«Аль-Иттихад» начал переговоры с Канте. Представители клуба прилетят в Лондон (Руди Галетти)
Нголо Канте может заключить контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшее время.
Как утверждает журналист Руди Галетти, после подписания форварда Карима Бензема клуб из Саудовской Аравии сосредоточится на трансфере полузащитника «Челси». Менеджеры ближневосточной команды прибудут в Лондон на переговоры с представителями 32-летнего футболиста.
Переговоры с Канте начались несколько дней назад и продвигаются успешно. «Аль-Иттихад» хочет заключить соглашение как можно скорее.
В АПЛ-2022/23 хавбек провел 7 игр и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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