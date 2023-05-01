Невилл о Гюндогане: «Самый недооцененный игрок АПЛ. Их полузащита с Родри и де Брюйне – лучшая»

Гари Невилл назвал Илкая Гюндогана самым недооцененным игроком АПЛ.

«Говоря о самом недооцененном футболисте в лиге, вы бы наверняка упомянули его, потому что он абсолютно фантастический игрок для « ».

Полузащита, состоящая из него, Родри и де , безусловно, лучшая. тоже жизненно важен для «Сити», но Гюндоган связывает атаку и оборону, он блестящий игрок, и его чрезвычайно уважают товарищи по команде. С тех пор, как перестал ротировать и, если хотите, валять дурака с четверкой защитников, слева в обороне и своими основными игроками, он по-прежнему один из важнейших игроков команды», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

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