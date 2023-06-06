Серджи Бускетс: «На поле, как в шахматах, нужно все контролировать. Просчитываю все – где находятся партнеры и соперники, что может произойти. Устаю больше умственно, чем физически»

Теги Барселона Ла Лига Серджи Бускетс тактика Футбол

Серджи Бускетс рассказал о ходе своих мыслей во время матча.

«Нужно все контролировать, как в шахматах. Ваши соперники играют с двумя форвардами? Второй нападающий? Линия [атаки] из трех человек? Необходимо знать, где есть свободное пространство, как его создать. Если ваш защитник идет в атаку, кто должен занять эту позицию? Нужно знать это. Я просчитываю все – где находятся мои партнеры по команде, где располагаются соперники, что может произойти в матче – свободный мяч, отскок.

Это все уже изучено. Если делать это постоянно, то, как только вы берете все под контроль, все становится интуитивно понятным. Но для начала надо знать, что где находится и что может произойти. Я должен быть внимателен ко всему, такова моя роль. Нужно отдавать множество установок.

На самом деле, многие тренеры сказали бы мне, что после определенного момента в игре я должен обращать внимание на скамейку запасных, чтобы мне могли сказать, какими будут изменения и замены, чтобы это можно было применить. Нужно все время думать, устаешь скорее умственно, чем физически», – сказал испанский полузащитник, покидающий «Барселону».

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6 комментариев

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RUSLAN USMANKULYYEW
будущий тренер Барсы
+6
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blaugrano
Величайший опорник своего поколения. Игрок, который больше чем амплуа. Никто так не управляет темпом игры, чтением поля и розыгрышом мяча как он.
Бускетс - один из лучших примеров того, что футбол это не только про голы и передачи.
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Андрей Хенто
Неудивительно, ведь не даром Серджи считают одним из умнейших игроков современности.
+2
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<~Inter~>
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
будущий тренер Барсы
И имеет потенциал быть сильнее Хави. Тот всё же никогда не видел всю игру на уровне Бускетса
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Hella black
В последние года Буся уже был не тот ! Но на пике,он был лучшим на своей позиции.
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Сикарио
В атаке пошире, а в защите поуже.
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