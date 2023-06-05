«Аль-Наср» Роналду хочет подписать Канте. В переговорах хавбека с «Челси» прогресса нет

Теги Челси возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Нголо Канте Фабрицио Романо Футбол

Нголо Канте может поиграть в одной команде с Криштиану Роналду.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник хотел бы остаться в «Челси», однако переговоры о новом контракте все никак не перейдут на завершающую стадию, прогресса с марта не наблюдается.

Воспользоваться этим хотят два клуба из Саудовской Аравии: «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Сообщалось, что первая команда уже планирует направить представителей в Лондон.

В АПЛ-2022/23 хавбек провел 7 игр и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Cruel Snake
Футбольная пенсия теперь в Аравии
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Барсик Юрана
За этим верблюдам подчищать и подчищать, здесь нужно 3 пиковых Канте
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Пирс Морган
Заиграло очко, когда увидел, что Бензема едет
+4
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f0rmoceft
Раньше все в Китай ехали, теперь в Саудовскую Аравию
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deadjoker
Продайте им лучше мудрика. Будет там тиктоки снимать
0
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