Невилл о Гюндогане: «Самый недооцененный игрок АПЛ. Их полузащита с Родри и де Брюйне – лучшая»
Гари Невилл назвал Илкая Гюндогана самым недооцененным игроком АПЛ.
«Говоря о самом недооцененном футболисте в лиге, вы бы наверняка упомянули его, потому что он абсолютно фантастический игрок для «Сити».
Полузащита, состоящая из него, Родри и де Брюйне, безусловно, лучшая. Родри тоже жизненно важен для «Сити», но Гюндоган связывает атаку и оборону, он блестящий игрок, и его чрезвычайно уважают товарищи по команде. С тех пор, как Пеп Гвардиола перестал ротировать и, если хотите, валять дурака с четверкой защитников, Бернарду Силве слева в обороне и своими основными игроками, он по-прежнему один из важнейших игроков команды», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.
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Один из лучших трансферов.
Идеальный вариант - оставить Гюндо ещё на 2 года в Сити и купить крутого центрального полузащитника летом.