Альба смеялся во время речи вице-президента «Реала» Бутрагеньо на церемонии прощания с Бускетсом. Игрока «Барсы» раскритиковали
Жорди Альба подвергся критике за смех во время выступления директора «Реала».
В среду вице-президент «Реала» Эмилио Бутрагеньо посетил церемонию прощания «Барселоны» с Серджи Бускетсом, покидающим клуб. Он выступил с речью, отметив выдающуюся карьеру игрока каталонцев.
Во время речи Бутрагеньо Альба начал смеяться и общаться с Серджи Роберто, что попало на камеру. Отмечается, что Жорди смеялся все несколько минут, что длилось выступление представителя «Реала».
За это поведение Альбу активно раскритиковали в соцсетях, обвинив в неуважении. Эпизод разобрали в испанской телепередаче Chiringuito de Jugones, где пришли к выводу, что Альба смеялся над Бутрагеньо.
Смеющийся Альба (второй слева в нижнем ряду) во время речи Бутрагеньо. Фото: defensacentral.com
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А Альбе - минус за колхозное поведение и неуважение!
Правильнее написать: мероприятие в честь завершения игровой карьеры Бускетса в Барселоне.