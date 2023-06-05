«Аль-Наср» Роналду хочет подписать Канте. В переговорах хавбека с «Челси» прогресса нет

Нголо Канте может поиграть в одной команде с Криштиану Роналду.

По сведениям инсайдера , полузащитник хотел бы остаться в « », однако переговоры о новом контракте все никак не перейдут на завершающую стадию, прогресса с марта не наблюдается.

Воспользоваться этим хотят два клуба из Саудовской Аравии: « » и « ». Сообщалось, что первая команда уже планирует направить представителей в Лондон.

В АПЛ-2022/23 хавбек провел 7 игр и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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