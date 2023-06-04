«Аль-Иттихад» начал переговоры с Канте. Представители клуба прилетят в Лондон (Руди Галетти)

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Нголо Канте Футбол

Нголо Канте может заключить контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшее время.

Как утверждает журналист Руди Галетти, после подписания форварда Карима Бензема клуб из Саудовской Аравии сосредоточится на трансфере полузащитника «Челси». Менеджеры ближневосточной команды прибудут в Лондон на переговоры с представителями 32-летнего футболиста.

Переговоры с Канте начались несколько дней назад и продвигаются успешно. «Аль-Иттихад» хочет заключить соглашение как можно скорее.

В АПЛ-2022/23 хавбек провел 7 игр и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Крыло советов
Когда ждать чемпионат Саудовской Аравии по матч тв?
+38
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Sergeev55
Канте - опорник, Бензема - форвард! Ещё и защитника подберут типа Рамоса
+19
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+19
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Savardus
Ответ Крыло советов
Когда ждать чемпионат Саудовской Аравии по матч тв?
Никогда, у них нет денег на что-то дороже, чем фильмы с Сигалом и чемпионата Беларусь по футболу. На ОККО будет.
+18
-7
+11
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Крыло советов
Ответ Savardus
Никогда, у них нет денег на что-то дороже, чем фильмы с Сигалом и чемпионата Беларусь по футболу. На ОККО будет.
Сериал и бундес лигу же показывают )
+7
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Ussaev M
наконец-то клубный чемпионат мира обрёл интригу
+4
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Pink Man
Ответ Sergeev55
Канте - опорник, Бензема - форвард! Ещё и защитника подберут типа Рамоса
по типу или самого Серёгу?))
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DolJun
было бы круто выручить за нголо лямов 30 в таком случае
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Кирилл Захаров
Они решили всех скупить ?
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Павел Ларичев
Саудиты нынче как китайцы лет 10 назад.
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Sergeev55
Ответ Pink Man
по типу или самого Серёгу?))
посмотрим, время покажет
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Давид Agabekyan
Ответ Savardus
Никогда, у них нет денег на что-то дороже, чем фильмы с Сигалом и чемпионата Беларусь по футболу. На ОККО будет.
Поэтому показывает Серию А, Бундеслигу, еврокубки, показывали Лигу 1 и должны были показыаьь АПЛ
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