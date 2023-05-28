Андрей Талалаев отметил неготовность «Химок» к выступлению в Мир РПЛ.

Главный тренер подмосковного клуба высказался после матча 29-го тура с «Уралом» (0:3). В следующем сезоне « » будут играть в Первой лиге.

«Надо много работать. Игра показала уровень футболистов, которые претендуют на роль лидеров. Пока эту должность никто не занял. Будем поднимать уровень готовности и ментальный, и физически.

У нас игроки, получая мяч в штрафной, выходят из нее, ищут, ждут партнера. Нужно подточить как индивидуальные действия, так и командные. Мне понравилось, что мы не бросили играть.

Подходим, ищем, пытаемся что‑то сделать. Но мы как дети в 14 лет — еще не взрослые, по росту готовы, а зубки еще не выросли. Будем искать коренные зубы и растить молочные», — сказал .

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