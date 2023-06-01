Альба смеялся во время речи вице-президента «Реала» Бутрагеньо на церемонии прощания с Бускетсом. Игрока «Барсы» раскритиковали

Жорди Альба подвергся критике за смех во время выступления директора «Реала».

В среду вице-президент «Реала» посетил церемонию прощания «Барселоны» с , покидающим клуб. Он выступил с речью, отметив выдающуюся карьеру игрока каталонцев.

Во время речи Бутрагеньо Альба начал смеяться и общаться с , что попало на камеру. Отмечается, что смеялся все несколько минут, что длилось выступление представителя « ».

За это поведение Альбу активно раскритиковали в соцсетях, обвинив в неуважении. Эпизод разобрали в испанской телепередаче Chiringuito de Jugones, где пришли к выводу, что Альба смеялся над Бутрагеньо.

Смеющийся Альба (второй слева в нижнем ряду) во время речи Бутрагеньо. Фото: defensacentral.com

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