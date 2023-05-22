Талалаев о вылете: «Грустно? Зато интересно. «Химки» сами решили свою судьбу качеством игры»
Андрей Талалаев объяснил, что привело к вылету «Химок» из Мир РПЛ.
– Итог матча «Пари НН» – «Сочи» (4:0) решил судьбу «Химок» на следующий сезон.
– Не согласен с этим. Судьбу «Химок» решили сами «Химки» качеством своей игры.
– Вы останетесь в команде?
– Да. Долгосрочный контракт? Соглашение действует 3 года плюс еще 2.
– Грустно все это.
– Зато интересно, – сказал главный тренер «Химок».
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Был Павлов, который приходил в команду первой лиги и выводил ее в высшую. И есть Талалаев, который приходит и команда вылетает.
Считай, что с четырьмя.
И вот тренер под задачу, так сказать.