«Аль-Наср» Роналду хочет подписать Канте. В переговорах хавбека с «Челси» прогресса нет
Нголо Канте может поиграть в одной команде с Криштиану Роналду.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник хотел бы остаться в «Челси», однако переговоры о новом контракте все никак не перейдут на завершающую стадию, прогресса с марта не наблюдается.
Воспользоваться этим хотят два клуба из Саудовской Аравии: «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Сообщалось, что первая команда уже планирует направить представителей в Лондон.
В АПЛ-2022/23 хавбек провел 7 игр и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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