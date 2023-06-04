«Аль-Иттихад» начал переговоры с Канте. Представители клуба прилетят в Лондон (Руди Галетти)

Нголо Канте может заключить контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшее время.

Как утверждает журналист Руди Галетти, после подписания форварда Карима Бензема клуб из Саудовской Аравии сосредоточится на трансфере полузащитника « ». Менеджеры ближневосточной команды прибудут в Лондон на переговоры с представителями 32-летнего футболиста.

Переговоры с начались несколько дней назад и продвигаются успешно. « » хочет заключить соглашение как можно скорее.

В АПЛ-2022/23 хавбек провел 7 игр и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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