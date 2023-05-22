Талалаев о вылете: «Грустно? Зато интересно. «Химки» сами решили свою судьбу качеством игры»

Андрей Талалаев объяснил, что привело к вылету «Химок» из Мир РПЛ.

– Итог матча «Пари НН» – «Сочи» (4:0) решил судьбу «Химок» на следующий сезон.

– Не согласен с этим. Судьбу «Химок» решили сами « » качеством своей игры.

– Вы останетесь в команде?

– Да. Долгосрочный контракт? Соглашение действует 3 года плюс еще 2.

– Грустно все это.

– Зато интересно, – сказал главный тренер «Химок».

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