Карасев оценил свой сезон: «Удовлетворительно. Отработал много знаковых матчей, все было на уровне»

Арбитр Сергей Карасев оценил свою работу в прошедшем сезоне.

— Как оцените свою работу в этом сезоне?

— Оставлю свою оценку при себе, пусть оценки выставляют другие. Отмечу, что мне доверяло руководство, удалось отработать много знаковых матчей, все было на уровне, как я считаю, как считают специалисты.

Я всегда к этому стремился и хотел. Раньше москвич не мог судить, условно, «Зенит» — ЦСКА, матчи с московскими клубами, много топовых матчей проходило мимо столичных судей. В последние несколько лет все изменилось, и теперь есть возможность поработать на знаковых матчах.

— После дерби вы не работали в качестве главного арбитра. Дали отдохнуть?

— Были нюансы — ЭСК приняла решение, что Роша был удален неправильно. Если оценка судьи снижается, значит, судья должен пропустить некоторое время. Мы не знаем конкретное время пропуска, я пропускал один тур, вчера работал на ВАР [на матче «Крылья Советов» – «Спартак»].

— Какую бы дали оценку судейству? Было много претензий.

— Сказал бы цитату из фильма «Гараж». Там гаражно‑строительный кооператив просит признать работу [правления] удовлетворительной или неудовлетворительной. Нужно было голосовать, герой Буркова попросил признать работу хорошей. Саввина ответила, что нельзя хорошей, только удовлетворительной или нет. Удовлетворительная работа, — сказал .

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