Бускетс о Дель Боске в сборной Испании: «Четыре тактики и много свободы. Висенте был прост, спокоен и максимально краток»

Серджи Бускетс рассказал о работе вод руководством Висенте Дель Боске в сборной Испании.

Дель Боске возглавлял сборную с 2008 по 2016 год. Под его руководством сборная выиграла ЧМ-2010 и Евро-2012.

«Всегда важно иметь хорошую команду, но в данном случае [победила] не сила коллектива. Но мы смогли смириться с этим. Висенте был очень хорошим человеком: он сказал нам, что ради команды мы должны сохранять теплые отношения. Не [быть] друзьями, но [не иметь друг с другом] никаких проблем.

Он очень хорошо обращался с игроками. Он был прост, спокоен и максимально краток: четыре тактики и много свободы. Он был великим человеком и тренером».

О поражении от Швейцарии в первом матче ЧМ-2010

«Было очень эмоционально: это была первая игра, и вся Испания винила меня [в пропущенном голе]. Я был молод, я не играл на Евро, и все было на мне. Это было трудное время, но все [в команде] поддерживали меня», – сказал .

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