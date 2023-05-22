Талалаев о вылете: «Грустно? Зато интересно. «Химки» сами решили свою судьбу качеством игры»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Талалаев объяснил, что привело к вылету «Химок» из Мир РПЛ.

– Итог матча «Пари НН» – «Сочи» (4:0) решил судьбу «Химок» на следующий сезон.

– Не согласен с этим. Судьбу «Химок» решили сами «Химки» качеством своей игры.

– Вы останетесь в команде?

– Да. Долгосрочный контракт? Соглашение действует 3 года плюс еще 2.

– Грустно все это.

– Зато интересно, – сказал главный тренер «Химок».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
Тарантиновские диалоги
+41
0
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Novak
А почему ему не должно быть интересно? Неустойка предусмотрена в случае чего. Уволят - снова на Матч ТВ пойдёт экспертом и продолжит с умным видом о футболе рассуждать.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Был Тарханов, который приходил и спасал от вылета.
Был Павлов, который приходил в команду первой лиги и выводил ее в высшую. И есть Талалаев, который приходит и команда вылетает.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Еще и Торпедо.
Считай, что с четырьмя.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Упасть бы ниц и ницше
Грустно и невкусно - Макдональдс!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Повалюхин
Ну уж точно не Талалаев виноват в вылете. Всё было спланировано мудрым руководством. Цинично уничтожили боевую самобытную команду.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
Ну, что ж, тогда нужно дать Гогниеву поработать в Рубине. Поставить привлекательный футбол, так сказать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Ответ Николай Корягин
Тарантиновские диалоги
«3+2 или Талалаев против ФНЛ» последний фильм Тарантино
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arturitto
Талалаев,смени фамилию на Могильный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quiet Dad
А что если у клубов задачей стояло не задерживаться в РПЛ?
И вот тренер под задачу, так сказать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k1rr
РПЛ потеряла такой генератор цитат конечно. грустно? зато интересно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stomatologbeatles
Мощнейший тренер! Что и говорить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий