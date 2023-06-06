Бускетс о Дель Боске в сборной Испании: «Четыре тактики и много свободы. Висенте был прост, спокоен и максимально краток»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Висенте Дель Боске Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс рассказал о работе вод руководством Висенте Дель Боске в сборной Испании.

Дель Боске возглавлял сборную Испании с 2008 по 2016 год. Под его руководством сборная выиграла ЧМ-2010 и Евро-2012.

«Всегда важно иметь хорошую команду, но в данном случае [победила] не сила коллектива. Но мы смогли смириться с этим. Висенте был очень хорошим человеком: он сказал нам, что ради команды мы должны сохранять теплые отношения. Не [быть] друзьями, но [не иметь друг с другом] никаких проблем.

Он очень хорошо обращался с игроками. Он был прост, спокоен и максимально краток: четыре тактики и много свободы. Он был великим человеком и тренером».

О поражении от Швейцарии в первом матче ЧМ-2010

«Было очень эмоционально: это была первая игра, и вся Испания винила меня [в пропущенном голе]. Я был молод, я не играл на Евро, и все было на мне. Это было трудное время, но все [в команде] поддерживали меня», – сказал Бускетс.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Дель Боске использовал готовые наработки из Барселоны, это известный факт.
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton_Right
С Висенте Дель Боске там всё хорошо? Надеемся, жив-здоров, великий тренер-мотиватор?!
А то как-то неожиданно "всплыли" комментарии от Бускетса о нем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wadwill13
Ответ Barca_mania
Дель Боске использовал готовые наработки из Барселоны, это известный факт.
гвардиола использовал наработки ламасии- это известный факт. зидан использовал наработки личного плана роналду- это известный факт. фергюсон использовал готовые наработки английского футбола и класса 92- это известный факт, Бавария использовала наработки качественной инфраструктуры своей , знание рынка и медицинских центров- это известный факт, тренер Аргентины в 86 использовал заранее подготовленную руку марадонны- это известный факт, фифа использовали книгу пеле- чтобы сделать миф о 1000 его голов- это известный факт... чел- ну что за чушь ты несёшь.. иди в школу выучись, получи образование, получи категории тренерский лицензии уефа хотя бы Д для работы с детьми до 16 лет... ну твоё мнение это мнение отмталого человека... читай книги, выходи на улицу, займись своим здоровьем как физическим так и умственным-это известный факт.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ wadwill13
гвардиола использовал наработки ламасии- это известный факт. зидан использовал наработки личного плана роналду- это известный факт. фергюсон использовал готовые наработки английского футбола и класса 92- это известный факт, Бавария использовала наработки качественной инфраструктуры своей , знание рынка и медицинских центров- это известный факт, тренер Аргентины в 86 использовал заранее подготовленную руку марадонны- это известный факт, фифа использовали книгу пеле- чтобы сделать миф о 1000 его голов- это известный факт... чел- ну что за чушь ты несёшь.. иди в школу выучись, получи образование, получи категории тренерский лицензии уефа хотя бы Д для работы с детьми до 16 лет... ну твоё мнение это мнение отмталого человека... читай книги, выходи на улицу, займись своим здоровьем как физическим так и умственным-это известный факт.
да я прочитал больше книг чем ты, и спортом занимаюсь регулярно. Что это за агрессия в мою сторону? научись эмоции контролировать лучше
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Испанский Анчелотти?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Betenya
Ответ Barca_mania
да я прочитал больше книг чем ты, и спортом занимаюсь регулярно. Что это за агрессия в мою сторону? научись эмоции контролировать лучше
Судя по содержанию твоих комментариев, ты даже не поймёшь, с какой стороны за книгу браться :) Не смеши людей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Сикарио
Мадридист Дель Боске выиграл для Испании ЧМ несмотря на все потуги каталонских днищ традиционно обделаться.
Хахахахахаххахахахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий