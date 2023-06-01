Альба смеялся во время речи вице-президента «Реала» Бутрагеньо на церемонии прощания с Бускетсом. Игрока «Барсы» раскритиковали

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Эмилио Бутрагеньо Серджи Бускетс Жорди Альба Серджи Роберто Футбол

Жорди Альба подвергся критике за смех во время выступления директора «Реала».

В среду вице-президент «Реала» Эмилио Бутрагеньо посетил церемонию прощания «Барселоны» с Серджи Бускетсом, покидающим клуб. Он выступил с речью, отметив выдающуюся карьеру игрока каталонцев.

Во время речи Бутрагеньо Альба начал смеяться и общаться с Серджи Роберто, что попало на камеру. Отмечается, что Жорди смеялся все несколько минут, что длилось выступление представителя «Реала».

За это поведение Альбу активно раскритиковали в соцсетях, обвинив в неуважении. Эпизод разобрали в испанской телепередаче Chiringuito de Jugones, где пришли к выводу, что Альба смеялся над Бутрагеньо.

Смеющийся Альба (второй слева в нижнем ряду) во время речи Бутрагеньо. Фото: defensacentral.com

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20 комментариев

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TaR
Круто что вице-президент Реала пришел на церемонию игрока Барселоны. Уважение равное величию.
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onegin2007
Ведет себя как Джессика.
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Борис Моисеев
Хорошо, что Бутрагеньо случайно бутылку с водой не уронил. Было бы не до смеху.
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мимоКрокодил
Некрасиво поступил. А с другой стороны подумайте какое величие у Бускетса, что его вице-президент заклятого клуба поздравлял. Поэтому Альбе минус в этом плане однозначно
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JENNINGS
Очередной достойный поступок со стороны представителя «Реала»!
А Альбе - минус за колхозное поведение и неуважение!
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MagicWithoutBorders
«Церемония прощания с Бускетсом» звучит очень странно, с учетом того, что с Бускетсом всё в порядке слава Богу.
Правильнее написать: мероприятие в честь завершения игровой карьеры Бускетса в Барселоне.
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Алексей Петров
а потом плакал
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EmilAshikyan
Альба всегда вел себя как клоун. Симулянт и провокатор. Ну и что, что хорошо играл в футбол.
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57s6w79qhh
Вот поэтому Реал Королевский клуб, а эти всегда останутся провинциалами страдающими комплексом неполноценности.
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& Co1366
Смех без причины - ... не к месту он в данной ситуации.
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ten Hag
Ответ onegin2007
Ведет себя как Джессика.
Альба всегда был мерзким маленьким провокатором, при всех своих футбольных достоинствах
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VERBLYUD
Ответ мимоКрокодил
Некрасиво поступил. А с другой стороны подумайте какое величие у Бускетса, что его вице-президент заклятого клуба поздравлял. Поэтому Альбе минус в этом плане однозначно
Бускетс - легенда не только Барселоны, но и всего Испанского футбола. Как никак Чемпион мира и Европы)
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Александр Колосов
Альба с Роберто просто обсуждали тактику игры Хави на следующий сезон
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sports!
Бутрагеньо проявил уважение придя на церемонию, а вот Альба - Джессика
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Африкан Богаевский
может весело стало
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