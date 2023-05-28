Талалаев о «Химках»: «Мы как дети в 14 лет — еще не взрослые, по росту готовы, а зубки еще не выросли. Будем искать коренные зубы и растить молочные»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев отметил неготовность «Химок» к выступлению в Мир РПЛ.

Главный тренер подмосковного клуба высказался после матча 29-го тура с «Уралом» (0:3). В следующем сезоне «Химки» будут играть в Первой лиге.

«Надо много работать. Игра показала уровень футболистов, которые претендуют на роль лидеров. Пока эту должность никто не занял. Будем поднимать уровень готовности и ментальный, и физически.

У нас игроки, получая мяч в штрафной, выходят из нее, ищут, ждут партнера. Нужно подточить как индивидуальные действия, так и командные. Мне понравилось, что мы не бросили играть.

Подходим, ищем, пытаемся что‑то сделать. Но мы как дети в 14 лет — еще не взрослые, по росту готовы, а зубки еще не выросли. Будем искать коренные зубы и растить молочные», — сказал Талалаев.

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22 комментария

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Васильев Василий
Талалаев и ватное быдло Евсеев два самых мерзких тренера в Российском футболе
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Фут.Боль
После Юрана выпали зубки? Так это болезнь.
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Forte Live
Всё-таки философствования такие больше для Матч ТВ подходят... Да и странно, что в 14 лет ещё зубы не выросли)
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Ник Гре
В 14 лет быть уже/еще без зубов это патология и катастрофа.
Как и "Химки" с Терюшковым, да ещё в РПЛ - спасибо что вылетели...
И лучше "прощайте", чем "досвидания".
+3
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Spaten
Возвращайся на телевидение , стоматолог)
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Dinamik1
Будучи тренером Ахмата он сказал"Динамо ни разу не ударило по воротам а ведет2:0"как тренер он закончился.
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Fatty Toni
Детский стоматолог на связи :) А я думал, это тренер))
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ielisen@mail.ru
Из хорошего перспективного тренера,каким еще недавно казался,превращается в обычного говоруна.Может лучше в стоматологию податься?
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KKA
Ответ Васильев Василий
Талалаев и ватное быдло Евсеев два самых мерзких тренера в Российском футболе
Ватное быдло … ну и формулировка …
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REDDEVIL
Какой же Талалаев философ
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Жесткий Костас
Ножовку не забудь! Пилить!
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Доктор Верховцев
Ты б лучше шлем нашёл!
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Do Cent
Зубастик.
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Spartakus1984
Чего?
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Злобный Конь
Надо и руки же подкачать,ладони. Чтобы змею задушить.
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юра георгиевский
Так и торчите тогда в 1-й или во 2-й лигах. Зачем вылезать в РПЛ для позора.
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Sergey Bogomolov
Талалаев днем тренер, ночью - дантист-любитель.
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Сергей Жарковский
Ещё 14 лет и из Талалаева выйдет хороший тренер!🤣
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Кеша
Явно Лалалаев недавно посетил стоматолога . Такие ассоциации у главного тренера. А яйца не пробовали отрастить?
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Сенька Яйценюх
Тренеришка! Следующий клуб тоже развалит!
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Dvapyatdesyat
Желательно растить из где-то вдали от посторонних глаз ))
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Талалаев говорит конечно мощно, а вот тренирует не очень, хотя очевидно, его уход "спорный" из Ахмата остаётся загадкой, а с Торпедо и Химками в этом сезоне шансов было мало, если с Торпедо их не было совсем, то Химки могли вполне себе сохранить прописку, но глупые перестановки во время сезона ничего хорошего не привнесли...
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