кем-то недооценено.
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Spaten
С Де Брюйне и я бы сыграл на Золотой мяч
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Den-is
Судя по матчу с Фулэмом, де Брюйне - это виновник большинства побед Сити. Без него Сити хуже в разы
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Виталий Ан
Давно слежу за Сити. И Гюндоган не является не в коем случае незаменимым. Да хорош, но не более того. Кучу моментов всегда губит. Но стоит признать, что очень часто находится в центре событий. Мяч находит очень часто.
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Иван Иванов
Согласен, Гюндоган сильно прибавил в последние годы. Я пришёл к такому выводу, что Илкая нужно переподписывать и оставлять ещё на 2 года в Сити. Надеюсь Пеп так и сделает. Он ещё принесёт много пользы для горожан. Да и ему самому лучше оставаться в Сити. Если он перейдёт в Барсу, то вполне может глубоко сесть на скамейку. Самому Илкаю будет легче играть в Сити из-за сильных партнёров и шикарной системы.
Идеальный вариант - оставить Гюндо ещё на 2 года в Сити и купить крутого центрального полузащитника летом.
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Виталий Ан
Ответ Den-is
Судя по матчу с Фулэмом, де Брюйне - это виновник большинства побед Сити. Без него Сити хуже в разы
Сильва тоже на одной из главных ролях. По вчерашней игре просто вышел с установкой засушить игру в концовке, а так это мотор команды. Проделывает огромный объем и очень хорошо.
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